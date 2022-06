Μπιλ Γκέιτς: Τι ψάχνει μόνος στην Ελλάδα;

Εκεί που το γαλάζιο του ουρανού συναντά το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, στο ειδυλλιακό Μεγανήσι, κρύβεται το Azur Retreat: ένα μαγευτικό καταφύγιο γαλήνης και ηρεμίας, που πρόσφατα διακρίθηκε με το Βραβείο των Hospitality Awards 2021 ως “BEST GREEK NEW BOUTIQUE RESORT”!

Σχεδόν εξίσου αξιοσημείωτη με την άφιξή του στην Αθήνα , τη διανυκτέρευσή του στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία», την επίσκεψη στηνκ.λπ. είναι η «φυγάδευση» του Μπιλ Γκέιτς προς έναν άκρως απόρρητο προορισμό εντός Ελλάδος. Παρά τις διαδόσεις οι οποίες αναπαράχθηκαν στα εγχώρια ΜΜΕ περί μετάβασής του στη Μύκονο με ελικόπτερο, ο ίδιος αυτοπροσώπως δεν εθεάθη στο νησί. Εάν όντως έφτασε ποτέ εκεί, όσοι διοργάνωσαν τη μετακίνηση και την παραμονή του σε ένα από τα πλέον κοσμοπολίτικα μέρη του πλανήτη αξίζουν επαίνους για το πώς κατάφεραν να εξαφανίσουν από την κοινή θέα μια προσωπικότητα τόσο αναγνωρίσιμη όσο ο Μπιλ Γκέιτς.Ενα διαφορετικό σενάριο για τον αληθινό σκοπό του ταξιδιού του στην Ελλάδα αποδίδει στον Γκέιτς την πρόθεση να αγοράσει το δικό του κομμάτι ελληνικής γης και δη τους Πεταλιούς, ένα σύμπλεγμα ακατοίκητων νησίδων στη Νότια Εύβοια, κοντά στην Κάρυστο. Μάλιστα, λέγεται ότι έχει προσδιοριστεί κιόλας το τίμημα που θα κληθεί να καταβάλει ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και 4ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο Γκέιτς θα γίνει ο επόμενος ιδιοκτήτης των Πεταλιών εκταμιεύοντας 26 εκατ. ευρώ.Επί της ουσίας, η μόνη έγκυρη πληροφόρηση για το θεαματικά αθέατο ταξίδι του Μπιλ Γκέιτς στην Ελλάδα είναι ότι έφτασε με ιδιωτική πτήση την Παρασκευή 27 Μαΐου, εγκαταστάθηκε προσωρινά στη Μεγάλη Βρετανία και, αργά το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, επισκέφθηκε την Ακρόπολη. Ως VIP ξεναγήθηκε στον Ιερό Βράχο επί περίπου μία ώρα, κατόπιν βάδισε για λίγο στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και χαριεντίστηκε φευγαλέα με διερχόμενους τουρίστες, οι οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους. Κατόπιν αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση.Δεδομένης της απόλυτης μυστικότητας γύρω από τις λεπτομέρειες της εν Ελλάδι παρουσίας του, περισσότερα στοιχεία μπορεί κάποιος να μάθει γύρω από το ποιος είναι σήμερα ο Μπιλ Γκέιτς από άλλες πηγές. Οπως τα διεθνή οικονομικά και τεχνολογικά media, τα οποία, σε σχεδόν καθημερινή βάση, δημοσιεύουν την επικαιρότητα για τις τελευταίες επενδυτικές κινήσεις του. Και αυτό διότι, ως αποδεδειγμένα χαρισματικός επιχειρηματίας και οραματιστής για το μέλλον του πλανήτη Γη ευρύτερα, ο Γκέιτς αντιμετωπίζεται ως βαρόμετρο των νέων τάσεων στην οικονομία, στην τεχνολογία, στην πράσινη επιχειρηματικότητα και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τη φαρμακευτική κ.λπ.Επίσης, μετά την παγκοσμίως διαδεδομένη θεωρία συνωμοσίας η οποία θέλει τον Μπιλ Γκέιτς να εξυφαίνει σατανική πλεκτάνη με στόχο τη χειραγώγηση της ανθρωπότητας, μέσω «τσιπαρισμένων» εμβολίων κατά της COVID-19, το όνομά του συνδέεται όλο και πιο συχνά με κάθε είδους επιστημονικοφανείς ονειροφαντασίες, fake news κ.ο.κ.Στα τελευταία εξ αυτών αναφέρεται ότι ο Γκέιτς έχει στόχο να εκμεταλλευτεί στυγνά την έλλειψη φυσικού μητρικού γάλακτος, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε μια εταιρεία η οποία παρασκευάζει τεχνητά την πολύτιμη αυτή ουσία. Επίσης, σε ένα παράλληλο αφήγημα, ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται ως ο επίδοξος κυρίαρχος των εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.Ασχέτως του κατά πόσον είναι πειστικό το εκάστοτε σενάριο που επινοοείται και κυκλοφορεί γύρω από τη δράση του Μπιλ Γκέιτς αφότου εγκατέλειψε τη Microsoft, σε κάθε ένα από αυτά ανιχνεύονται αληθινά στοιχεία - όπως π.χ. ότι το χαρτοφυλάκιό του σε καλλιεργήσιμη γη, συνολικής έκτασης 980 τ.χλμ. κατατάσσει τον Γκέιτς σε έναν από τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες στον κόσμο. Εστω και αν το τι ακριβώς σκοπεύει να πετύχει αγοράζοντας διαρκώς νέες εκτάσεις, πιθανώς ούτε ο ίδιος δεν το έχει προσδιορίσει ακόμη.Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, το φιλανθρωπικό Ιδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, πολύ πριν από την επέλαση της COVID-19, είχε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα-μαμμούθ διαθέτοντας δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της έρευνας, της εξέλιξης και της παραγωγής εμβολίων. Ακριβώς επειδή ο ίδιος ο Γκέις είχε διαβλέψει από πολύ νωρίς ότι μια θανάσιμη απειλή για τον άνθρωπο θα ξεπηδήσει, νομοτελειακά, μέσα από τον κόσμο των ιών.Σχετικά με το τεχνητό μητρικό γάλα φερ’ ειπείν, είναι αλήθεια ότι ο Γκέιτς έχει επενδύσει -και μάλιστα δύο φορές την προηγούμενη διετία- σε μια νεοφυή αμερικανική εταιρεία, την Biomilq. Οταν ξέσπασε σάλος σχετικά με αυτή την καινούρια, «ύποπτη» όπως την παρουσίασαν κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δραστηριότητα του Γκέιτς, εκπρόσωποι της Biomilq έσπευσαν να διαβεβαιώσουν την κοινή γνώμη ότι, παρά τη στήριξη από τον Γκέιτς, οι πειραματισμοί τους με την τεχνητή υποκατάσταση του μητρικού γάλακτος πόρρω απέχουν από το στάδιο της παραγωγής - και δη της μαζικής. Οι δοκιμές της Biomilq προβλέπεται ότι θα αποδώσουν καρπούς σε 4-5 χρόνια το νωρίτερο.Επίσης, πέρα από την τρομολαγνεία των θεωριών συνωμοσίας, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή του Μπιλ Γκέιτς στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας - αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς. Σε συνεργασία με το Κέντρο Επιστημών Πλάσματος και Πυρηνικής Σύντηξης (Plasma Science and Fusion Center - PSFC) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), ένας από τους κοινωφελείς φορείς στους οποίους συμμετέχει ο Γκέιτς μελετά την κατασκευή δικτύου μονάδων παραγωγής ενέργειας με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σε απομίμηση των διεργασιών οι οποίες λαμβάνουν χώρα στον Ηλιο.Το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι αρκετά προχωρημένο και εικάζεται ότι έως το 2025 η πρώτη μονάδα παραγωγής καθαρής πυρηνικής ενέργειας θα έχει τεθεί σε λειτουργία. Και εάν αυτή αποδειχθεί αποδοτική, τότε δυνητικά, κάθε θερμικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στον πλανήτη θα μπορεί να αντικατασταθεί με μια μονάδα σύντηξης. Ταυτόχρονα, υπό την καθοδήγηση του Γκέιτς, τη θέση μιας συμβατικής ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας σε μια μικρή πόλη του Γουαϊόμινγκ στις ΗΠΑ θα πάρει ένας πυρηνικός αντιδραστήρας ο οποίος θα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το νάτριο.Ακολουθώντας μια διαφορετική διαδρομή από τους υπόλοιπους κροίσους του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας (Ελον Μασκ, Τζεφ Μπέζος), o Μπιλ Γκέιτς μοιάζει να διακατέχεται από μια διαρκή αγωνία για την αφύπνιση και, όσο αυτό είναι δυνατόν, τη λύτρωση της ανθρωπότητας από φυσικές καταστροφές - ή, πιο αφηρημένα, από την εκδίκηση του φυσικού περιβάλλοντος μετά τον μακραίωνο βιασμό που έχει υποστεί από την τεχνολογική και βιομηχανική πρόοδο.Τα τελευταία χρόνια ο Γκέιτς έχει αναλάβει ρόλο κήρυκα, ενίοτε και μάντη, προειδοποιώντας για επερχόμενα δεινά, τα οποία ο ίδιος διακρίνει στο βάθος του ορίζοντα πριν από οποιονδήποτε άλλον. Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι ενώ συνήθιζε να εκδίδει τακτικά βιβλία με αναλύσεις και συμβουλές περί το επιχειρείν, τα τελευταία δύο πονήματά του αποτυπώνουν τους προβληματισμούς του για την επικίνδυνη τροχιά την οποία ακολουθεί ο πλανήτης. Τον Φεβρουάριο του 2021 κυκλοφόρησε το «Πώς θα αποφύγουμε την κλιματική καταστροφή» και μόλις πριν από έναν μήνα, στις 3 Μαΐου 2022, το «Πώς θα εμποδίσουμε την επόμενη πανδημία».Στο δεύτερο, ο Γκέιτς αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ώστε ο άνθρωπος να μην υποστεί ξανά μια δοκιμασία ανάλογη της φρικτής COVID-19. Μεταξύ άλλων, ο Μπιλ Γκέιτς εισηγείται τη δημιουργία μιας οικουμενικής «πυροσβεστικής δύναμης», ειδικά για τις πανδημίες, η οποία θα απαρτίζεται από 3.000 ειδικούς, θα έχει στη διάθεσή της ένα κεφάλαιο ύψους 1 δισ. δολαρίων ετησίως και θα παρατηρεί άγρυπνα τις μεταλλάξεις ιών, θα σχεδιάζει εμβόλια και αντίδοτα κ.ο.κ.Η άκρα μυστικότητα υπό την οποία ο Μπιλ Γκέιτς κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα συνάδει όχι μόνο με τον χαρακτήρα του ως «αντι-σταρ», αλλά και με μία από τις ιδιότητες που απέκτησε όψιμα. Συγκεκριμένα, ο Γκέιτς από τον Μάιο του 2021 είναι και πάλι εργένης - ή, για την ακρίβεια, στα 66 του χρόνια και με ατομική περιουσία που εκτιμάται περίπου στα 128 δισ. δολάρια θεωρείται «ζωντοχήρος».Πριν από περίπου έναν χρόνο εκδόθηκε το διαζύγιό του από τη Μελίντα Φρεντς-Γκέιτς, ύστερα από 27 χρόνια συζυγικής ζωής κατά τη διάρκεια της οποίας το ζεύγος απέκτησε δύο κόρες και έναν γιο, ήτοι την Τζένιφερ, τη Φοίβη και τον Ρόρι, 26, 19 και 23 ετών αντιστοίχως. Εξακολουθούν να συνεργάζονται για τις ανάγκες του φιλανθρωπικού ιδρύματος που φέρει το όνομά τους, αλλά με την προσωπική σχέση τους βαριά τραυματισμένη μετά την αποκάλυψη ότι ο Μπιλ είχε εξωσυζυγικό δεσμό με μία υπάληλό του στη Microsoft.«Εχουμε φιλική σχέση, αλλά δεν είμαστε φίλοι», δηλώνει σχετικά η Μελίντα Φρεντς, ως πολιτισμένη αλλά και απατημένη γυναίκα. Από τη δική του πλευρά, ο Γκέιτς αποφεύγει όσο μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τη διάλυση του γάμου του και περιορίζεται στο να ζητά δημοσίως συγνώμη από τη Μελίντα και τα παιδιά του «για την οδύνη που προκάλεσα στην οικογένειά μου με τις πράξεις μου».Υπό μία έννοια, το διαζύγιο του Μπιλ Γκέιτς ήταν διπλό, καθώς εξαιτίας ακριβώς της απιστίας του ωθήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Microsoft, δηλαδή του κολοσσού που ο ίδιος δημιούργησε, σε παραίτηση. Ηδη από το 2019, όταν είχαν κυκλοφορήσει εσωτερικά πληροφορίες ότι ο Γκέιτς είχε συνάψει κρυφίως δεσμό με υφισταμένη του και άρα ετίθετο σοβαρό ζήτημα δεοντολογίας, οι υψηλά ιστάμενοι της Microsoft διενήργησαν έρευνα σχετικά με την υπόθεση. Οταν ο παράνομος δεσμός βεβαιώθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας και αφού ο Γκέιτς παραδέχτηκε ότι υπέκυψε στον πειρασμό μιας ανάρμοστης σχέσης, ανακοινώθηκε ότι αποσύρεται από τη διοίκηση της Microsoft. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, ο ίδιος δεν εμπλέκεται πλέον στις δραστηριότητες της εταιρείας.Η οποία, εντούτοις, παραμένει ταυτισμένη σε συμβολικό επίπεδο με το όνομα και τη μορφή του Μπιλ Γκέιτς. Επομένως, η επίσκεψή του στην Ελλάδα μπορεί να αφορά οτιδήποτε άλλο εκτός από τη μεγάλης κλίμακας επένδυση την οποία ήδη υλοποιεί η Microsoft, με προϋπολογισμό για τη συνολική δαπάνη και με ορίζοντα δεκαετίας περί το 1 δισ. ευρώ.Συγκεκριμένα, η Microsoft προγραμματίζει την εγκατάσταση τριών κέντρων δεδομένων (data centers) στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, σε περιοχές όπως τα Σπάτα, το Κορωπί και η Παιανία. Στην τρέχουσα φάση το έργο βρίσκεται στο στάδιο της πρόσκλησης προς ελληνικούς κατασκευαστικούς ομίλους, οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ανέγερση των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων όπου θα φιλοξενηθούν τα data centers της Microsoft. Το κόστος των εν λόγω κατασκευών αναλογεί κατά προσέγγιση στο ήμισυ της συνολικής επένδυσης, αλλά το ουσιαστικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα κέντρα δεδομένων της Microsoft έχουν υπαχθεί στην αιγίδα του ευρύτερου, στρατηγικού προγράμματος επενδυτικής εξωστρέφειας Enterprise Greece.Με απόφαση μετά τη συνεδρίασή του την 1η Απριλίου 2022, το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) ενέκρινε τη συμπερίληψη του επενδυτικού σχεδίου «Investment in Data Centres in Greece», μια πρόταση που υπέβαλε το ελληνικό παράρτημα της Microsoft.Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα εκτεταμένο δίκτυο που αριθμεί περί τα 200 κέντρα δεδομένων σε 34 χώρες, τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους με περισσότερα από 265.000 χλμ. καλωδίωσης οπτικών ινών. Οι αγωγοί αυτοί, λόγω της μεγάλης χωρητικότητάς τους, εξασφαλίζουν αστραπιαίες ταχύτητες μετάδοσης των δεδομένων, κάτι που θεωρείται χαρακτηριστικό κρίσιμης σημασίας ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους».Η λύση που προσφέρει το cloud computing θεωρείται σχεδόν ασυναγώνιστη προς το παρόν για μια σειρά ψηφιακών εφαρμογών, οι οποίες εξαρτώνται από την ομαλή και τάχιστη μετάδοση δεδομένων. Και, φυσικά, η επιλογή της Ελλάδας για την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων δεν έγινε τυχαία από τη Microsoft.Η γεωγραφική θέση της χώρας μας την καθιστά ιδανικό σημείο για τη δημιουργία κόμβου αναμετάδοσης ψηφιακών δεδομένων και την υποστήριξη απαιτητικών εφαρμογών, είτε ως προς το μέγεθος και τον όγκο, είτε ως προς την ποιότητα του περιεχομένου (όπως π.χ. τα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια, οι εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας κ.λπ.).Ουδόλως επουσιώδες είναι επίσης ότι, χάρη στην επενδυτική ενέργεια της Microsoft, προβλέπεται ότι εντός της επόμενης δεκαετίας θα έχουν προσληφθεί στα κέντρα δεδομένων περίπου 300 Ελληνες εργαζόμενοι.