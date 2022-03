Και επισήμως ένα self test την εβδομάδα στα σχολεία και 100% πληρότητα στα γήπεδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αποδεκτή έγινε απότην κυβέρνηση η εισήγηση της Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για χαλάρωση των μέτρων για τον κορωνοϊό τις επόμενες μέρες.Συγκεκριμένα οι Εμπειρογνώμονες εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση τη διενέργεια ενός self test την εβδομάδα από τους μαθητές και τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, καθώς επίσης και την 100% πληρότητα στις εξέδρες των γηπέδων.Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο. Κατά συνέπεια οι αγώνες σε ποδόσφαιρο (εκτός Super League, καθώς αγωνίζεται η Εθνκή Ελλάδας) και μπάσκετ το σαββατοκύριακο θα μπορούν να γίνουν σε γεμάτα γήπεδα, ενώ από την επόμενη εβδομάδα οι μαθητές θα κάνουν ένα self test.Μέχρι σήμερα, οι μαθητές όφειλαν να κάνουν δυο self test την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), ενώ η πληρότητα στα γήπεδα ήταν στο 75%.Η εισήγηση της Επιτροπής έγινε αποδεκτή από την Κυβέρνηση και οι λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν στην υπό έκδοση ΚΥΑ.