Μητρόπολη Πειραιώς: Στους γάμους ομοφύλων θυσιάζονται τα παιδιά για να δικαιωθεί μια στείρα ένωση

Την έντονη αντίθεσή της στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών εκφράζει για άλλη μια φορά η Μητρόπολη Πειραιώς, που υποστηρίζει ότι με τη συζήτηση περί «δήθεν ισότητες και δήθεν δικαιωματισμού επιδιώκεται η αποδόμηση των αξιών του ανθρωπίνου βίου «με πρόδηλη στοχοθεσία τη μεταβολή του ανθρωπίνου προσώπου σε εύχρηστο άθυρμα. Μητρόπολη προωθεί την εργασία της γιατρού και μέλους του κινήματοςη οποία υποστηρίζει ότι η νομοθετική κατοχύρωση των ομόφυλων ζευγαριών, κακοποιεί και προσβάλλει την ανθρώπινη φύση, αδικεί τα παιδιά, αλλοιώνει τον χαρακτήρα της οικογένειας και έχει μια σειρά από συνέπειες στην κοινωνία.«Στη παραδοσιακή οικογένεια θυσιάζονται οιγια χάρη των παιδιών. Στην ομόφυλη σύζευξη θυσιάζονται τα παιδιά και επιβαρύνεται η κοινωνία για να δικαιωθεί μιακαι τα θεωρούμενα σεξουαλικά της “δικαιώματα”», τονίζει η συντάκτης του κειμένου.Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η εργασία στο ζήτημα των παιδιών τωνπου όπως λέει, ενώ «θα είναι στερημένα από επιλογή από τον έναν τουλάχιστον βιολογικό τους γονέα», εντούτοις «θα έχουν λίγα ή καθόλου βιολογικά αδέλφια. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΟΡΦΑΝΕΥΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ….Στους ομόφυλους άνδρες στερούνται τρείς φορές από μητέρα, (από τη δότρια ωαρίων, δηλ. την βιολογική μητέρα, από τη παρένθετη μητέρα που τα κυοφορεί, και εκείνη που θα απουσιάζει από τον ανδρικό γάμο), ενώ στις ομόφυλες γυναίκες τα παιδιά στερούνται δύο φορές από πατέρα, (από το δότη του σπέρματος, δηλ. τον βιολογικό πατέρα και από την απουσία πατέρα στον γυναικείο γάμο)», επισημαίνει.Προωθούμε την εξαιρετική εργασία της Εριτίμου Ιατρού, κυρίας Παναγιώτας Χατζηγιαννάκη, μέλους του κινήματος «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά», την οποίαν και δημοσίως συγχαίρομεν, που καταλυτικά απαντά στην φαινομενική «προβληματική» του διεθνούς συστημάτος, που με ψευδή προτάγματα περί της δήθεν ισότητος και του δήθεν δικαιωματισμού επιδιώκει την αποδόμηση των αξιών του ανθρωπίνου βίου και την κατεδάφιση των υγιών ανθρωπίνων σχέσεων, με πρόδηλη στοχοθεσία την μεταβολή του ανθρωπίνου προσώπου σε εύχρηστο άθυρμα για την καταδολίευση της ελευθερίας του και της αξιοπρέπειάς του, διότι δεν υφίσταται ανθρώπινο δικαιώμα που δεν συνάπτεται άρρηκτα με την ανθρώπινη φύση.«Ο πολιτικός κόσμος και φορείς προώθησης ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να χαρακτηρισθεί ως ΓΑΜΟΣ η συμβίωση δύο ατόμων του ιδίου βιολογικού φύλου αναγνωρίζοντας στα ομόφυλα ζεύγη ίσα δικαιώματα με τα ετερόφυλα ζεύγη. Είναι γνωστή η πρωτοβουλία «Εθνική Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ», το Μάρτιο του 2021, στην οποία προτείνεται ομάδα μέτρων σε επίπεδα Εκπαίδευσης χωρίς Αποκλεισμούς, Ισοτιμίας στην Εργασία, Θέματα Υγείας, Αιμοδοσίας, Ασύλου, Θέματα Κατάρτισης στον Δημόσιο Τομέα, Προστασίας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, θέματα Αστυνομικού Ελέγχου και Προσωρινής Κράτησης, Ρητορικής Μίσους, «Θεραπείες Μεταστροφής», Κοινωνικής Πολιτικής για Ειδικές Ομάδες ΛΟΑΤΚΙ+, Ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου: (Πολιτικός) Γάμος – Συγγένεια, Νομικής Αναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου, Ζητήματα που αφορούν τα Intersex Άτομα, Δράσεις Ορατότητας και άλλα πολλά.(1,2)Το θέμα του ομόφυλου γάμου τίθεται στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΟΗΕ και φορείς υπό αυτούς, όπως ο World Association of Sexual Health και η International Planned Parenthood Federation, έχουν εντάξει τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά «δικαιώματα» στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, χαρακτηρίζοντάς τα ισότιμα με το δικαίωμα της ζωής, της ελευθερίας του λόγου, της θρησκευτικής έκφρασης, κ.α.(3,4) Παρά το ότι τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι αμφισβητούμενα από μεγάλο μέρος του σύγχρονου κόσμου, η άποψη πως η σεξουαλικότητα είναι ο πυρήνας της προσωπικότητας του ατόμου και όλοι έχουν το «δικαίωμα να λαμβάνουν σεξουαλική ικανοποίηση χωρίς όρους, αρκεί να υπάρχει συναίνεση», κατάφερε να αποκτήσει βαρύτητα στη κοινωνία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε ειδικό τόμο, «Sexual health, human rights and the law, © World Health Organization 2015», με τον οποίο δίνει κατευθύνσεις για την προώθηση των «ειδικών σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων» μέσα στα εθνικά δίκαια κάθε χώρας. Η κίνηση έγινε για να αποκατασταθεί το αίσθημα «αδικίας» των ατόμων με ιδιαίτερες σεξουαλικές επιλογές που θεώρησαν εαυτούς περιθωριοποιημένους, υποτιμημένους και αδικημένους.Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για τον ομόφυλο «γάμο»(5),• ο γάμος αποτελεί ……… «δικαίωμα που κατοχυρώνεται από τα εθνικά Συντάγματα, αλλά και από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η διάσταση αυτή επιβάλλει την κατάργηση των διακρίσεων ως προς την πρόσβαση στον θεσμό αυτό, λόγω φύλου, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.