Μαρία Σολωμού: Πάντα έχω ένταση στο πρόσωπό μου, ζω όλα τα συναισθήματα στο τέρμα τους
Μαρία Σολωμού: Πάντα έχω ένταση στο πρόσωπό μου, ζω όλα τα συναισθήματα στο τέρμα τους
Δεν είμαι καθόλου εύθικτη, αλλά δεν αντέχω το αίσθημα της αδικίας, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός
Στον μέγιστο βαθμό βιώνει τα συναισθήματα η Μαρία Σολωμού, όπως εξομολογήθηκε σε δηλώσεις της. Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται, η ηθοποιός τόνισε ότι η ένταση αποτυπώνεται ορισμένες φορές ακόμη και στο πρόσωπό της. Παρόλα αυτά, διευκρίνισε ότι, αν και δεν είναι εύθικτη, δεν μπορεί να ανεχτεί την αδικία.
Η Μαρία Σολωμού συμμετείχε σε μια συζήτηση για τα συναισθήματα ως καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και δήλωσε πως βιώνει κάθε συναίσθημα με μεγάλη ένταση. Όπως είπε: «Ένταση έχω πάντα στο πρόσωπό μου. Ζω όλα τα συναισθήματα στο τέρμα τους. Δεν είμαι καθόλου εύθικτη αλλά, δεν αντέχω το αίσθημα της αδικίας. Εκεί απασφαλίζω, αλλά ζεν, δεν τσακώνομαι επίσημα. Νομί ζω η τελευταία φορά που τσακώθηκα έντονα και είπα, “δεν θα ξανασυμβεί αυτό” ήταν το 2006, ήταν σε προσωπική φάση. Έχω τσακωθεί αρκετά ακραία στη ζωή μου, οπότε συνειδητοποίησα ότι δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό».
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Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως όταν αισθάνεται τον θυμό της να κορυφώνεται, προτιμά να αποφεύγει τις συγκρούσεις και να κοιμάται μέχρι να εκτονωθεί η ένταση. «Εγώ όταν νιώθω ότι μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι… λέω “δικαίωμα”, δεν τσακώνομαι, και πάω και πέφτω και κοιμάμαι. Κοιμάμαι για να φύγει όλο αυτό το πράγμα, και όταν σηκώνομαι μπορεί να το συζητήσω ή όχι. Εμένα ο θυμός θα μείνει τρεις μέρες, αλλά εσωτερικά», πρόσθεσε.
Η Μαρία Σολωμού συμμετείχε σε μια συζήτηση για τα συναισθήματα ως καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και δήλωσε πως βιώνει κάθε συναίσθημα με μεγάλη ένταση. Όπως είπε: «Ένταση έχω πάντα στο πρόσωπό μου. Ζω όλα τα συναισθήματα στο τέρμα τους. Δεν είμαι καθόλου εύθικτη αλλά, δεν αντέχω το αίσθημα της αδικίας. Εκεί απασφαλίζω, αλλά ζεν, δεν τσακώνομαι επίσημα. Νομί ζω η τελευταία φορά που τσακώθηκα έντονα και είπα, “δεν θα ξανασυμβεί αυτό” ήταν το 2006, ήταν σε προσωπική φάση. Έχω τσακωθεί αρκετά ακραία στη ζωή μου, οπότε συνειδητοποίησα ότι δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό».
Δείτε το σχετικό βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως όταν αισθάνεται τον θυμό της να κορυφώνεται, προτιμά να αποφεύγει τις συγκρούσεις και να κοιμάται μέχρι να εκτονωθεί η ένταση. «Εγώ όταν νιώθω ότι μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι… λέω “δικαίωμα”, δεν τσακώνομαι, και πάω και πέφτω και κοιμάμαι. Κοιμάμαι για να φύγει όλο αυτό το πράγμα, και όταν σηκώνομαι μπορεί να το συζητήσω ή όχι. Εμένα ο θυμός θα μείνει τρεις μέρες, αλλά εσωτερικά», πρόσθεσε.
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