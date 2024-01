«Blue Innovators of Piraeus» - Η καινοτομία των επιχειρήσεων στο επίκεντρο της στρατηγικής του δήμου Πειραιά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ητων επιχειρήσεων της Γαλάζιας Οικονομίας του Δήμου Πειραιά: ''Blue Innovators of Piraeus'' που διοργάνωσαν ο Δήμος Πειραιά και η Ανάδοχη Ένωση Οικονομικών Φορέων: «Break Even Συμβουλευτική ΙΚΕ» & «Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών», (ΙΟΒΕ), συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΠ «Αττική» 2014-2020 & 2021-2027, στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά., 15η Ιανουαρίου 2024 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και ακαδημαϊκών (Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου & Πανεπιστήμιου Πειραιά)., ενημερώθηκαν για τη νέα δράση στήριξης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον Δήμο Πειραιά. Παράλληλα, επιδιώχθηκε η δικτύωση και η ανάπτυξη συνεργειών.Τηνκ. Δημήτρης Καρύδης, ο οποίος μετέφερε τον χαιρετισμό του Δημάρχου Πειραιά κυρίου Ιωάννη Μώραλη και μεταξύ άλλων ανάφερε: «Με τον μηχανισμό στήριξη της γαλάζιας οικονομίας στον Πειραιά επιδίωξή μας είναι υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις να ενισχύσουν την αποδοτικότητά τους. Σκοπός μας ήταν και παραμένει, να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα στην πόλη μας, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις του Πειραιά και την τοπική οικονομία, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ο Πειραιάς να αναπτυχθεί περαιτέρω στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας. Το βασικό διακύβευμα είναι η ενεργοποίηση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, να δουλέψουν συνεργατικά».Επίσης χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κα Σταυρούλα Αντωνάκου, η οποία συνεχάρη τη Δημοτική Αρχή και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη που διέγνωσε και επένδυσε στη Γαλάζια Ανάπτυξη και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας στη γαλάζια καινοτομία, σε μια προσπάθεια δημιουργίας νέων δρόμων έξυπνης, διατηρήσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης.Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Βασίλης Κορκίδης τόνισε:«Το Ε.Β.Ε.Π. έχει προτάξει στην πολιτική του για την στήριξη των επιχειρήσεων-μελών του στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα, στην εξωστρέφεια, οι οποίες αποτυπώνουν σήμερα τη βασική φιλοσοφία του επιχειρείν. Στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας υπάρχει ευρύτατο πεδίο ανάπτυξης συνεργειών για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και οφείλουμε να επενδύσουμε στην ναυτιλιακή καινοτομία, που είναι τομέας έντασης κεφαλαίου και έντασης γνώσης».Ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γεώργιος Αλεξανδράτος του εστίασε : στη σημασία των cluster, όπως το Maritime Hellas, αλλά και την αξία εννοιών όπως «στήριξη, ανάδειξη, καινοτομία, δράση και μηχανισμός» που όλες μαζί συναποτελούν τον ορισμό των Blue Innovators of Piraeus».Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και νέος Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής κ. Γιάννης Βουτσινάς αναφέρθηκε : «Στην αναγκαιότητας σύνδεσης και συντονισμού των κρατικών πολιτικών με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, ειδικά στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας».

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γιώργος Παπαμανώλης-Ντόζας επισήμανε : «Ότι βασικός στόχος πρέπει να είναι η διασύνδεση της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στις τεχνικές ειδικότητες με τον τομέα της ναυτιλίας και της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας».Ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Νικόλαος Κασιμάτης υπογράμμισε : « Την σημαντική συνεισφορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη του Πειραιά».Τέλος, ο Πρόεδρος της Break-Even Consulting, κ. Μάρκος Μαργαρίτης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ και Επιστημονικός Σύμβουλος του ΙΟΒΕ, κ. Άγγελος Τσακανίκας ανακοίνωσαν την έναρξη της δράσης που θα αποβεί προς όφελος των επιχειρήσεων του Πειραιά με την οριζόντια υποστήριξη και συνεργασία τους.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν τρεις δομημένες συζητήσεις (panels), οι οποίες αφορούσαν στην παρουσίαση του μηχανισμού, την ανάδειξη της διασύνδεσης της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό και την οπτική των επιχειρήσεων στα θέματα της καινοτομίας.Στην πρώτη δομημένη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο κ., Managing Partner της Break-Even Consulting, παρουσιάστηκε το πλαίσιο και η οργάνωση του μηχανισμού Blue Innovators of Piraeus. Ειδικότερα ο κ. Άγγελος Τσακανίκας παρέθεσε τα βασικά αποτελέσματα μιας σειράς μελετών, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού, για την αποτύπωση της δυναμικής της γαλάζιας οικονομίας του Πειραιά, στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Τόνισε: «την ανοδική τροχιά που παρουσιάζει συνολικά το επιχειρηματικό δυναμικό του Πειραιά, με μεγάλη δυναμική εξαγωγών, αλλά και τη σημαντική τομή που πρέπει να επιτευχθεί στο μέλλον, μέσα από την ενίσχυση του καινοτομικού περιεχομένου των επιχειρήσεων». Στη συνέχεια, η κα Ελένη Μητσέα, υπεύθυνη δράσεων του Blue Innovators of Piraeus, παρουσίασε αναλυτικά τους στόχους και τις υπηρεσίες του μηχανισμού, θέτοντας στο επίκεντρο «την υποστήριξη υφιστάμενων cluster, φορέων και συλλόγων τόσο στον Πειραιά όσο και εκτός αυτού για την ανάδειξη καινοτόμων εγχειρημάτων, αλλά και την ανάπτυξη των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ενσωμάτωση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις».Τέλος, ο κ., Συντονιστής του Blue Innovators of Piraeus τόνισε: «την αξία του μηχανισμού ως ένας συμπληρωματικός κρίκος στο υφιστάμενο οικοσύστημα καινοτομίας του Δήμου Πειραιά, ο οποίος έρχεται να αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να καινοτομήσουν».Κατά τη, η οποία συντονίστηκε από τον κ. Γιάννη Καλογήρου, Ομότιμο Καθηγητή Τεχνολογικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής του ΕΜΠ, αναδείχθηκε η σημασία της δημιουργίας ενός δικτύου συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και την αγορά, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά τεχνολογίας, ενώ παράλληλα επισημάνθηκαν τα επόμενα βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν, από όλες τις πλευρές, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης. Στη συζήτηση συμμετείχαν, ο κ. Δημήτριος Λυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΜΠ, ο κ. Άγγελος Τσακανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΜΠ και Επιστημονικός Σύμβουλος του ΙΟΒΕ και ο κ. Κωνσταντίνος Χλωμούδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά.Στην, την οποία συντόνισε ο κ. Βαγγέλης Σιώκας, αναλύθηκε το υφιστάμενο πλαίσιο ενσωμάτωσης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, οι καλές πρακτικές που ακολουθούνται ήδη, καθώς και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, για την επιτάχυνση της διασύνδεσης του επιχειρείν με την καινοτομία και την έρευνα. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Post-Doc, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Καποδίστριας, ο κ. Παύλος Ζερβογιάννης, Technical Manager στη Progaia Ltd, ο κ. Ηλίας Χατζηεφραιμίδης Πρόεδρος της WIMA και Γενικός Διευθυντής στη HAJEFREMIDIS S.A. και ο κ Θεόδωρος Λίλας, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι νεοεκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Πειραιά κ. Βασίλειος Κατσαφάδος & κα Ελίνα Βερυκάκη, η Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου της Σχολής Επιστημών Διοίκησης κα Μαρία Λεκάκου, ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ κ. Ιωάννης Μαραγκουδάκης, ο Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων κ. Νίκος Μαυρίκος, η Πρόεδρος Εμπορικού τμήματος ΕΒΕΠ κα Μαρία Πιττάκη.