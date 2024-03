Μύκονος: Διχόνοια, έριδες και δικαστήρια μεταξύ επιχειρηματιών στο ξεκίνημα της νέας σεζόν

Η νεαρή επιχειρηματίας από τη Μύκονο που απολάμβανε αυτές τις μέρες τις βουτιές της στα νησιά Μπαρμπάντος της Καραϊβικής, δεν σκεφτόταν το νησί της για λίγες μέρες.Αυτή την περίοδο και μέχρι τον μήνα που μόλις μπήκε σχεδόν όλοι οι Μυκονιάτες λείπουν παραδοσιακά από αυτό τον ξερόβραχο των Κυκλάδων που έχει γίνει σημείο αναφοράς στο διεθνές jet set εδώ και δεκαετίες.Όμως έστω και αν διακοπεύουν από το Ντουμπάι και την Κουρσεβέλ μέχρι τις Μαλδίβες και την Καραϊβική, δεν γίνεται να μην σκέφτονται την φετινή σεζόν. Πέρυσι η «σφαλιάρα» που έφαγε το νησί ειδικά σε ότι είχε να κάνει με τους value for money πελάτες που ψήφισαν Ίμπιζα ή Σαρδηνία αλλά και ο αρνητικός θόρυβος χτύπησαν καμπανάκι.Το ζήτημα είναι ποιος το άκουσε, αφού λίγους μήνες πριν ανοίξει η φετινή σεζόν, πολλά γίνονται και ακόμη περισσότερα ακούγονται για το φετινό καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που θα κρίνει πολλά, αφού τα μέχρι στιγμής μηνύματα, δεν είναι και τα πλέον ενθαρρυντικά για το νησί των ανέμων που θέλει να επανέλθει στις σεζόν πρότερων ετών, όπως την μυθική του 2019 αλλά και αυτή ένα χρόνο μετά το τέλος της πανδημίας.Κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι σε ένα νησί που εκτός των άλλων σπαράσσεται ενίοτε από διχόνοια, έριδες και ιδιότυπους ανταγωνισμούς, που καταλήγουν στις δικαστικές αίθουσες.Η έλευση του Bagatelle στο νησί των ανέμων, μόνο ανέφελη δεν ήταν, όπως έδειξε η διαδρομή του, αφού βρέθηκε από την αρχή αντιμέτωπο με την ξενοδοχειακή μονάδα που βρισκόταν μερικές δεκάδες μέτρα μακριά του.Οι Γάλλοι επένδυσαν ένα ποσό της τάξης των 3.000.000 ευρώ φτιάχνοντας τον ακριβότερο κήπο στην Ελλάδα, σε ένα οικόπεδο στην περιοχή Βίδα, μια ανάσα από την Φάμπρικα, με συγκλονιστική θέα στο ηλιοβασίλεμα.Σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσιάζει το «ΘΕΜΑ» η ξενοδοχειακή μονάδα κατέθεσε όχι μία, ούτε δύο αλλά δέκα συνολικά καταγγελίες- προσφυγές κατά του Bagatelle.Το διεθνούς φήμης brand και ο Μυκονιάτης συνέταιρος τους Φλώριος Ασημομύτης που είχαν πάρει όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας για το εστιατόριο, κέρδισαν όλες τις προσφυγές από την οικογένεια του Νίκου Κουσαθανά και των γιων του Γιώργου, Θεόδωρου και Απόστολου οι οποίοι είναι οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου «Ποσειδών» σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβαν το Διοικητικό και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου.

Την ίδια στιγμή οι καταγγέλλοντες το Bagatelle, βρέθηκαν σύμφωνα με την Πολεοδομία Σύρου να παρανομούν με επεκτάσεις χωρίς άδεια σε κτήρια και χώρους του ξενοδοχείου τους.Μετά τους εξονυχιστικούς ελέγχους των αρμοδίων υπαλλήλων βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 790.912 ευρώ, ενώ εάν η επιχείρηση δεν συμμορφωθεί θα υπάρχουν ετήσια πρόστιμα διατήρησης ύψους 241.033 ευρώ!Ο «πόλεμος» του Bagatelle κατέδειξε την ένταση αλλά και τον άγριο ανταγωνισμό που επικρατεί συχνά στο νησί των ανέμων, όπου όλοι σχεδόν πιστεύουν ότι η δική τους επιχείρηση είναι ένα εν δυνάμει….Nammos.Πέρυσι πάντως με εξαίρεση το glam πάρτι της Omega με τον Τζορτζ Κλούνι, και την έλευση του Ματ Ντέιμον μαζί με Κρις και Λίαμ Χέμσγουορθ, οι πελάτες με υψηλά εισοδηματικά κριτήρια απέφυγαν το νησί των ανέμων.Ψήφισαν Ίμπιζα, Σαρδηνία, Κάπρι και Κυανή Ακτή αφού η Μύκονος δεν πληρούσε τις απαιτήσεις τους για ασφάλεια και όχι μόνο.Ο αρνητικός θόρυβος για το νησί των ανέμων που έφτασε μέχρι τον Guardian, την Telegraph και την New York Post σαφώς και είχε έναν αντίκτυπο σε πιστούς μέχρι πρότινος επισκέπτες, που επέλεξαν άλλους προορισμούς.Έτσι διεθνή brand που ήρθαν με προσδοκίες, φέτος ανέστειλαν τη λειτουργία τους παρόλο που έχουν συμβόλαια μίσθωσης που τρέχουν και παχυλά ενοίκια που καταβάλλουν.Το πιο χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα έχει να κάνει με την έλευση στη Μύκονο των Ισπανών του Pacha, που τυγχάνει το πιο διάσημο ίσως κλαμπ της Ίμπιζα και ένα από τα κορυφαία στον κόσμο.Ουσιαστικά ο όμιλος Trilandic Europe στον οποίο ανήκε κατέβηκε το καλοκαίρι του 2021 στο νησί με τρία πρότζεκτ, αφού εκτός από το Pacha έστησε μέσα στη Χώρα το Lio και στον Άγιο Στέφανο το ξενοδοχείο Destino.Το κερασάκι σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν αναμφίβολα τα δύο κεράσια σήμα κατατεθέν του διάσημου κλαμπ από την Ίμπιζα, που στήθηκε στην Φτελιά.Εκεί όπου μέχρι το 2017 υπήρχε η πιο χαλαρή Μυκονιάτικη παραλία, χωρίς ξαπλώστρες και ομπρέλες αλλά με πουφ και τραπεζάκια από παραθυρόφυλλα, την οποία διαχειρίζονταν ο Παύλος Γιαβής και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος.Έπινες τον καφέ σου σε πλαστικό ποτήρι, έτρωγες ωραία με ανθρώπινες τιμές και το κυριότερο άκουγες ελληνικά, αφού η Φτελιά ήταν το καταφύγιο αυτών που ήθελαν να χαλαρώσουν χωρίς ξαπλώστρες- κρεβάτια και θορυβώδη πάρτι.Όταν αυτοί οι δύο αποχώρησαν, κανείς δεν στέριωσε έκτοτε στην συγκεκριμένη παραλία, στην οποία έστησε αρχικά το Interni ο Αλέξανδρος Βαρβέρης.Δεν περπάτησε καλά και οι Ισπανοί που την πήραν πίστεψαν ότι με το Pacha θα έκαναν τη διαφορά, στήνοντας ένα πολύ όμορφο concept με εστιατόριο και μεγάλους χώρους, ενώ έκλεισαν και δυνατούς dj’s.Τελικά με εξαίρεση κάποιες βραδιές το διάσημο κλαμπ δεν κατάφερε να «αλώσει» τη Μύκονο και αποχώρησε αφήνοντας χώρο σε νέους διεκδικητές, μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα.Για να παραχωρήσουν τη Φτελιά για τα επόμενα τρία χρόνια οι Ισπανοί ζητάνε 3.000.000 ευρώ, ποσό τεράστιο για μια παραλία που όταν φυσάει-και φυσάει πολύ συχνά-ευτυχισμένοι είναι μόνο οι σέρφερ.Το δίδυμο Γιαβής-Νικολόπουλος ενδιαφέρθηκε και ενδιαφέρεται αλλά όχι με αυτή την τιμή, ενώ στο παιχνίδι μπήκαν για λίγο οι Κουτουμάνοι και ο Χάρης Σπύρου από το απέναντι Alemagou που όταν άκουσαν το τίμημα απλά έφυγαν.Υπάρχουν όμως και οι σταθερές αξίες στο νησί των ανέμων, ειδικά τα εμβληματικά beach bar του, αυτά που εκτόξευσαν τη φήμη του και εξακολουθούν να είναι πόλος έλξης, ειδικά για τους έχοντες.Το Nammos φέτος θα έχει και την προσθήκη του πρώτου Nammos Hotel, που θα ανοίξει λογικά τον Μάϊο, ενώ ο Scorpios θα ξεκινήσει με την συνήθη δυναμική του και με dj’s όπως ο Valeron.To Alemagou στην Φτελιά ανοίγει και αυτό αρχές Μαΐου και θα κινηθεί στο ίδιο μοτίβο με πέρυσι, με τα πάρτι του και αυτή την boho αισθητική του, η οποία θυμίζει μια άλλη Μύκονο.Το Principote επανέρχεται στον Πάνορμο χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την επιστροφή του, ενώ στην Αγία Άννα το Santanna έκλεισε για έξι εμφανίσεις τον πολύ Black Coffee.Σύμφωνα με πληροφορίες ο διάσημος dj αναμένεται να εισπράξει το ποσό των 800.000 ευρώ για τα συγκεκριμένα events, με πληρωμένα επίσης τα έξοδα διαμονής του σε πολυτελή βίλα.Η «Σπηλιά» αναμένεται να επανέλθει με την δυναμική των τελευταίων χρόνων αν όλα πάνε καλά, όπως και το Solymar στο Καλό Λιβάδι, που συγκεντρώνει και τους πιο πολλούς Έλληνες.Σε ότι έχει να κάνει με τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία η κατάσταση μέχρι τώρα σύμφωνα με στελέχη του χώρου δεν είναι καλή, γι’ αυτό και μεγάλες μονάδες αλλάζουν συνεχώς τις ημερομηνίες που θα ανοίξουν.Μάλιστα σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις η αίσθηση που έχουν τα συγκεκριμένα στελέχη είναι ότι η φετινή σεζόν θα είναι στα ίδια επίπεδα, ίσως και λίγο χειρότερη από την περσινή, ενώ φαίνεται ότι θα κυριαρχήσουν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.Σε ότι αφορά τα ωράρια λειτουργίας των beach bar ακούγεται έντονα στο νησί ότι στελέχη της νέας Δημοτικής Αρχής φέρεται να επιθυμούν το κλείσιμο πριν από τις έντεκα το βράδυ ή πριν από τις δώδεκα αν έχουν λάβει παράταση.Κάτι που βρίσκει κάθετα αντίθετους τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν πρόκειται να το αποδεχθούν από την στιγμή που λειτουργούν by the book και με το γράμμα του νόμου.Μόνο κακό λένε θα κάνει στο νησί κάτι τέτοιο, αφού η Μύκονος είναι ταυτισμένη με τα πάρτι στις παραλίες της, αυτά που κάνουν εν πολλοίς τη διαφορά.Η νέα Δημοτική αρχή του νησιού δεν έχει δώσει ακόμη απτά δείγματα του τι σκοπεύει να πράξει, ώστε όλοι να είναι ικανοποιημένοι, ειδικά οι επιχειρηματίες μέσα στη Χώρα.Δεν είναι δυνατόν έλεγαν προ ημερών σε μια παρέα συγκεκριμένος επιχειρηματίας να επιθυμεί να μην λειτουργήσει το Lio, αλλά αυτός να «βαράει» μουσικές μέχρι τις τέσσερις και πέντε το πρωί στο δικό του μαγαζί που είναι μια ανάσα από το οίκημα του διάσημου Ισπανικού κλαμπ στη Χώρα.Εκεί όπου κάποιος που δικαιούται τέσσερα ή πέντε τραπέζια τα έχει κάνει τριάντα, χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια από τον Δήμο, σε ένα νησί που φέτος θα βιώσει μια σεζόν τουλάχιστον αλλοπρόσαλλη, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα.