Σκάνδαλο Folli Follie: Μετέωρη η δίκη και ο Κουτσολιούτσος κάνει διακοπές με «γουρούνα» στις Σπέτσες

Στιγμιότυπα από τις διακοπές των πέντε παιδιών του πρίγκιπα Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ στην υπερπολυτελή βίλα των Κουτσολιούτσων στις Σπέτσες.

Οι βασικοί κατηγορούμενοι Δημήτρης Κουτσολιούτσος και ο γιος του Τζώρτζης Κουτσολιούτσος αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους πέρυσι τον Μάρτιο, γιατί είχε λήξει το 18μηνο της προσωρινής τους κράτησης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η δίκη. Ο πατέρας Κουτσολιούτσος είχε εμφανιστεί την προηγούμενη φορά στο δικαστήριο καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι

Πίσω από την Petrus AG έχει αναφερθεί πως βρισκόταν ο Αντρες Νόιμαν Χόλτσερ, πρώην αντιπροέδρος της Dufry, κολοσσού στο travel retail, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με τους ιδρυτές και τέως ιδιοκτήτες της Folli Follie. Η Dufry είχε αγοράσει σε δύο συναλλαγές (το 2012 και 2013) τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών από τη Folli Follie αντί 328 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος είχε αποκτήσει το 2013 θέση στο Δ.Σ. του πολυεθνικού ομίλου, από τον οποίο όμως εκδιώχθηκε τον Ιούνιο του 2018, λίγο καιρό μετά την αποκάλυψη της απάτης. Ο Χόλτσερ με το σκάνδαλο σε πλήρη εξέλιξη εμφανίστηκε ως από μηχανής θεός και δάνεισε στο ζεύγος Κουτσολιούτσου το ποσό των 36,45 εκατ. ευρώ με προσημείωση τη βίλα στις Σπέτσες, εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο άλλους πιστωτές να εγείρουν αξιώσεις σε αυτό το ακίνητο. Η FFG, εκ των υστέρων, επιχείρησε να ακυρώσει τη συναλλαγή ως εικονική, αλλά δεν είναι γνωστό το αποτέλεσμα.Η προβολή που έχει αποκτήσει η βίλα το τελευταίο διάστημα και τα μισθώματα που ακούγεται ότι καταβάλλονται έχουν προκαλέσει την οργή των επενδυτών που έχασαν τα λεφτά τους λόγω της απάτης αλλά και των επενδυτικών κεφαλαίων που στη συνέχεια απέκτησαν τον έλεγχο της Folli Follie και πρακτικά διέσωσαν την εταιρεία. Μιλούν για απουσία του κρατικού ελέγχου από την υπόθεση, καθώς ένα τυπικά δεσμευμένο από το Δημόσιο ακίνητο εμφανίζεται όχι μόνο να μισθώνεται σε rich and famous, αλλά να προβάλλεται και να επιχειρείται να πουληθεί. Με δεδομένη τη χαρακτηριστική καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης, μετά και την αποκάλυψη της εκτεταμένης παραποίησης οικονομικών στοιχείων των δραστηριοτήτων της FFG στην Ασία, όπως φανέρωσε το πόρισμα της Alvarez & Marshal και της PwC, πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως οι Κουτσολιούτσοι και οι κατηγορούμενοι συνεργάτες τους συνεχίζουν να κάνουν business as usual στην υγεία των κορόιδων.Η πεποίθηση αυτή ενισχύεται από το γεγονός πως, όπως όλα δείχνουν, το πλιάτσικο εις βάρος τηςσυνεχίζεται στην Κίνα, εκεί όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο της απάτης που διέσυρε την αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς.Σύμφωνα με στοιχεία που φέρνει στο φως το «ΘΕΜΑ», ένας εκ των κατηγορουμένων της εξοργιστικής υπόθεσης που μαζί με την οικογένεια Κουτσολιούτσου κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και σειρά άλλων κακουργηματικών πράξεων, ο Ερικ Τσαν, συνεχίζει να κάνει μπίζνες στην Κίνα χρησιμοποιώντας προϊόντα από το παλιό απόθεμα τηςκαι της θυγατρικής της Links of London!Ο Τσαν, πρώην διευθυντής Προμηθειών της FFGS, του ασιατικού βραχίονα της FFG, ο οποίος περιλαμβάνεται μεταξύ των κατηγορουμένων για την υπόθεση, ωστόσο είναι άφαντος μαζί με τον Γιάννη Μπεγιέτη, πρώην oικονομικό διευθυντή της FF Group Sourcing Ltd (FF APAC), της θυγατρικής με έδρα στο Χονγκ Κονγκ που ενοποιούσε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ασία και δεξί χέρι του Δημήτρη Κουτσολιούτσου, και την Kένις Τσόου, πρώην προϊσταμένη λογιστηρίου της FFGS, και κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται τα ίχνη του. Εναντίον όλων, δε, εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης.Κι όμως στο LinkedΙn παρουσίαζεται ως Chief Operating Officer (CΟO) εταιρείας με την ονομασία OpsCo Holding Limited που παραπέμπει στην εταιρεία OpsCo Holding η οποία, σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης της Folli Follie, είναι το εταιρικό σχήμα με έδρα το Λουξεμβούργο που ελέγχεται από τους ομολογιούχους-πιστωτές και στο οποίο πέρασαν περιουσιακά στοιχεία (εμπορικές συμβάσεις κ.λπ.) της πολύπαθης εταιρείας. Δηλαδή ο κατηγορούμενος στην Ελλάδα, πρώην συνεργάτης του Μπεγιέτη, του ανθρώπου που εμπιστευόταν όσον κανέναν άλλο ο Κουτσολιούτσος για τις αμαρτωλές οικονομικές δραστηριότητές του στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, συνεχίζει να έχει επιχειρηματική δράση στην Ασία και μάλιστα εις βάρος της Folli Follie.Η OpsCo Holding Limited εμφανίζεται να έχει ιδρυθεί τον Οκτώβριο του 2020 και έχει δηλώσει ως έδρα κτίριο στην περιοχή Kwai Chung του Χονγκ Κονγκ. Παράλληλα στο ίδιο κτίριο εμφανίζεται να έχει έδρα και δεύτερη εταιρεία, η OpsCo (Links) Holding Limited που ιδρύθηκε το 2022 και παραπέμπει στη Links of London, εταιρεία κοσμημάτων και αξεσουάρ την οποία είχε εξαγοράσει η Folli Follie και τελικά έκλεισε όλα της καταστήματα, με εξαίρεση δύο στην Ελλάδα. Η προσπάθεια σύνδεσης με την FFG είναι εμφανής και προκαλεί σειρά συνειρμών.Σημειώνεται ότι όλα τα καταστήματα ανά τον κόσμο της Links of London έκλεισαν και ιδιαίτερα στο Χονγκ Κονγκ μπήκε διαχειριστής, με πολλούς εργαζομένους μάλιστα να μην παίρνουν ποτέ τα δεδουλευμένα τους. Σήμερα λοιπόν, και παρότι η ελληνική Folli Follie έχει τα δικαιώματα της Links, σαν να μην τρέχει τίποτα, πρώην συνεργάτες των Κουτσολιούτσων λειτουργούν καταστήματα με την επωνυμία Links στο Χονγκ Κονγκ πουλώντας προϊόντα τα οποία, το πιθανότερο, ξέμειναν μετά το ασιατικό λουκέτο. Πέραν κάθε αμφιβολίας, το κατάστημα Links σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της ασιατικής μεγαλούπολης, την Pedder Street στο Central District, έχει σε πρώτο πλάνο την επωνυμία και μάλιστα διαφημίζει τις προωθητικές ενέργειές του στο Facebook.Η ίδια εικόνα και στην Ιαπωνία, την αγαπημένη χώρα του Δ. Κουτσολιούτσου, όπου έκανε τα πρώτα βήματα επέκτασης της αλυσίδας στην Ασία και μάλιστα το 2009 πήρε το Παράσημο του Τάγματος του Ανατέλλοντος Ηλίου σε ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής του στην προαγωγή των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας (sic). Στο Τόκιο εμφανιζόταν να λειτουργεί κατάστημα με την επωνυμία Folli Follie παρότι πλέον δεν υπάρχουν ασιατικές δραστηριότητες της εταιρείας.Η διαχρονική απάτηΟλα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια απάτη που έτρεχε για 17 χρόνια και ίσως να μην αποκαλυπτόταν εάν δεν υπήρχε το περίφημο report του QCM. Η PwC, που υλοποίησε διαχειριστικό έλεγχο για το εύρος της λογιστικής απάτης που κατηγορούνται πως ενορχήστρωσαν οι Κουτσολιούτσοι και οι συνεργάτες τους, εντόπισε τα πρώτα σημάδια παραποίησης των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας πίσω στο 2001, αναφέροντας πως χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί μέθοδοι. Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε από το 2001, κράτησε έως το 2013, γνωστή ως το «γύρω-γύρω όλοι», και την αποκάλυψε η Α&Μ. Παράλληλα με την πρώτη μέθοδο, από το 2006 έως το 2015 έτρεχε μια δεύτερη μέθοδος λογιστικής καταχώρησης εικονικών πωλήσεων σε εικονικούς πελάτες, χρησιμοποιώντας εταιρείες ελεγχόμενες από στελέχη του ομίλου FF. Το 2015 οι μέθοδοι αυτές έπαψαν να χρησιμοποιούνται και στις αρχές του 2016 εμφανίστηκε μια τρίτη μέθοδος κατά την οποία εταιρείες του ομίλου πραγματοποιούσαν εικονικές πωλήσεις σε έναν μοναδικό εικονικό προμηθευτή. Ολα αυτά έχουν καταγραφεί, ωστόσο η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης, πέντε χρόνια μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, ακόμη αναμένεται...Μετά από δύο αναβολές ξεκινά και πάλι η εκδίκαση της πολύπαθης και πολύκροτης υπόθεσης της Folli Follie ■ Ελπίδες ότι αυτή τη φορά οι κατηγορούμενοι οι οποίοι είχαν βρεθεί εκτός φυλακής λόγω παρέλευσηςτου 18μηνου, θα λογοδοτήσουν για τη μεγάλη οικονομική απάτηπου εξέθεσε τη χώραΟταν τον περασμένο Ιανουάριο αναμενόταν να ανοίξει εκ νέου η αυλαία της εκδίκασης της πολύκροτης υπόθεσης της Folli Follie, κανείς δεν περίμενε πως οι πρωταγωνιστές της ζοφερής αυτής δικογραφίας, ήτοι τα τρία μέλη της οικογένειας Κουτσουλιούτσου και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοί τους, δεν θα λογοδοτούσαν ούτε και αυτή τη φορά στη Δικαιοσύνη για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως απάτη, πλαστογραφία, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, χειραγώγηση της αγοράς κ.ά.Σε λίγες ημέρες, όμως, και συγκεκριμένα στις 14 Σεπτεμβρίου, η δίκη για το τεράστιο αυτό οικονομικό σκάνδαλο που εξέθεσε τη χώρα διεθνώς και ζημίωσε με εκατομμύρια ευρώ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ασφαλιστικούς φορείς, κ.λπ.), φυσικά πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, εκτός νέου απροόπτου! Το μείζον ζήτημα της στοχευμένης αποχής των δικηγόρων από δίκες για εγκληματική οργάνωση σε πρώτο βαθμό φαίνεται να έχει ξεπεραστεί, καθώς ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας έχει χορηγήσει άδεια στους συνηγόρους της υπόθεσης να παρασταθούν στο ακροατήριο την ερχόμενη Πέμπτη.Η εκδίκαση της υπόθεσης της Folli Follie έχει περάσει από 40 κύματα, γεγονός που μάλλον ευνόησε τους δύο εκ των βασικών κατηγορουμένων της υπόθεσης, τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο, ιδρυτή της εταιρείας, και τον γιο του Τζώρτζη, καθώς αμφότεροι βρέθηκαν εκτός φυλακής.Αρχικά η σχετική δικογραφία είχε εισαχθεί στο δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2022 και η δίκη είχε ξεκινήσει κανονικά. Ωστόσο, ενώ η ακροαματική διαδικασία βρισκόταν στο στάδιο της εξέτασης των μαρτύρων, η έδρα αποφάσισε την αναβολή της δίκης για τον περασμένο Ιούνιο. Τα μέλη του δικαστηρίου με απόφαση που είχαν εκφωνήσει τότε από έδρας απέδιδαν ευθύνες για το φιάσκο στους δικηγόρους, οι οποίοι απείχαν (και συνεχίζουν να απέχουν μέχρι σήμερα) στοχευμένα από δίκες για εγκληματική οργάνωση σε πρώτο βαθμό. Μάλιστα, οι δικαστές είχαν προειδοποιήσει επίσης και για παραγραφή κάποιων εκ των αδικημάτων που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι, θέτοντας προς των ευθυνών τους τον Δικηγορικό Σύλλογο, επειδή δεν χορήγησε κατ’ εξαίρεση άδεια στους δικηγόρους της συγκεκριμένης υπόθεσης να παρίστανται στο δικαστήριο, αλλά και την Πολιτεία, η οποία δεν μερίμνησε, όπως ανέφεραν, ώστε η επίμαχη διάταξη για την εγκληματική οργάνωση είτε να ανακληθεί είτε να τροποποιηθεί.Μετά την αναβολή της δίκης, όλοι περίμεναν -και κυρίως όσοι ζημιώθηκαν από τη δράση της «εγκληματικής οργάνωσης» της Folli Follie, ανάμεσά τους και πολλοί μικρομέτοχοι- ότι η δίκη θα ξεκινούσε έστω τον περασμένο Ιούνιο. Oύτε και τότε, όμως, η ακροαματική διαδικασία άρχισε παρότι ο Δικηγορικός Σύλλογος είχε χορηγήσει άδεια στα μέλη του να παρασταθούν στο δικαστήριο. Η αιτία για το νέο «πάγωμα» της δίκης για τις 14 Σεπτεμβρίου ήταν ένα σοβαρό κώλυμα μέλους της έδρας.Ωστόσο, τόσο ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος όσο και ο γιος του Τζώρτζης στα τέλη Φεβρουαρίου 2022, κι ενώ δηλαδή βρισκόταν σε εξέλιξη για πρώτη φορά η δίκη τους, είχαν αποφυλακιστεί με απόφαση του δικαστηρίου. Η εν λόγω απόφαση ήταν τότε μονόδρομος για τους δικαστές, καθώς έληγε το 18μηνο της προφυλάκισης των δυο κατηγορουμένων και η δίκη τους σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ολοκληρωθεί.Η εκδίκαση, που πλέον όλοι αναμένουν να διεξαχθεί κανονικά την ερχόμενη Πέμπτη, αφορά την «καρδιά» του πολύκροτου οικονομικού σκανδάλου με τους πλαστούς ισολογισμούς της εταιρείας σε Ευρώπη και Ασία. Ο ιδρυτής της Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η σύζυγός τουκαι ο γιος τους Τζώρτζης και ακόμη επτά πρόσωπα, κατά περίπτωση, θα δικαστούν για τα εξής κακουργήματα: εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, χειραγώγηση της αγοράς από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Επιπλέον, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος θα δικαστεί και για το κακούργημα της κατάχρησης προνομιακής πληροφόρησης κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων αρχίζει -τουλάχιστον- από το 2006 και χαρακτηρίζεται από ένα όργιο πλαστογραφήσεων τραπεζικών εγγράφων, εικονικών συναλλαγών και δήθεν θυγατρικών εταιρειών της Folli Follie στην Ασία, οι οποίες όμως στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους η θυγατρική στην Κίνα παρουσίαζε επί σειρά ετών εικονικά τραπεζικά υπόλοιπα σε νόμιμους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως επίσης και τραπεζικά υπόλοιπα σε εικονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και κατασκεύαζε bank statements για να τεκμηριωθούν τα εν λόγω υπόλοιπα.Ακολούθως, οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, σύμφωνα με τη δικογραφία, έστελναν στην Ελλάδα τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις των δήθεν εταιρειών τους στην Κίνα και ζητούσαν αυτές να ενοποιηθούν με τους ισολογισμούς των εταιρειών του άλλου ομίλου τους, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στη χώρα μας, στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ετσι, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατάφερναν να καταρτίζουν «συμφέρουσες επιχειρηματικές συμφωνίες και είχαν άνετη πρόσβαση σε δανεισμό μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, μεταθέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο (πιστωτικό, επενδυτικό κλπ), εν γνώσει τους σε τρίτους».Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι τον περασμένο Απρίλιο ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η σύζυγος του Καίτη, ο γιος του Τζώρτζης και πέντε συνεργάτες τους, πρώην μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, είχαν χάσει τη μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για ακύρωση προστίμων ύψους 3,3 εκατ. ευρώ τα οποία τους επιβλήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση της αγοράς με διάδοση ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με τη μετοχή της Folli Follie.