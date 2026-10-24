Πουκάμισα, παπούτσια και από πίσω η κρύπτη με το 1 εκατ. ευρώ: Νέο βίντεο από τη βίλα στην Εκάλη του Κωνσταντίνου Αντάρα της Pizza Fan
Πουκάμισα, παπούτσια και από πίσω η κρύπτη με το 1 εκατ. ευρώ: Νέο βίντεο από τη βίλα στην Εκάλη του Κωνσταντίνου Αντάρα της Pizza Fan
Όπως φαίνεται στα πλάνα, στον μυστικό χώρο του Κωνσταντίνου Αντάρα υπήρχε ένα δεύτερο μεγάλο κούτι μέσα στο οποίο βρίσκονταν σακ βουαγιάζ γεμάτα με πάκους από χαρτονομίσματα
Τον μυστικό χώρο που ανακάλυψαν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας στη βίλα του Κωνσταντίνου Αντάρα της Pizza Fan στην Εκάλη καταγράφει το βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr.
Στο βίντεο φαίνεται το γεμάτο πουκάμισα και παπούτσια βεστιάριο που είχε ο Αντάρας στη βίλα του χωρίς τίποτα να δείχνει κάτι ύποπτο.
Ωστόσο οι έμπειροι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν ότι αυτό που φαινόταν ως μια γεμάτη παπουτσοθήκη, ήταν στην πραγματικότητα μια πόρτα για έναν χώρο μέσα στον οποίο ο Mr Pizza Fan έκρυβε 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, στον μυστικό χώρο του Κωνσταντίνου Αντάρα υπήρχε ένα δεύτερο μεγάλο κούτι μέσα στο οποίο βρίσκονταν σακ βουαγιάζ γεμάτα με πάκους από χαρτονομίσματα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των στελεχών της Οικονομικής Αστυνομίας, πίσω από κάθε πίτσα που έφτανε στην πόρτα ενός πελάτη, κάθε παραγγελία που καταχωριζόταν στο σύστημα και κάθε ευρώ που εισέπραττε ένα κατάστημα της Pizza Fan, φέρεται να λειτουργούσε ένας καλά οργανωμένος μηχανισμός ελέγχου, με πρόσωπα που γνώριζαν όχι μόνο πόσα χρήματα έμπαιναν στα ταμεία, αλλά και πόσα από αυτά δεν εμφανίζονταν στις φορολογικά καταγεγραμμένες πωλήσεις.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. μια ολόκληρη πυραμίδα στελεχών, με επιθεωρητές που μετέφεραν εντολές από τα κεντρικά, υπευθύνους καταστημάτων που καλούνταν να τις εφαρμόσουν και ένα ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα που επέτρεπε σε παραγγελίες να ολοκληρώνονται χωρίς την έκδοση απόδειξης.
Στο βίντεο φαίνεται το γεμάτο πουκάμισα και παπούτσια βεστιάριο που είχε ο Αντάρας στη βίλα του χωρίς τίποτα να δείχνει κάτι ύποπτο.
Ωστόσο οι έμπειροι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν ότι αυτό που φαινόταν ως μια γεμάτη παπουτσοθήκη, ήταν στην πραγματικότητα μια πόρτα για έναν χώρο μέσα στον οποίο ο Mr Pizza Fan έκρυβε 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, στον μυστικό χώρο του Κωνσταντίνου Αντάρα υπήρχε ένα δεύτερο μεγάλο κούτι μέσα στο οποίο βρίσκονταν σακ βουαγιάζ γεμάτα με πάκους από χαρτονομίσματα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των στελεχών της Οικονομικής Αστυνομίας, πίσω από κάθε πίτσα που έφτανε στην πόρτα ενός πελάτη, κάθε παραγγελία που καταχωριζόταν στο σύστημα και κάθε ευρώ που εισέπραττε ένα κατάστημα της Pizza Fan, φέρεται να λειτουργούσε ένας καλά οργανωμένος μηχανισμός ελέγχου, με πρόσωπα που γνώριζαν όχι μόνο πόσα χρήματα έμπαιναν στα ταμεία, αλλά και πόσα από αυτά δεν εμφανίζονταν στις φορολογικά καταγεγραμμένες πωλήσεις.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. μια ολόκληρη πυραμίδα στελεχών, με επιθεωρητές που μετέφεραν εντολές από τα κεντρικά, υπευθύνους καταστημάτων που καλούνταν να τις εφαρμόσουν και ένα ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα που επέτρεπε σε παραγγελίες να ολοκληρώνονται χωρίς την έκδοση απόδειξης.
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