Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο Λιόλιος και οι άλλοι 5 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο στο μπάσκετ
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο Λιόλιος και οι άλλοι 5 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο στο μπάσκετ
Mε εντολή του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία και παραγόντων του μπάσκετ που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία - Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και ύποπτες συναλλαγές στο ποδόσφαιρο
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του σκανδάλου στο μπάσκετ, αλλά και άλλοι παράγοντες, τα ονόματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.
Ειδικότερα, με εντολή του προέδρου της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία τους, καθώς και οι δηλώσεις των πόθεν έσχες τους.
Παράλληλα, η Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει ευρύτερους ελέγχους στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, με έμφαση στο ποδόσφαιρο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί ειδοποιήσεις από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών. Πάντως, ο συγκεκριμένος χώρος δεν έχει ελεγχθεί συστηματικά εδώ και χρόνια.
Ειδικότερα, με εντολή του προέδρου της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία τους, καθώς και οι δηλώσεις των πόθεν έσχες τους.
Παράλληλα, η Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει ευρύτερους ελέγχους στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, με έμφαση στο ποδόσφαιρο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί ειδοποιήσεις από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών. Πάντως, ο συγκεκριμένος χώρος δεν έχει ελεγχθεί συστηματικά εδώ και χρόνια.
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