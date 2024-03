Billionaires με ελληνικές ρίζες επενδύουν στα γήπεδα και ψάχνουν τίτλους από το NBA έως το baseball

O Τομ Γκόρις σε αγώνα των Detroit Pistons

Το ίδιο «άγνωστη» είναι και η Ελλάδα σε αυτόν. Την έχει επισκεφθεί, αλλά δεν διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς με την πατρίδα του πατέρα του ούτε με το ελληνικό στοιχείο της Ομογένειας. Αν και μικρότερος ηλικιακά από τα αδέλφια του, συνιστά την «ατμομηχανή» παραγωγής πλούτου μιας πανίσχυρης επιχειρηματικής οικογένειας, καθώς αν συνυπολογιστούν και οι περιουσίες των αδελφών του φτάνουμε σε ασύλληπτα μεγέθη.Η οικογένεια των Γκόρις επενδύει, ανάμεσα σε άλλα, στην τεχνολογία, στον αθλητισμό και τη διασκέδαση.Ο Τομ Γκόρις ξεκίνησε ως βοηθός του θείου του στο μπακάλικό του στο Φλιντ, για να βρεθεί κάποια χρόνια αργότερα επικεφαλής, ιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος σε πάνω από 40 εταιρείες με ενεργητικό 26 δισ. δολαρίων.Στα 60 του χρόνια σήμερα, και από τεσσάρων ετών στις ΗΠΑ, άρπαξε από τα μαλλιά τις ευκαιρίες που του δόθηκαν. Γεννημένος στις 31 Ιουλίου 1964 στη Ναζαρέτ, από Ελληνα πατέρα και Λιβανέζα μητέρα, το 5ο από τα 6 παιδιά της οικογένειας, που το 1968 αποφάσισε να μεταναστεύσει στο Μίσιγκαν. Φοίτησε στο ομώνυμο πανεπιστήμιο, εργαζόμενος συγχρόνως ως τηλεφωνητής σε εταιρεία telemarketing. Ελαβε πτυχίο Διαχείρισης Εργων.Με οικογενειακή στήριξη ίδρυσε την εταιρεία λογισμικού Ventech. Το 1989 μετακόμισε στο Λος Αντζελες για να τρέξει τα εκεί γραφεία της και το 1995, βλέποντας τον χρηματοοικονομικό κλάδο να αναπτύσσεται ραγδαία, αποφάσισε να ιδρύσει τη δική του εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Platinum Equity, με έδρα... το σπίτι του στο Sherman Hawks.Πολλοί πλέον τον χαρακτηρίζουν ως τον «Μίδα από τη Ναζαρέτ». Με όποια δουλειά καταπιάνεται σαρώνει. Το πρώτο του σημαντικό deal ήταν η εξαγορά της ζημιογόνου εταιρείας Ligitation Services (LSI) έναντι 200.000 δολαρίων. Προχώρησε σε πλήρη αναδιοργάνωσή της και την οδήγησε στην κερδοφορία μέσα σε έξι μήνες. Από το 1996 έως και το 2001 εξαγόρασε μερίδια σε 32 εταιρείες. Το 2002 το χαρτοφυλάκιο της Platinum είχε ήδη μονάδες κολοσσών όπως η Motorola, η Fujitsu και η Alcatle και ο Γκόρις έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στη λίστα του «Forbes» με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς.Τα επόμενα βήματά του ήταν η είσοδος στον χώρο των media, με την εξαγορά της «San Diego Union-Tribune» έναντι 30 εκατ. δολαρίων το 2009, αλλά και στον μαγικό κόσμο του NBA. Το 2011 εξαγόρασε την Palace Sports and Entertainment (PS&E) και έγινε έτσι ο τρίτος ιδιοκτήτης στην ιστορία των Detroit Pistons. Το 2017 ήταν ένας από τους λίγους ιδιοκτήτες ομάδων που στήριξαν ανοιχτά μαύρους παίχτες που γονάτιζαν την ώρα του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ σε μια μορφή διαμαρτυρίας κατά των διακρίσεων. Και το 2019 εντυπωσίασε τους οπαδούς της ομάδας του εγκαινιάζοντας τα νέα κεντρικά γραφεία αξίας 90 εκατ. δολαρίων της PS&E, καθώς και το νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο των Pistons.Το 2020 η Platinum συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσό της ιστορίας της σε επενδυτικά κεφάλαια, 10 δισ. δολάρια. Σε βάθος 27 ετών από το 1995, η εταιρεία του Γκόρις έχει ολοκληρώσει πάνω από 250 εξαγορές. Μία από τις πιο πετυχημένες κινήσεις του, η αγορά και πώληση της PNA Steel με κέρδος 512 εκατ. δολάρια σε μια διετία, πριν από τηντου 2008. Παντρεμένος με τρία παιδιά, έχει έντονη κοινωνική παρουσία.Τον Λεόνσις οι απανταχού (πλην Αμερικής) Ελληνες τον έμαθαν στις αρχές Ιανουαρίου του 2020, όταν σε μία από τις ξέγνοιαστες στιγμές του πρώτου ταξιδιού τουστην Ουάσινγκτον ως πρωθυπουργός τον υποδέχτηκε μαζί με τη Μαρέβα στην Capital One Arena και παρακολούθησαν μαζί από τα courts τον αγώνα των Wizards με τους Boston Celtics. Ενα παιχνίδι στο οποίο οι «μάγοι» της πρωτεύουσας νίκησαν τους Κέλτες με 99-94.Ο Λεόνσις, ιδιοκτήτης της ομάδας, που είναι εγγονός Ελλήνων μεταναστών με καταγωγή από το Γύθειο, γεννήθηκε στο Μπρούκλιν. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Georgetown με την οικονομική ενίσχυση του επιχειρηματία Τζιμ Σάνον. Επέστρεψε στο Λόουελ και άρχισε να εργάζεται για την Wang Laboratories. Το 1980 ίδρυσε την πρώτη δική του εταιρεία, την οποία αφού ανέπτυξε ιλιγγιωδώς, την πούλησε την επόμενη χρονιά στο Ιnternational Thompson για 60 εκατ. δολάρια. Στα 35 του έγινε ιδιοκτήτης της Redgate Communications Corp., μιας εταιρείας μάρκετινγκ, που έγινε η πρώτη την οποία εξαγόρασε ο κολοσσός στον χώρο του Διαδικτύου American Online (AOL) το 1993. Από εκεί άρχισε η εκτόξευση. Οι μέτοχοι της AOL τον αξιολόγησαν και τον έχρισαν πρόεδρο της εταιρείας, από την οποία αποσύρθηκε το 2006, αλλά παραμένει επίτιμος πρόεδρός της. Είναι ο ιδρυτής, πρόεδρος, CEO και μεγαλομέτοχος της Monumental Sports and Entertainment, η οποία κατέχει και λειτουργεί τις επαγγελματικές αθλητικές ομάδες Washington Capitals (χόκεϊ), Washington Wizards (ΝΒΑ), Washington Mystics (γυναικείο ΝΒΑ) και το Verizon Center στο κέντρο της Ουάσινγκτον.Πρωτοπόρος στο Διαδίκτυο και τη νέα γενιά των Μέσων Ενημέρωσης, ο Λεόνσις συμμετείχε σε εκδόσεις του Apple MacIntosh και του IBM PC. Το 2010 δημοσίευσε το «The Business of Happiness: 6 Secrets to Extraordinary Success in Life and Work». Εχει γράψει τέσσερα βιβλία για την Πληροφορική, ίδρυσε έξι περιοδικά, ενώ δημιούργησε και πολλά παιχνίδια στο Διαδίκτυο (all rights reserved). Για ένα διάστημα δε πέρασε και από τα κινηματογραφικά στούντιο υπογράφοντας το 2007 την παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Nanking», το οποίο αναφέρεται στο έργο της Αϊρις Τσανγκ «Τhe rape of Νanking» και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ του Σάντανς.Η προσωπική περιουσία του βρίσκεται σήμερα στα 1,3 δισ. δολάρια. Πριν ασχοληθεί με το ΝΒΑ, ήταν ιδιοκτήτης της ομάδας χόκεϊ Washington Capitals, με την οποία κέρδισε το Stanley Cup τo 2018, «αναγκάζοντας» 750.000 ανθρώπους να βγουν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Εναν χρόνο μετά έγινε και πρωταθλητής στο WNBA με την ομάδα Washington Mystics, η οποία θα παραμείνει στην One Capital Arena. Στην κατοχή του έχει ακόμα τις ομάδες Washington Valor και Baltimore Brigade στο αμερικανικό φούτμπολ. Ενας διάλογος που είχε με τον μύθο του ΝΒΑ,, σε μια εκδήλωση έχει μείνει στην ιστορία: «Εχω έξι δαχτυλίδια και ξέρω τι κάνω», του είπε ο Τζόρνταν, κρατώντας ψηλά έξι δάχτυλα. Ο Λεόνσις, όμως, σήκωσε επτά δάχτυλα. «Για ποιο πράγμα είναι αυτό;», ρώτησε ο Τζόρνταν. «Από τότε που είμαι στην AOL η μετοχή έχει χωριστεί επτά φορές», απάντησε ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος. Και οι δύο έσκασαν στα γέλια.«Μάγοι» και «πρωτευουσιάνοι» προετοιμάζονται πλέον να μετακινηθούν για τη Βιρτζίνια, καθώς ο Λεόνσις έχει συνάψει ήδη ένα μη δεσμευτικό σύμφωνο μέσω ΣΔΙΤ (να που ευδοκιμεί και στις ΗΠΑ) για τη δημιουργία ενός πάρκου ψυχαγωγίας στην Αλεξάνδρεια, στο Potomac Yard, περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από τη σημερινή έδρα των ομάδων.Το project ύψους 2 δισ. περιλαμβάνει μια νέα έδρα για την MSE, ένα στούντιο πολυμέσων του Monumental Sports Network (MSN), τον χώρο προπόνησης των Wisards, έναν χώρο παραστατικών τεχνών και μια διευρυμένη εγκατάσταση e-sports. Και απαραιτήτως εστιατόρια, καταστήματα, συνεδριακούς χώρους και τα συναφή.Ο Ντιν Σπανός διαχειρίζεται μια αυτοκρατορία με παρουσία στο real estate και τις κατασκευές - ιδίως στη Δυτική Ακτή. Αντίθετα με τον αείμνηστο πατέρα του, που είχε επιχειρήσει να επενδύσει στην Ελλάδα συζητώντας στη δεκαετία του '90 ακόμα και την απόκτηση του «Αστέρα», ο διάδοχος κινείται αποκλειστικά με αμερικανικό πλάνο. Η οικογενειακή περιουσία του το 2017 ανερχόταν στα 3,2 δισ. δολάρια, με βασικό πεδίο δραστηριότητας την αγορά ακινήτων και τις κατασκευές. Σήμερα η προσωπική του περιουσία είναι μικρότερη, καθώς υπάρχουν και τα αδέλφια του.Ανέλαβε τον πολυσχιδή όμιλο από το 2010, καθώς ο πατέρας του ήδη έπασχε από άνοια. Ωστόσο, η στρατηγική και οι μεγάλες αποφάσεις του έχουν πάντα τη σφραγίδα της διαπαιδαγώγησης του πατριάρχη.Περήφανος Ελληνορθόδοξος ο, ακούραστος στη δουλειά, με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Pacific, δανείστηκε 800 δολάρια το 1953, αγόρασε ένα φορτηγάκι και έκανε κέτερινγκ μαζί με τη γυναίκα του Φαίη στους αγρότες μετανάστες που δούλευαν στα χωράφια της Καλιφόρνια. Σε τέσσερα χρόνια είχε το πρώτο του εκατομμύριο. Σε οκτώ επεκτάθηκε στο real estate και τις κατασκευές, για να γίνει στις επόμενες δεκαετίες μια πραγματική υπερδύναμη. Η εταιρεία A.G. Spanos κατασκευάζει επί χρόνια οικογενειακά σπίτια και ολόκληρες κοινότητες ούσα από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες των ΗΠΑ.Αν και θετικό επιχειρηματικό μυαλό, «βαρύνεται» με ένα σημαντικό σφάλμα στη διαχείριση της ομάδας των San Diego Chargers του NFL (αμερικανικό φούτμπολ), που είχε αγοράσει ο πατέρας του αντί περίπου 50 εκατ. δολαρίων το 1984. Οι Chargers έφτασαν στον μεγάλο τελικό του Super Bowl το 1994, όπου όμως ηττήθηκαν από τους San Francisco 49ers με 49-26 και αργότερα ακολούθησαν μέτρια πορεία. Το 2017 ο Ντιν, που είχε ήδη προ πολλού πάρει τα ηνία τους, αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας τους στο Λος Αντζελες, γεγονός που τον κατέστησε τρομερά αντιδημοφιλή στο Σαν Ντιέγκο. Αφίσες διαμαρτυρίας τυπώθηκαν εναντίον του και ο αθλητικός Τύπος της Καλιφόρνια -και όχι μόνο- τον χαρακτήρισε ως τον χειρότερο ιδιοκτήτη στον επαγγελματικό αθλητισμό των ΗΠΑ.Μάλλον, όμως, τον αδίκησαν. Η αλήθεια είναι πως προσπάθησε να επενδύσει στην κατασκευή νέου γηπέδου στο, όμως ο δήμος και οι άλλες Αρχές του έβαλαν ουκ ολίγα εμπόδια, παγιδεύοντας επί 15 χρόνια την πρότασή του και ματαιώνοντας τελικά το έργο. Εξ ου και η απόφαση να μεταναστεύσει βορειότερα. Το 2020 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου σταδίου των Chargers, το Sofi Stadium, χωρητικότητας 70.000 θεατών, το οποίο μοιράζεται με τους Los Angeles Rams. Αλλά και αγωνιστικά η ομάδα κατέρρευσε.Επειτα από αλλεπάλληλες ήττες δε στη φετινή περίοδο, ο Σπανός αναγκάστηκε εν μια νυκτί (του Δεκεμβρίου) να καρατομήσει ολόκληρο το προπονητικό και το τεχνικό stuff ύστερα από μια βαριά ήττα (63-21) από τους Las Vegas Raiders. Δέχθηκε και πάλι κριτική γιατί άργησε να το κάνει. Και γιατί λοιπόν δεν αφήνει την ομάδα, όπως του «υποδεικνύουν» διάφορα έντυπα και άσπονδοι φίλοι; Γιατί κερδίζει απ’ αυτήν. Και όχι λίγα. Σύμφωνα με το «Forbes», οι Los Angeles Chargers αποτιμώνται πλέον στα 3,875 δισ. δολάρια, στο νούμερο 20 της λίστας με τις πλουσιότερες ομάδες του NFL. Και αγοράστηκαν μόλις 50 εκατ. - αυτό κι αν είναι επένδυση. Ο τίτλος, όμως, θα περιμένει. Για πόσο όμως;Και μια άλλη κορυφαία επιχειρηματική οικογένεια της Ομογένειας στις ΗΠΑ γράφει τη δική της ιστορία σε αθλητικά projects. Ο λόγος για την οικογένεια του Πίτερ Αγγελος, ο οποίος αισίως βαδίζει στο 96ο έτος της ηλικίας του. Γεννημένος στο Πίτσμπουργκ και με καταγωγή από τις Μενετές Καρπάθου, ο Αγγελος «έχτισε» μια περιουσία πάνω από 2 δισ. δολάρια με μοχλό τη δικηγορική του εταιρεία.Απόφοιτος της Νομικής του Πανεπιστημίου της, άνοιξε το δικό του δικηγορικό γραφείο το 1961 και σχεδόν 20 χρόνια μετά άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά με αστικές υποθέσεις. Η λέξη «θρίαμβος» μοιάζει αδύναμη για να περιγράψει το success story του. Το 1982, εκπροσωπώντας 8.500 ενάγοντες, αριθμός-ρεκόρ στα αμερικανικά δικαστικά χρονικά, κέρδισε σε μια αγωγή συνδικάτων κατά βιομηχανιών για τη χρήση αμιάντου. Εκτός από την αγωγή, κέρδισε και πάνω από 100 εκατ. δολάρια μόνο από αυτή την υπόθεση.Ενώ ανάλογα κέρδη είχε κερδίζοντας σε μήνυση κατά της Wyeth, κατασκευάστριας του χαπιού διατροφής Fen-Phen, αλλά και εκπροσωπώντας την Πολιτεία τουσε μήνυση κατά της Philip Morris. Σήμερα μετρά γραφεία σε 10 πολιτείες.«Marylander of the Year» από τη «Baltimore Sun» το 1988, γνωστός για τις φιλανθρωπικές δράσεις του, έχοντας συνεισφέρει εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά ιδρύματα, νοσοκομεία και άλλα στο Μέριλαντ. Ο μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής στο Πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης με 5+10 εκατ. δολάρια. Το νέο κτίριο της Νομικής Σχολής φέρει το όνομα των γονέων του: «John and Frances Angelos Law Center».Κάποια στιγμή στράφηκε και στις αθλητικές business. Τον Αύγουστο του 1993 αγόρασε την ομάδα μπέιζμπολ Baltimore Orioles μαζί με μια ομάδα επενδυτών, όπως ο νομπελίστας Τομ Κλάνσι, για 173 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με το «Forbes», σήμερα αξίζει 1,3 δισ. δολάρια. Μια ομάδα με τρία εθνικά πρωταθλήματα στη συλλογή της. Και το γήπεδό της, το Oriole Park at Camden Yards, 46.000 θέσεων.Το 2017 ο Αγγελος άρχισε να παραχωρεί τον έλεγχο της ομάδας στους γιους του. Χτυπήθηκε κι αυτός από την άνοια. Και τότε άρχισε η κόντρα των επιγόνων. Στη γραμμή αντιπαράταξης οι δύο γιοι του, ο Τζον και ο Λούις. Ο πρώτος, ήδη πρόεδρος των Orioles, επιδίωξε αρχικά να κρατήσει την ομάδα στα χέρια του με τη σύμφωνη γνώμη της 82χρονης μητέρας του Γεωργίας. Ομως η πατρική επιθυμία (εντολή) ήταν ρητή: η ομάδα μετά τον θάνατό του θα πουληθεί. Και τελικά, έτσι θα γίνει. Ο Τζον υπαναχώρησε από τα φιλόδοξα προσωπικά σχέδιά του να ξαναφέρει τίτλους στη Βαλτιμόρη.Φυσικά και δεν θα χάσει η οικογένεια, το αντίθετο. Ηδη έχει δημοσιοποιηθεί από τις 31 Ιανουαρίου η αρχική συμφωνία ύψους 1,725 δισ. δολαρίων για την πώληση των Orioles σε μια επιχειρηματική ομάδα με επικεφαλής τον Ντέιβιντ Ρουμπινστάιν, συνιδρυτή του The Carlyle Group.Στο σχήμα μεταξύ άλλων μετέχουν ο πρώην δήμαρχος της Βαλτιμόρης Κερτ Σμόουκ, αλλά και ο δισεκατομμυριούχος Μίκαελ Μπλούμπεργκ. Με το 40% να περνάει στα χέρια των νέων ιδιοκτητών, σύντομα η οικογένεια θα πουλήσει και το υπόλοιπο μερίδιο μετά τον θάνατο του «πατριάρχη», όπως ορίζει η επιθυμία του.