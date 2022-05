Σκηνικό έντασης από την Τουρκία - Στο Αιγαίο το ερευνητικό Yunus μετά το «Μητσοτάκης γιοκ» του Ερντογάν

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σκηνικό έντασης φαίνεται πως επιδιώκει να στήσει εκ νέου η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τη «γραμμή» που έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ακραία φραστική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.Όπως έγινε γνωστό το ερευνητικό Yunus (Γιουνούζ)Πρόκειται για ένα μικρό σκάφος, μήκους 24 μέτρων, το οποίο συγχρόνως είναι και αρκετά γρήγορο. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του σκάφους, αρκεί να σκεφτεί πως το Oruc Reis που είχε προκαλέσει τεράστια ένταση στο πρόσφατο παρελθόν είναι σχεδόν τετραπλάσιο σε μήκος από το Yunus.Υπενθυμίζεται ότι χθες υδρογραφικός σταθμός της Τουρκίας εξέδωσε παράνομη Navtex με την οποία θα έστελνε στην καρδιά του Αιγαίου το ερευνητικό Yunus S.Η Navtex αφορούσε επιστημονικές έρευνες του Yunus S σήμερα και αύριο σε μια περιοχή που η αρμοδιότητα για την έκδοση αναγγελιών ανήκει στην Ελλάδα.TURNHOS N/W : 0520/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-05-2022 15:17)TURNHOS N/W : 0520/22AEGEAN SEA1. SCIENTIFIC RESEARCH, BY R/V YUNUS S ON 25 AND 26 MAY 22 AT THE FOLLOWING POINTS.38 52.41 N - 025 47.79 E39 17.81 N - 025 22.79 E38 51.56 N - 025 24.46 E39 13.46 N - 025 17.68 EWIDE BERTH REQUESTED.2. CANCEL THIS MESSAGE 262059Z MAY 22.