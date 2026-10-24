Σε σακουλάκια της Pizza Fan έκρυβε τα κέρδη από το κόλπο με τις αποδείξεις ο υπαρχηγός του κυκλώματος

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Παρέδιδαν μετρητά σε εμπορικό κέντρο



Μετρητά και πολυτελή ρολόγια

Πλήρης ήταν η... αξιοποίηση των υποδομών της Pizza Fan για το κύκλωμα που πειράζοντας αποδείξεις και χρησιμοποιώντας ειδικό λογαριασμό με τη φοροδιαφυγή να υπολογίζεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ, καθώς όπως φαίνεται στη σχετική φωτογραφία που δημοσιεύει το protothema.gr, ο φερόμενος ως υπαρχηγός χρησιμοποιούσε χάρτινα σακουλάκια με το λογότυπο της αλυσίδας με πίτσες προκειμένου σε αυτά να κρύβει τα παράνομα κέρδη που εντοπίστηκαν στο σπίτι του.Η οργάνωση είχε αξιοποιήσει, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να. Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την, μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού. Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.Μάλιστα, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκειαμε τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.1.288.732,60 ευρώ,52 κεντρικές μονάδες Η/Υ,