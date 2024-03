Πέθανε ο Πίτερ Άγγελος - Εμβληματική φυσιογνωμία της ομογένειας στις ΗΠΑ επί δεκαετίες

Κλείσιμο

Φτωχότερη από την Κυριακή η, καθώς έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 94 ετών, ο επιχειρηματίας Πίτερ Άγγελος. Μια εμβληματική μορφή της Ομογένειας επί δεκαετίες, καθώς «έχτισε» μια πραγματική επιχειρηματική αυτοκρατορία με πυλώνες την εκ των κορυφαίων στις ΗΠΑ δικηγορική του εταιρεία, αφετέρου την. Αμφότερες με έδρα τη Βαλτιμόρη.Άνθρωπος με τεράστια επιρροή στο ελληνοαμερικανικό στοιχείο, αλλά και την πολιτική ζωή των ΗΠΑ, γεννημένος το 1929 στο Πίτσμπουργκ από Έλληνες μετανάστες και με καταγωγή από τις Μενετές Καρπάθου, ο Άγγελος σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης, δουλεύοντας παράλληλα στο εστιατόριο που διατηρούσε ο πατέρας του.Ανήσυχο πνεύμα, με έντονη έφεση για ενασχόληση με τα κοινά, στα 30 του χρόνια (1959) εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στη Βαλτιμόρη. Στη συνέχεια δε (το 1964), έθεσε υποψηφιότητα και για δήμαρχος, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Ενδιάμεσα, άνοιξε δικό του δικηγορικό γραφείο (το 1961) με ικανοποιητικές επιδόσεις. Η εκτόξευση όμως, ήρθε σχεδόν 20 χρόνια μετά, καθώς στράφηκε αποκλειστικά στις αστικές υποθέσεις. «Έγραψε» έκτοτε «λαμπρή ιστορία». Το 1982, εκπροσωπώντας 8.500 ενάγοντες, αριθμός ρεκόρ για τα αμερικανικά δικαστικά χρονικά, κέρδισε σε μια αγωγή συνδικάτων κατά βιομηχανιών για τη χρήση αμιάντου. Εκτός από την αγωγή, το γραφείο αποκόμισε κέρδη πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια μόνο από αυτήν την υπόθεση. Ενώ ανάλογα κέρδη είχε κερδίζοντας σε μήνυση κατά της Wyeth, κατασκευάστριας του χαπιού διατροφής fen-phen, αλλά και εκπροσωπώντας την Πολιτεία του Μέριλαντ σε μήνυση κατά της Philip Morris. Σήμερα, η δικηγορική του εταιρεία μετράει γραφεία σε 10 Πολιτείες.Τον Αύγουστο του 1993 απέκτησε τη δημοφιλή σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, ομάδα μπέιζμπολ των Baltimore Orioles. Κάτοχο 3 εθνικών πρωταθλημάτων και με το γήπεδό της, το Oriole Park at Camden Yards, 46.000 θέσεων.Με μοχλούς τις δυο αυτές δραστηριότητες, η περιουσία του Άγγελος έφτασε να αποτιμάται στα 2 δισ. ευρώ και πλέον. Σύμφωνα με το “Forbes” η αξία ειδικότερα της ομάδας, σήμερα είναι πάνω από 1,3 δισ. δολάρια, ωστόσο, ήδη υπάρχει προσύμφωνο πώλησής της, όπως ανακοινώθηκε από τα τέλη Ιανουαρίου, από τους διαδόχους του Άγγελος σε ομάδα επιχειρηματιών υπό τον συνιδρυτή του “The Carlyle Group” David Rubenstein και στην οποία μεταξύ άλλων μετέχουν ο πρώην δήμαρχος της Βαλτιμόρης, αλλά και ο δισεκατομμυριούχος Michael Bloomberg.Προηγήθηκε μια έντονη ενδο-οικογενειακή διαμάχη. Από το 2017 ο Άγγελος, “χτυπημένος” από τη σύγχρονη μάστιγα της άνοιας, παραχώρησε τον έλεγχο της ομάδας στους γιους του, Τζον και Λούις. Οι δυο τους ωστόσο δεν συμφώνησαν για το μέλλον των Orioles. Ο πρώτος, ήδη πρόεδρος της ομάδας επιδίωξε αρχικά να κρατήσει την ομάδα στα χέρια του, έχοντας σύμμαχο και την 82χρονη μητέρα του Γεωργία. Αλλά η πατρική επιθυμία (εντολή) ήταν ρητή. Η ομάδα μετά το θάνατό του, -που επήλθε τελικά την περασμένη Κυριακή- θα πουληθεί. Αυτό και θα γίνει με τον Τζον να ακυρώνει τα μεγαλεπήβολα ατομικά του πλάνα.Ο Πίτερ Άγγελος τιμήθηκε επανειλημμένα για την κοινωνική δράση του. Ονομάστηκε “Marylander of the Year” από τη Baltimore Sun το 1988, και του απονεμήθηκε το Μετάλλιο Τιμής του Έλλις το 1996. Συνεισέφερε εκατομμύρια σε κοινωνικά και άλλα ιδρύματα της Πολιτείας του Μέριλαντ, μάλιστα είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής στο Πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης έχοντας διαθέσει 5+10 εκατομμύρια δολάρια. Το νέο κτίριο της Νομικής Σχολής φέρει το όνομα των γονέων του: “John and Frances Angelos Law Center”.Ευρεία αναφορά σε πολλά από τα παραπάνω έγινε και στο “Πρώτο Θέμα” της περασμένης Κυριακής, σε μια τραγική συγκυρία, καθώς τις ίδιες ώρες της έκδοσης ο Πίτερ Άγγελος άφηνε την τελευταία του πνοή.Σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν της οικογένειάς του, ο Πίτερ Αγγελος «έφυγε ήσυχα», χωρίς να αναφέρεται η ακριβής αιτιολογία.“Ο Πίτερ Αγγελος ήταν ένας πραγματικός Βαλτιμοριανός. Η επιρροή του στην Βαλτιμόρη και τους κατοίκους της θα μείνει ζωντανή για γενιές και γενιές”, ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο νυν δήμαρχος της Βαλτιμόρης, Μπράντον Σκοτ, ενώ τα συλλυπητήρια του εξέφρασε και ο επικεφαλής των αγοραστών των Orioles. “Άφησε ανεξίτηλο σημάδι στις επιχειρήσεις του και στο μπέιζμπολ. Η Βαλτιμόρη του οφείλει ένα χρέος ευγνωμοσύνης για τη μεγάλη του επιτυχία στη διαχείριση των Orioles επί τρεις δεκαετίες” τόνισε ο D. Rubenstein. Αποτυπώνοντας και οι δυο, τη θλίψη της κοινής γνώμης της περιοχής για μια σημαντική απώλεια, λίγες μάλιστα ώρες πριν η πόλη συγκλονιστεί από την απίστευτη τραγωδία της κατάρρευσης της γέφυρας Francis Scott Key.Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr