Ψηφιακή ταυτότητα και ψηφιακό δίπλωμα μέσω Gov.gr Wallet

Κλείσιμο

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Gov.gr Wallet, για τηνκαι το ψηφιακό δίπλωμα. Πρόκειται για τηγια τη δημιουργία, την αποθήκευση και τον έλεγχο γνησιότητας των ψηφιακών αντιγράφων της αστυνομικής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης στο κινητό μας τηλέφωνο.Η παρουσίαση της εφαρμογής έγινε από τους συναρμόδιους Υπουργούς Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο.Κατά την έναρξη της παρουσίασης ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε πως «θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους. Ήταν μία μεγάλη και συλλογική προσπάθεια».«Σήμερα κάνουμε ένα νέο σημαντικό βήμα στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους. Ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε σημεία που σχετίζονται με το έργο και της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ψηφιακή εφαρμογή με την οποία περνούν η ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης στο κινητό μας, είναι ασφαλώς μια μεγάλη διευκόλυνση για τους πολίτες, αλλά και για το έργο της ΕΛΑΣ», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.«Από τώρα οι πολίτες θα μπορούν να βεβαιώνουν σε οποιαδήποτε ευκαιρία τους είναι αναγκαίο, την ταυτότητά τους, μέσω της εφαρμογής στο κινητό και θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή και για τα ταξίδια τους στο εσωτερικό της χώρας», πρόσθεσε.Ακόμη εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής «το μέλλον θα μας φέρει πιο κοντά και στα ταξίδια προς, τουλάχιστον, τις χώρες Σένγκεν, εφ΄ όσον η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετήσει μια τέτοια πρόταση».Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η νέα ψηφιακή εφαρμογή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά μέτρων που αφορούν υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, οι οποίες, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχουν πάρει ψηφιακή μορφή: Διαδικασία για το γνήσιο της υπογραφής, ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης απώλειας ταυτότητας, αίτηση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου, αίτηση χορήγησης αντιγράφου αποσπάσματος από το βιβλίο αδικημάτων, συμβάντων, συλλήψεων, συστάσεων και παραπόνων της ΕΛΑΣ.Αμέσως μετά σημείωσε ότι «οι καταγγελίες πολιτών για εγκλήματα τα οποία συμβαίνουν στον κυβερνοχώρο, όλα αυτά πλέον, εδώ και αρκετούς μήνες, γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Έπαψαν να είναι αιτίες για να πηγαίνουν οι πολίτες της χώρας στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Εξυπηρετούνται πλέον πολύ πιο πρακτικά και ουσιαστικά, χωρίς να δαπανώνται δυνάμεις αστυνομικών και χωρίς οι πολίτες να χάνουν χρόνο».Ως κορυφαία στην ψηφιακή μεταρρύθμιση που αφορά την ΕΛΑΣ, χαρακτήρισε ο υπουργός την προώθηση της ψηφιοποίησης της επίδοσης 1,5 εκατομμυρίου δικογράφων ετησίως. «Απελευθερώνονται 1.500 αστυνομικοί καθημερινά, που επιστρέφουν από τον Σεπτέμβριο στο βασικό τους καθήκον - την ασφάλεια του πολίτη», υπογράμμισε.Σε ό,τι αφορά το δελτίο ταυτότητας, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «η ψηφιακή μορφή του, υπογραμμίζει ότι ακριβώς η ψηφιακή καταγραφή της ταυτότητας στο κινητό μας, προστίθεται στην πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να επεκταθεί η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων στα δέκα χρόνια. Πρόκειται για αποφάσεις που διευκολύνουν τους πολίτες, μειώνουν σημαντικά το διοικητικό κόστος και την γραφειοκρατία. Ταυτόχρονα, εξοικονομούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, και για τους πολίτες, και για το κράτος».«Συνεχίζουμε λοιπόν, σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το έργο των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων στην ΕΛΑΣ, με ένα ξεκάθαρο στόχο και ένα σαφές σχέδιο: Να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη, να κάνουμε πράξη μια Αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική απέναντι σε κάθε μορφή εγκκλήματος και βίας, και πάνω απ' όλα φιλική απέναντι στους πολίτες. Φιλική ιδιαίτερα απέναντι στους νέους ανθρώπους», κατέληξε.Από την πλευρά του ο Κώστας Αχ. Καραμανλής δήλωσε ότι ένας από τους πρώτους στόχους της κυβέρνησης ήταν η μετάβαση του κράτους στην ψηφιακή εποχή έτσι ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία. Σύμφωνα με τον κ. Καραμανλή «τρία χρόνια μετά το στοίχημα της κυβέρνησης δικαιώνεται καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Αυτος ο μετασχηματισμός δεν ήταν εύκολος και αυτονόητος. Τίποτε δεν ήταν δεδομενο εάν δεν βγαίναμε από την ψηφιακό μεσαίωνα. Στο υπουργείο αλλάξαμε το πληροφοριακό του σύστημα μετά από 38 χρόνια».«Η διαλειτουργικότητα των διοδίων αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό βήμα σε μία σειρά από εφαρμογές που χρησιμοποιούν καθημερινά οι συμπολίτες μας», τόνισε ακόμη ο κ. Καραμανλής.«Η κυβέρνηση αποκαθιστά τον σεβασμό του κράτους προς τους πολίτες», υπογράμμισε ακόμη και συμπλήρωσε πως πλέον το έργο των ελεγκτικών αρχών θα είναι πιο εύκολο. Το κράτος πλέον δεν είναι ψηφιακά αναλφάβητο, είπε στη συνέχεια ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Πιερρακάκης: Ο πολίτης κερδίζει ευκολία, ασφάλεια, ταχύτητα, θωράκιση των συναλλαγών



Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι ο πολίτης κερδίζει ευκολία, ασφάλεια, ταχύτητα, καθώς έχει διασφαλιστεί η άμεση έκδοση και αποθήκευση, ενσωμάτωση στο ψηφιακό wallet του κινητού, θωράκιση των συναλλαγών με ψηφιακή συγκατάθεση, μείωση της απάτης, δυνατότητα άμεσης ανάκλησης της ισχύoς και γρήγορη επίδειξη και επαλήθευση μέσω κωδικού QR. Ο υπουργός επισήμανε ότι χρησιμοποιήθηκαν οι εσωτερικές υποδομές του gov.gr.

Στην παρουσίαση της εφαρμογής ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε βήμα βήμα το πώς μπορούν να «κατεβάζουν» οι πολίτες την εφαρμογή. «Κατεβάζω την εφαρμογή από το wallet.gov.gr, κάνω login μέσω TaxisNet ή κωδικών web banking και επιβεβαιωτικό SMS, εκδίδω κάθε έγγραφο με ένα επιβεβαιωτικό SMS».

Όπως τόνισε σε περίπτωση ελέγχου επιδεικνύεται το QR code του ψηφιακού εγγράφου, κατόπιν αφού ο ελεγκτής σκανάρει το QR, εγκρίνει ο πολίτης τον έλεγχο και αναφέρει ή δείχνει τον 6-ψήφιο κωδικό που εμφανίζεται στον ελεγκτή. Ο ελεγκτής εισάγει τον 6-ψήφιο στην εφαρμογή του και μόνο τότε εμφανίζεται το έγγραφο στη συσκευή του πολίτη.

Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για τα επόμενα βήματα, κάνοντας λόγο για μεταβατική περίοδο, για επίδειξη και «ψηφιακά αντίγραφα» σε τραπεζικά ιδρύματα και παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας. «Δημιουργούμε ένα σύστημα το οποίο θα ισχύει από την 1η Οκτωβρίου για τις τράπεζες και τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αλλά και για όποιους φορείς χρειάζεται η επίδειξη της ταυτότητας. Θα δημιουργείται ψηφιακό ίχνος αντί για αντίγραφα ταυτότητας κι έτσι πλέον θα μπορεί να γίνει με ψηφιακό τρόπο κάτι που μας έχει ταλαιπωρήσει με το χαρτί σε φυσική μορφή».

Κλείνοντας την παρουσίαση ο υπουργός ευχαρίστησε και τους συναρμόδιους υπουργούς αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «αυτό το πρότζεκτ από όταν είσαστε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν και είναι στην καρδιά σας αφορά το δικό σας όραμα και ακριβώς για αυτόν τον λόγο γίνεται και σήμερα πράξη».



Μητσοτάκης: Κατάκτηση για τη χώρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός



Στον βαθιά εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Gov.gr Wallet, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα νέα ψηφιακά αντίγραφα ταυτότητας και διπλώματος οδήγησης.



«Σκεφτόμουνα καθώς άκουγα τους υπουργούς να παρουσιάζουν» τις εφαρμογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, «πόσα βήματα έχουμε διανύσει από την ημέρα που πρώτη φορά ανέλαβα καθήκοντα υπουργού διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», όταν τότε «διαπίστωσα στην πορεία ότι όλα αυτά που ήθελα να κάνω ήταν παντελώς ανέφικτα», σημείωσε σε προσωπικό τόνο ο κ. Μητσοτάκης, καθώς το «υπουργείο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ήταν ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατ’ όνομα και μόνο».



Στο πλαίσιο αυτό, «αυτό που γίνεται σήμερα δεν ήταν καθόλου δεδομένο πριν λίγα χρόνια» παρατήρησε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για «μια κατάκτηση της χώρας και όχι της κυβέρνησης που θα μας συνοδεύει για πολλά χρόνια».



«Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να σχεδιάζουμε από την αρχή νέες υπηρεσίες που να έχουν αποκλειστικό ψηφιακό αποτύπωμα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, φέροντας ως παράδειγμα τη διαδικασία του εμβολιασμού, ενώ τόνισε πως «έχουν γίνει τεράστια βήματα στον τομέα της Υγείας, στον τομέα της άυλης συνταγογράφησης, στο ψηφιακό βιβλιάριο υγείας για παιδιά».



Τεχνολογία και κοινωνική πολιτική



«Ξεχωριστή σημασία» μάλιστα αποκτούν, κατά τον πρωθυπουργό, όλες οι διαθέσιμες πλέον ψηφιακές υπηρεσίες «στην συγκυρία την οποία ζούμε», καθώς εφαρμογές όπως το fuel pass και το power pass, «δεν θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί αν δεν υπήρχε διαλλειτουργικότητα». «Αυτό είναι μια κατάκτηση που δεν είναι δεδομένη για πολλές ευρωπαϊκές χώρες» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης θέτοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία όχι μόνο του πολίτη, αλλά και «μιας δίκαιης κοινωνικής πολιτικής που μπορεί να υλοποιηθεί σήμερα, γιατί έχουμε στη διάθεσή μας αυτές τις κατακτήσεις».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στην ίδρυση ψηφιακών κέντρων πιστοποίησης της αναπηρίας και «βέβαια υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές πτυχές της κρατικής λειτουργίας που μένει να ψηφιοποιηθούν και να απλοποιηθούν», όπως επισήμανε.



Επιπλέον, «τώρα το κράτος έχει αποδείξει πια τις δυνατότητές του. Έχει κερδίσει πια την εμπιστοσύνη των πολιτών» περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στα επόμενα ψηφιακά έργα, αυτά θα χρηματοδοτηθούν τόσο από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο και από το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΣΠΑ, ύψους 1δις ευρώ.



«Αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι ένας επιφανειακός μοντερνισμός», αλλά ένας βαθύς εκσυγχρονισμός, μια βαθιά τομή, όπως εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, καταλήγοντας πως «έχουμε την υποχρέωση να μην διαψεύσουμε τους πολίτες», αλλά να τους προσφέρουμε ακόμη περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες.

Κλείσιμο

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η άντληση όλων των απαραίτητων στοιχείων πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.Το Gov.gr Wallet είναικαι η χρήση του θα είναι δυνατή τμηματικά σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο στον ΑΦΜ του πολίτη αρχής γενομένης σήμερα από τον αριθμό 1, την Πέμπτη το 2 κ.ο.κ.. Εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή μέσω της σελίδας wallet.gov.gr. Για την ασφαλή πρόσβαση στην εφαρμογή, η ταυτοποίηση του πολίτη γίνεται σε πρώτο επίπεδο με τους κωδικούς στο Taxisnet και κατόπιν με την καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται σε αριθμό κινητού τηλεφώνου που ανήκει επιβεβαιωμένα στον πολίτη. Για τον σκοπό αυτό ο πολίτης θα πρέπει πριν εισέλθει στην εφαρμογή:- είτε να έχει καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέσω του notify.gov.gr,- είτε να έχει βεβαιώσει ψηφιακά την υπογραφή του μέσω του gov.gr (Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση, Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου, Ιδιωτικό Συμφωνητικό).οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της λόγω του μηχανισμού συγκατάθεσης σε περίπτωση επαλήθευσης ενός ψηφιακού εγγράφου. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ενεργοποίηση της δυνατότητας εύκολης πρόσβασης (quick login), η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε συσκευής.Αφού εισέλθει στο περιβάλλον της εφαρμογής, ο πολίτης μπορεί με ελάχιστα κλικ να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει το ψηφιακό αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή/και του διπλώματος οδήγησης του. Αρχικάνα εκδώσει και κατόπιν λαμβάνει με SMS έναν κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password) τον οποίο και εισάγει στην εφαρμογή.και αποθηκεύεται στην εφαρμογή και στο wallet του κινητού τηλεφώνου. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται εκ νέου για κάθε νέα έκδοση αντιγράφου.Τα ψηφιακά αντίγραφα του Gov.gr Walletαντίστοιχα. Ενσωματώνουν, επιπλέον, έναν κωδικό QR και έναν μοναδικό κωδικό εγγράφου, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η επαλήθευση γνησιότητάς τους. Ειδικά, αναφορικά με το ψηφιακό αντίγραφο του διπλώματος οδήγησης, η φωτογραφία που θα εμφανίζεται αντλείται από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεπώς θα είναι ίδια με της αστυνομικής ταυτότητας και όχι κατ’ ανάγκη ίδια με εκείνη του διπλώματος οδήγησης.Η επαλήθευση γνησιότητας κάθε ψηφιακού αντιγράφου γίνεται με τον κωδικό QR του. Μόλις κάποιος σκανάρει τον κωδικό QR ενός πολίτη μέσω της ίδιας εφαρμογής Gov.gr Wallet, ο τελευταίος λαμβάνει ειδοποίηση από την εφαρμογή, προκειμένου να δώσει έγκριση στον ελεγκτή προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία του. Αφού ο πολίτης εγκρίνει τον έλεγχο, στην οθόνη της εφαρμογής εμφανίζεται ένας εξαψήφιος κωδικός τον οποίο πρέπει να υπαγορεύσει ή να επιδείξει στον ελεγκτή και εκείνος με τη σειρά του να τον καταχωρίσει στη δική του συσκευή. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, τότε και μόνο τότε τα στοιχεία του ψηφιακού αντιγράφου εμφανίζονται για μία και μόνο φορά στη συσκευή του ελεγκτή, χωρίς τη δυνατότητα αποθήκευσης.Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει όποτε το επιθυμεί τη λειτουργία γρήγορης επαλήθευσης (quick scan). Μέσω της συγκεκριμένης λειτουργίας, ο πολίτης δίνει ουσιαστικά «προέγκριση» για τον επόμενο και μόνο έλεγχο, εφόσον αυτός πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός των επόμενων πέντε λεπτών. Επιδεικνύοντας τον quick scan κωδικό QR ο έλεγχος πραγματοποιείται ταχύτερα, καθώς ο ελεγκτής αποκτά απευθείας πρόσβαση στα στοιχεία του πολίτη. Με τον τρόπο αυτό, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί αμεσότερα, ιδίως σε περιπτώσεις που παρατηρείται συνωστισμός ή που απαιτείται ταχύτητα, όπως π.χ. είσοδος σε συναυλίες, αεροπλάνα κ.α..Τέλος, μέσω του Gov.gr Wallet ο πολίτης μπορεί να υπογράφει ταχύτερα και ασφαλέστερα έγγραφα μέσω του docs.gov.gr. Συγκεκριμένα, εφόσον ο πολίτης έχει εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο την εφαρμογή και έχει αποθηκεύσει την αστυνομική του ταυτότητα, θα μπορεί να επιλέξει και να εγκρίνει την έκδοση ενός ψηφιακού εγγράφου μέσω της εφαρμογής αντί να λάβει με SMS έναν κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password).Εάν ο πολίτης δηλώσει την απώλεια της αστυνομικής του ταυτότητας είτε αυτοπροσώπως σε ένα Αστυνομικό Τμήμα είτε μέσω του gov.gr, τότε αυτόματα και άμεσα οποιοδήποτε ψηφιακό αντίγραφο έχει εκδοθεί ακυρώνεται. Το ίδιο ισχύει και εάν ο πολίτης δηλώσει την απώλεια του διπλώματος οδήγησης σε ένα Αστυνομικό Τμήμα, σε ένα ΚΕΠ ή στη Διεύθυνση Μεταφορών της αρμόδιας Περιφέρειας.Σε περιπτώσεις που εκδίδεται νέα αστυνομική ταυτότητα ή νέο δίπλωμα οδήγησης για άλλον λόγο πέραν της απώλειας, τότε τα ψηφιακά αντίγραφα των παλαιότερων έγχαρτων πιστοποιητικών ακυρώνονται αυτόματα και πρέπει να εκδοθούν ψηφιακά αντίγραφα των νέων πιστοποιητικών, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για την αρχική τους έκδοση.Σε περίπτωση απώλειας της συσκευής όπου είναι αποθηκευμένα τα ψηφιακά αντίγραφα, ο πολίτης μπορεί να ανακαλέσει την ισχύ των αποθηκευμένων ψηφιακών αντιγράφων μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr. Η ανάκληση των φυσικών αντιγράφων δεν ακυρώνει τα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά.Η έκδοση ψηφιακών αντιγράφων επιτρέπεται μόνο εφόσον ο πολίτης κατέχει νόμιμα το αντίστοιχο έγχαρτο πιστοποιητικό. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης ή κράτησης της αστυνομικής ταυτότητας ή/και του διπλώματος οδήγησης, τα μητρώα που διαλειτουργούν στην εφαρμογή ενημερώνονται αυτόματα, ώστε ο πολίτης να μην εκδίδει, αποθηκεύει ή χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα ψηφιακά αντίγραφα.είναι ηΕπιπλέον, κάθε πολίτης μπορεί να αποθηκεύει τα ψηφιακά αντίγραφα μόνο σε μία συσκευή. Σε περίπτωση που προβεί σε έκδοση και αποθήκευση ψηφιακού αντιγράφου σε δεύτερη συσκευή, τότε τα προηγούμενα ψηφιακά αντίγραφα ανακαλούνται αυτόματα.Τα ψηφιακά αντίγραφα έχουν εντός της ελληνικής επικράτειας ακριβώς την ίδια ισχύ με τα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά. Συνεπώς, από σήμερα οι πολίτες μπορούν να τα επιδεικνύουν αντί για την αστυνομική ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης. Κατ’ εξαίρεση, αναφορικά με τις συναλλαγές πολιτών με πιστωτικά ιδρύματα, με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και με παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα ψηφιακά αντίγραφα θα ξεκινήσουν να έχουν ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2022.Το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας δεν συνιστά ταξιδιωτικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πτήσεις εσωτερικού, αλλά όχι σε διεθνείς πτήσεις ή σε μετακινήσεις εντός της ζώνης Σένγκεν.Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις βρίσκονται στην εφαρμογή και στο wallet.gov.gr. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήματα εξυπηρέτησης και υποστήριξης στο wallet.gov.gr/support.Στο μέλλον πρόκειται να προστεθούν στην εφαρμογή περισσότερα έγγραφα, όπως τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, τα στοιχεία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου, τα στοιχεία ασφάλισης κλπ. Περαιτέρω, μελλοντικά θα είναι δυνατή και η αυθεντικοποίηση στο gov.gr μέσω του Gov.gr Wallet.