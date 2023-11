Black Friday: Οι ρίζες στις ΗΠΑ, οι προσφορές στην Ελλάδα και ο οδηγός επιβίωσης για τους καταναλωτές

Κλείσιμο

Η τοποθέτηση ενός... χρωματικού προσδιορισμού μπροστά από μια ημέρα ή μια χρονική περίοδο, συνήθως περιγράφει συναισθήματα. Στην περίπτωση του μαύρου, περιγράφει καταθλιπτικές, δύσκολες, ή σκοτεινές εποχές. Για τη σημερινή ημέρα, ωστόσο, τη, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Η «Μαύρη Παρασκευή» είναι -έστω και θεωρητικά- μέρα χαράς, καθώς αποτελεί τη μέρα που οι καταναλωτές ψωνίζουν σε τιμές... ονειρικές και οι έμποροι πουλάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν.Η προέλευση του όρου, παρά το γεγονός ότι είναι σχετικά καινούρια -εμφανίζεται κοντά στα 50s-60s- είναι από τις, όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σαφήνεια από πού ακριβώς προέρχεται. Μια από τις επικρατέστερες ερμηνείες είναι ότι, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, κατά την οποία οι καταναλωτές αρχίζουν τα ψώνια για τα Χριστούγεννα, οι εμπορικές επιχειρήσεις αρχίζουν να γράφουν κερδοφορία. Για να γυρίσουν, κατά την οικονομική ορολογία από το «κόκκινο», δηλαδή το γράψιμο ζημιών, στο μαύρο, δηλαδή το κέρδος ή τον ισοσκελισμό και για να εκμεταλλευτούν την αυξημένη κίνηση της, οι έμποροι ξεστοκάρουν, πουλώντας τα εμπορεύματα που σύντομα θα αποτελούν αυτά της προηγούμενης σεζόν, σε τιμές πολύ κοντά στο κόστος, ή και κάτω από αυτό.Η ερμηνεία η οποία, ωστόσο, κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, είναι αυτή για την οποία υπάρχουν γραπτές αποδείξεις: Με τον όρο να καταγράφεται στην αμερικανική αγορά περίπου το 1950, η πρώτη φορά που εμφανίζεται γραπτώς είναι σε μια διαφήμιση σε τεύχος του «The American Philatelist», ένα περιοδικό για συλλέκτες γραμματοσήμων, το 1966. Ένα αρχειοθετημένο απόσπασμα αυτής της διαφήμισης, αναλύθηκε από το Τμήμα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, το οποίο συμπέρανε: «Black Friday είναι το όνομα το οποίο έδωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Φιλαδέλφειας για την Παρασκευή μετά τη Μέρα των Ευχαριστιών. Δεν αποτελεί έναν καλό όρο για τους αστυνομικούς. Η "Μαύρη Παρασκευή" ανοίγει επίσημα την περίοδο των χριστουγεννιάτικων αγορών στο κέντρο της πόλης και συνήθως φέρνει τεράστια μποτιλιαρίσματα και υπερπλήρη πεζοδρόμια, καθώς τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης κατακλύζονται από το άνοιγμα μέχρι το κλείσιμο».Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι αυτός ο όχι και τόσο... κολακευτικός όρος προέρχεται από την Αστυνομία της Φιλαδέλφειας. Ο αστυνομικός ρεπόρτερ και αρθρογράφος του Philadelphia Bulletin, Joseph P. Barrett, θυμήθηκε το ρόλο του στη χρήση του όρου Black Friday σε ένα άρθρο του Philadelphia Inquirer το 1994 με τίτλο "This Friday Was Black With Traffic" (Αυτή η Παρασκευή ήταν μαύρη με κίνηση): «Το 1959, το παλιό Evening Bulletin με τοποθέτησε στη διοίκηση της αστυνομίας, εργαζόμενο στο Δημαρχείο. Ο Nathan Kleger ήταν ο αστυνομικός ρεπόρτερ που κάλυπτε το Center City για το Bulletin. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Kleger και εγώ φτιάξαμε ένα πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ για τηνκαι οικειοποιηθήκαμε τον αστυνομικό όρο "Μαύρη Παρασκευή" για να περιγράψουμε τις τρομερές συνθήκες κυκλοφορίας».Ωστόσο, η τοπική αστυνομία δεν ήταν η μόνη που απεχθανόταν αυτή την ημέρα. Η αναλογία του προσωπικού πωλήσεων προς τους πελάτες προκαλούσε ένα χάος για τους έργαζόμενους, με αποτέλεσμα ένα άλλο... έθιμο εκείνη την εποχή να είναι οι πωλητές να δηλώνουν άρρωστοι αυτή την ημέρα για να παρατείνουν το Σαββατοκύριακο των διακοπών τους για την Ημέρα των Ευχαριστιών και για να αποφύγουν το πανδαιμόνιο.Όμως και σε ένα άλλο αρχειοθετημένο απόσπασμα από ένα άρθρο με τίτλο «Συμβουλές για καλές ανθρώπινες σχέσεις για στελέχη εργοστασίων», το οποίο δημοσιεύθηκε σε ένα τεύχος του 1951 του περιοδικού Factory Management and Maintenance, ο συγγραφέας καυτηριάζει αυτό το... έθιμο των «ξαφνικών ασθενειών» την Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών: «Η "Παρασκευή μετά τις Ευχαριστίες" είναι μια ασθένεια δεύτερη σε επιπτώσεις μετά τη βουβωνική πανώλη. Τουλάχιστον έτσι αισθάνονται όσοι πρέπει να βγάλουν τη δουλειά, όταν έρχεται η "Μαύρη Παρασκευή". Το κατάστημα μπορεί να είναι μισοάδειο, αλλά κάθε απών ήταν άρρωστος - και μπορεί να το αποδείξει».Ανεξαρτήτως αυτών, οι -ορισμένες φορές εξωπραγματικές- προσφορές, ειδικά σε, τα τελευταία χρόνια προκαλούν εικόνες πανδαιμόνιου στο εξωτερικό κυρίως στην Αγγλία και τις ΗΠΑ. Καταναλωτές κοιμούνται με υπνόσακους έξω από τις πόρτες καταστημάτων και ποδοπατώνται ή έρχονται στα χέρια για να προλάβουν το περιορισμένο στοκ που δίνεται σε τιμή εξευτελιστική. Έχουν καταγραφεί ως και θάνατοι (!) αλλά και τραυματισμοί για τις προσφορές της Black Friday σε πολυκαταστήματα.Στην Ελλάδα, το «έθιμο» της Black Friday εισήχθη -φυσικά από την Αμερική- πολύ πρόσφατα, το 2015. Γνώρισε πολύ γρήγορα επιτυχία καθώς «τράβηξε» αρκετή πελατεία στα πολυκαταστήματα που το εφάρμοσαν πρώτα και έτσι ακόμα πιο γρήγορα εξελίχθηκε σε «θεσμό». Βέβαια, επειδή εδώ είναι Ελλάδα, ο, καταναλωτικές ενώσεις και οι Αρχές έχουν δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια σωρεία καταγγελιών με αθέμιτες πρακτικές καταστημάτων. Ή, για να ακριβολογούμε, ξεκάθαρες απάτες. «Συνηθισμένο», μέχρι να γίνουν «έθιμο"» και οι έλεγχοι των Αρχών, ήταν να εμφανίζονται την ημέρα των προσφορών, οι οποίες ωστόσο στην πραγματικότητα είναι τιμές... ακριβότερες από αυτές που υπήρχαν μέχρι και την προηγούμενη. Ή, καταστήματα να ανεβάζουν τις τιμές μια εβδομάδα πριν τη Black Friday και να τις κατεβάζουν στα... προηγούμενα επίπεδα τη μέρα της μεγάλης κίνησης. Πολυμήχανος ο Έλληνας όταν πρόκειται να αισχροκερδίσει...Ενάντια στους... πολυμήχανους απατεώνες και τις «προσφορές», ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας δίνουν συμβουλές πώς θα κάνουν τις αγορές τους οι πολίτες με τον καλύτερο τρόπο. Με τη Black Friday να πέφτει φέτος σήμερα, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 καιτην ερχόμενη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές οι οποίοι «βομβαρδίζονται» από τις προσφορές για τις δύο αυτές ημέρες ώστε να κάνουν τις αγορές τους οφείλουν να έχουν ήδη κάνει έρευνα αγοράς για τα προϊόντα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σε χαμηλότερες τιμές σε μια χρονική περίοδο που η ακρίβεια συνεχίζει να δοκιμάζει τα νοικοκυριά.