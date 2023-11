Ευρωπαϊκή αναγνώριση για ένα «best workplace» που βρίσκεται στην Ελλάδα

Sponsored Content

Η αρχή έγινε τον περασμένο Οκτώβριο (2022), όταν και αναδείχθηκε σε Great Place to Work στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Τσεχία. Η πιστοποίηση αυτή οδήγησε στην αναγνώριση της εταιρείας ως ένα από τα top 5 Best Workplaces στην Ελλάδα και #2 Best Workplace στην Πορτογαλία, από τον οργανισμό Great Place to Work. Οι εν λόγω διακρίσεις οδήγησαν πρόσφατα (Σεπτέμβριος 2023) στην ανάδειξη της Kaizen Gaming ως ένα από τα «Best Workplaces in Europe», κάτι που επιβεβαιώνει το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η εταιρεία το θέμα του εργασιακού περιβάλλοντος και τη σημασία του τόσο για την ανάπτυξη της εταιρείας όσο και των εργαζομένων.

Η επιτυχία της να συμπεριληφθεί στα Best Workplaces in Europe οφείλεται στην αφοσίωση της εταιρείας στις αξίες της, αλλά και σε μια στρατηγική που προωθεί την εξέλιξη, τη διαφάνεια, τη συνεργασία και τη συμπερίληψη. Με βασική αξία αυτή του #oneteam, οι Kaizeners, έχουν κοινούς στόχους και συνεργάζονται αποτελεσματικά για να τους πετύχουν. Το πολυπολιτισμικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την προώθηση της διαφανούς και συνεχούς επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα και μεταξύ των τμημάτων, έχουν βοηθήσει ώστε να μην υπάρχουν σύνορα στη συνεργασία των ανθρώπων της εταιρείας.



Η κουλτούρα της ομαδικότητας και του πάθους για συνεργασία και εξέλιξη ακολουθεί την εταιρεία από την ίδρυσή της, το 2012, -και την αρχική ομάδα των 20 ατόμων- έως και σήμερα, που μετρά περισσότερους από 2.200 Kaizeners.



Μάλιστα, με τη μεταφορά των HeadQuarters της εταιρείας στο Kaizen Campus, τον πρωτοποριακό χώρο γραφείων που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, η εταιρεία έχει θέσει νέα standards και στον χώρο εργασίας. Με βάση αυτά ανακατασκευάζει τα γραφεία της ανά τον κόσμο επαληθεύοντας τη δέσμευσή της για εξασφάλιση μιας μοναδικής και seamless (χωρίς διαχωριστικά) εργασιακής εμπειρίας προς όλους τους Kaizeners.

Ας σημειωθεί ότι η Kaizen Gaming έχει παρουσία σε 14 αγορές, με τα brands Stoiximan και Betano που διαχειρίζεται, και μέχρι το 2026 στοχεύει να έχει αναπτυχθεί σε 26 χώρες, συνολικά.



Δείτε το βίντεο και ανακαλύψτε τους λόγους που η Kaizen Gaming θεωρείται ένα από τα καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας στην Ελλάδα και μάθετε περισσότερα για την εταιρεία και για τις 200+ ανοιχτές θέσεις εργασίας