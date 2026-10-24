Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο Λιόλιος και οι άλλοι 5 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο στο μπάσκετ
ΕΛΛΑΔΑ
Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Βαγγέλης Λιόλιος Χαράλαμπος Βουρλιώτης Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης Πέτρος Παπαπέτρου

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο Λιόλιος και οι άλλοι 5 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο στο μπάσκετ

Mε εντολή του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία και παραγόντων του μπάσκετ που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία - Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και ύποπτες συναλλαγές στο ποδόσφαιρο

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο Λιόλιος και οι άλλοι 5 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο στο μπάσκετ
Παναγιώτης Τσιμπούκης
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του σκανδάλου στο μπάσκετ, αλλά και άλλοι παράγοντες, τα ονόματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, με εντολή του προέδρου της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία τους, καθώς και οι δηλώσεις των πόθεν έσχες τους.

Παράλληλα, η Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει ευρύτερους ελέγχους στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, με έμφαση στο ποδόσφαιρο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί ειδοποιήσεις από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών. Πάντως, ο συγκεκριμένος χώρος δεν έχει ελεγχθεί συστηματικά εδώ και χρόνια.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης