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Σε σακουλάκια της Pizza Fan έκρυβε τα κέρδη από το κόλπο με τις αποδείξεις ο υπαρχηγός του κυκλώματος
Σε σακουλάκια της Pizza Fan έκρυβε τα κέρδη από το κόλπο με τις αποδείξεις ο υπαρχηγός του κυκλώματος
Η οργάνωση είχε αξιοποιήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις
Πλήρης ήταν η... αξιοποίηση των υποδομών της Pizza Fan για το κύκλωμα που πειράζοντας αποδείξεις και χρησιμοποιώντας ειδικό λογαριασμό με τη φοροδιαφυγή να υπολογίζεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ, καθώς όπως φαίνεται στη σχετική φωτογραφία που δημοσιεύει το protothema.gr, ο φερόμενος ως υπαρχηγός χρησιμοποιούσε χάρτινα σακουλάκια με το λογότυπο της αλυσίδας με πίτσες προκειμένου σε αυτά να κρύβει τα παράνομα κέρδη που εντοπίστηκαν στο σπίτι του.
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Η οργάνωση είχε αξιοποιήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις. Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.
Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού. Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.
Δείτε το βίντεο της ΕΛΑΣ που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο δεν εξέδιδαν αποδείξεις αλλά και την κρύπτη στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας:
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.
Μάλιστα, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, καταστήματα και οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
1.288.732,60 ευρώ,
52 κεντρικές μονάδες Η/Υ,
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Η οργάνωση είχε αξιοποιήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις. Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.
Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού. Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.
Δείτε το βίντεο της ΕΛΑΣ που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο δεν εξέδιδαν αποδείξεις αλλά και την κρύπτη στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας:
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.
Μάλιστα, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.
Παρέδιδαν μετρητά σε εμπορικό κέντρο
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, καταστήματα και οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Μετρητά και πολυτελή ρολόγια
1.288.732,60 ευρώ,
52 κεντρικές μονάδες Η/Υ,
φορολογικός μηχανισμός,
6 πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και 3 μοτοσυκλέτες,
92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και
πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usbstick, tablet, laptop και σκληρών δίσκων.
6 πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και 3 μοτοσυκλέτες,
92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και
πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usbstick, tablet, laptop και σκληρών δίσκων.
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