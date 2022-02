Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια μιλάει στον James Mottram για τον ρόλο της ως Νταϊάνα στο Spencer αλλά και για την απόφασή της να παντρευτεί την σύντροφό της, ενώ σχολιάζει με το χαρακτηριστικό χιούμορ της τα χρόνια της ως παιδί-σταρ αλλά και την φρενίτιδα του Twilight.

Στο τεύχος Μαρτίου αναρωτηθήκαμε ποιες καλλιτέχνιδες, επιστήμονες, ακτιβίστριες, σταρ ξεχωρίζουμε, επειδή κάνουν τον κόσμο μας ένα λίγο καλύτερο, πιο συμπεριληπτικό, ασφαλέστερο και πιο χαρούμενο μέρος.

22 Wonder Women όλων των ηλικιών πρωταγωνιστούν στις σελίδες του τεύχους.

Ακολουθήσαμε τη σπουδαία Ζυράννα Ζατέλη σε μία διαδρομή από το μαγικό σπίτι της στο Κουκάκι μέχρι τις εκδόσεις Καστανιώτη, με αφορμή το βιβλίο της “Ορατή σαν αόρατη”, που ολοκληρώνει τη θρυλική τριλογία, με το παράξενο όνομα Ραμάνθις Ερέβους.

Η Κατερίνα Λέχου, υποστηρίζει με σθένος ότι ευτυχισμένες γυναίκες είναι εκείνες που προχωρούν με γνώμονα τις βαθύτερες ανάγκες τους.

11 γυναίκες που διαπρέπουν με το έργο τους και τις προσωπικές ιστορίες τους από την πρώτη γραμμή του ακτιβισμού, της τέχνης, της επιστήμης, φωτογραφίζονται για το Marie Claire Μαρτίου και δίνουν νόημα, η κάθε μία με τον δικό της τρόπο, στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η Ελληνοδανέζα Danai Nielsen είναι ένα νέο λαμπερό ταλέντο στη μουσική.

Η μόδα της άνοιξης είναι αισθησιακή και σέξι

Αποκωδικοποιούμε το αβίαστο Parisian style μέσα από 7 καλά κρυμμένα μυστικά

Οι νέες θηλυκές δυνάμεις της μόδας είναι έξυπνες, ταλαντούχες, αυθεντικές και έχουν περιβαλλοντικές ανησυχίες

Γιορτάζοντας το μήνα της γυναίκας, αφηγούμαστε μία ξεχωριστή ιστορία μόδας με πρωταγωνίστριες 12 μοντέλα από διαφορετικά μέρη του κόσμου, που φωτογραφίζονται αποκλειστικά για το Marie Clare στην Αθήνα από 5 φωτογράφους που αποτυπώνουν την ανησυχία της νιότης

Εν τω μεταξύ, δερµάτινα, κρόσσια, µπότες και καρφιά πρωταγωνιστούν σε μια φωτογράφιση γύρω από το στούντιο όπου ο Σέρτζιο Λεόνε εφηύρε το σπαγγέτι γουέστερν, µε φόντο τη Σιέρα Νεβάδα στην Ανδαλουσία.

Prix d’Excellence de la Beauté

22 δημοσιογράφοι ομορφιάς από όλο τον κόσμο δοκιμάζουν εκατοντάδες προϊόντα και επιλέγουν τα καλύτερα στο μακιγιάζ, στη φροντίδα της επιδερμίδας και την περιποίηση των μαλλιών, με βασικά κριτήρια την αποτελεσματικότητα, την τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία τους και τις υφές τους.

ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ

Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση «ΑΞΥΡΙΣΤΑ ΠΗΓΟΥΝΙΑ» στο Θέατρο Μικρό Χορν, για τις ημερομηνίες : 23/2 στις 20.00, 24/2 στις 21.00, 25/2 στις 21.00 και 26/2 στις 18.00, για όλες τις ζώνες του θεάτρου και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας. Η εξαργύρωση των κουπονιών και η αγορά εισιτηρίων γίνεται από την Τρίτη 22/2 έως και την Παρασκευή 25/2, με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 211-1000365) ή/και από τη Δευτέρα 21/2 έως και την Παρασκευή 25/2 με τη χρήση του κωδικού horn στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παράστασης. Η προσκόμιση των κουπονιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των εισιτηρίων.

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :

Στο Marie Claire Μαρτίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑΗ γιορτή του Μαρτίου είναι εδώ!Στο εξώφυλλο η υποψήφια για Όσκαρ Kristen StewartMarie Claire ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες!Τα μυστικά που υποτίθεται πως είχαν χαθεί για πάντα με το θάνατο ενός στρατιώτη στο Βιετνάμ έρχονται, αναπάντεχα, στην επιφάνεια. Διότι ο στρατιώτης δεν σκοτώθηκε -και η «ανάστασή» του δεν εξυπηρετεί καθόλου τους εχθρούς του.Στην «Θανάσιμη παγίδα», ένα από τα πλέον εμβληματικά μπεστ-σέλερ μυθιστορήματα θρίλερ του Lee Child, ο Τζακ Ρίτσερ είναι και πάλι το κεντρικό πρόσωπο της δράσης. Το παγκόσμιο κοινό που ακολουθεί φανατικά τις περιπέτειές του, γνωρίζει ήδη ότι πρόκειται για έναν σκληροτράχηλο, άριστα εκπαιδευμένο και μάχιμο άνδρα, ο οποίος όμως έχει εγκαταλείψει την ενεργό υπηρεσία ως αξιωματικού της στρατονομίας.Η αφήγηση της «Θανάσιμης παγίδας» συναντά τον Ρίτσερ στο Κι Γουέστ, ένα δημοφιλή τόπο παραθερισμού στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Εκεί ο Τζακ Ρίτσερ προσπαθεί να κρύψει την αληθινή του ταυτότητα πίσω από το προσωπείο ενός ταπεινού τεχνίτη, η ειδικότητα του οποίου είναι να κατασκευάζει πισίνες. Ακριβώς τη στιγμή που ο Ρίτσερ είχε αρχίσει να πιστεύει πως είχε κατορθώσει να θάψει στη λήθη τον παλαιότερο εαυτό του, στο Κι Γουέστ εμφανίζεται ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ ονόματι Κοστέλο. Κατ' εντολήν ενός πελάτη του, ο Κοστέλο αναζητούσε τον Ρίτσερ, ο οποίος, φυσικά, προσπαθεί να τον αποφύγει με κάθε τρόπο. Όλα ανατρέπονται, όμως, όταν ο Κοστέλο δολοφονείται και αυτός που ανακαλύπτει πρώτος τη σορό του -και μάλιστα με ένα πολύ παράξενο τραυματισμό στα χέρια- είναι ο Τζακ Ρίτσερ.Πλέον, δεν έχει καμία εναλλακτική επιλογή, είναι αναγκασμένος από την ίδια την πραγματικότητα να διαλευκάνει την υπόθεση. Ο Ρίτσερ θα αρχίσει να ξετυλίγει το νήμα του μυστηρίου επιστρέφοντας στα χρόνια της στρατιωτικής θητείας του στον πόλεμο του Βιετνάμ και ιδιαίτερα σε έναν από τους συναδέλφους του ο οποίος φαίνεται πως γνώριζε πολλά. Τόσα πολλά, ώστε κάποιοι να τον θέλουν νεκρό, διότι τα μυστικά που κατέχει αφορούν σε μια σκοτεινή επιχείρηση εκατομμυρίων δολαρίων αλλά και την ασφάλεια μιας ολόκληρης κοινότητας ανύποπτων ανθρώπων.Η αγωνία κορυφώνεται όταν ο Τζακ Ρίτσερ συνειδητοποιεί ότι το κλειδί για τη λύση κάθε αινίγματος που τον βασανίζει βρίσκεται στα χέρια μιας γυναίκας, την οποίαν ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά, σαν κομμάτι ενός παρελθόντος που θα ήθελε να έχει ξεχάσει για πάντα.Το γεγονός ότι τα μυθιστορήματα-θρίλερ που έχει συγγράψει έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 100 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μόνο μία από τις πολλές και αντιφατικές όψεις του συγγραφέα Λι Τσάιλντ. Ενός Βρετανού ιρλανδικής καταγωγής, ο οποίος σπούδασε νομικά αλλά δεν άσκησε ποτέ τη δικηγορία, εργάστηκε ως παραγωγός στον ημι-κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Granada (ITV) επί 18 χρόνια και, όταν απολύθηκε λόγω περικοπών προσωπικού, στα 40 του χρόνια, αποφάσισε να γίνει συγγραφέας.Κάπως έτσι, από το 1995 έως σήμερα, ο πρώην απολυμένος και άνεργος Τζέιμς Ντόβερ Γκραντ (όπως είναι το πραγματικό όνομά του), μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πλέον διάσημους συγγραφείς μυθιστορημάτων θρίλερ παγκοσμίως.Ένα από τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του Λι Τσάιλντ είναι ότι δεν ακολούθησε την αυτονόητη πεπατημένη, δηλαδή να γράψει αξιοποιώντας το βρετανικό φλέγμα, αλλά και να αξιοποιήσει την πλούσια παράδοση στη λογοτεχνία μυστηρίου των συμπατριωτών του.Αντί γι' αυτό, ο Τσάιλντ επέλεξε για τις δικές του ιστορίες το κοφτερό, ευθύβολο αμερικανικό ύφος -κάτι που αποδείχθηκε μεγαλοφυές. Πλάθοντας τον ήρωα «Τζακ Ρίτσερ», ο Λι Τσάιλντ βρήκε το φανταστικό alter ego του, έναν μοναχικό τιμωρό, πρώην στρατονόμο, ο οποίος κυνηγά εγκληματίες που καταφέρνουν να ξεφύγουν από το νόμο. Ο Τζακ Ρίτσερ λατρεύτηκε αμέσως από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον πλανήτη, καθώς συμβολίζει τον ιδεώδη «άγγελο της εκδίκησης», μια παρουσία μυστηριώδη και φευγαλέα, που εμφανίζεται ξαφνικά, σχεδόν από το πουθενά, προκειμένου να αποδώσει δικαιοσύνη.Ύστερα από 26 βιβλία με πρωταγωνιστή τον Τζακ Ρίτσερ και δύο κινηματογραφικές ταινίες βασισμένες στα συναρπαστικά μυθιστορήματά του με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, ο Λι Τσάιλντ παραμένει δημιουργικός και τολμηρός, ωθώντας τον εαυτό του σε όλο και πιο φιλόδοξα εγχειρήματα: «Reacher» θα είναι ο τίτλος μιας πρωτότυπης σειράς, ειδικά γυρισμένης για την πλατφόρμα Amazon Prime, με την προβολή της να αρχίζει αυτές τις μέρες, στις 4 Φεβρουαρίου.Μάλιστα, για αυτή την εκδοχή του εμβληματικού ήρωά του, ο ίδιος ο Λι Τσάιλντ επέλεξε έναν νέο ηθοποιό. Αντί του Τομ Κρουζ, τον Τζακ Ρίτσερ υποδύεται πλέον ο Άλαν Ρίτσον, ένας κατά πολύ νεότερος ηθοποιός -αλλά και πολύ πιο μεγαλόσωμος. Εξάλλου το επώνυμο «Reacher» στην πραγματικότητα είναι ένας επιθετικός προσδιορισμός, ο οποίος σημαίνει στα αγγλικά «αυτός που φτάνει».«Reacher» ήταν το επάγγελμα στο οποίο θα διέπρεπε ο Λι Τσάιλντ, σύμφωνα με τη σύζυγό του. Η οποία, κάνοντας πικρό χιούμορ με την προοπτική της ανέχειας και της μιζέριας που ανοιγόταν μπροστά της αφ' ότου ο Λι Τσάιλντ έχασε τη θέση του στη Granada TV, του συνέστησε να αναζητήσει εργασία στον κλάδο των σούπερ μάρκετ: «Αν αποτύχεις σαν συγγραφέας, μη στεναχωριέσαι, πάντα μπορείς να βρεις δουλειά σαν reacher, για να πιάνεις προϊόντα από τα ψηλά ράφια, εκείνα που δεν θα φτάνουν οι πελάτες».Ο Λι Τσάιλντ, ο οποίος είναι πολύ μεγάλου αναστήματος εξού και το reacher, υπέμεινε στωικά το πείραγμα της συζύγου του και αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει αντί άλλου επωνύμου για τον ήρωά του. Το 1995, όταν έβαλε μπροστά του τη στοίβα με τις λευκές κόλλες χαρτιού, για πρώτη φορά πάνω στο τραπέζι -τότε δεν είχε καν γραφείο- ξεκινώντας να γράφει το πρώτο του μυθιστόρημα, ο Λι Τσάιλντ είχε ήδη βαφτίσει τον πρωταγωνιστή του σαν «Τζακ Ρίτσερ». Θα ήταν Αμερικανός, με άριστη στρατιωτική εκπαίδευση, πανύψηλος όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας, αλλά και αφοσιωμένος στο ιδεώδες της δικαιοσύνης.Ταυτόχρονα, ο έως τότε Τζέιμς Ντόβερ Γκραντ, εκτός από τον φανταστικό πρωταγωνιστή, βάφτισε και τον εαυτό του. Εφηύρε την περσόνα του Λι Τσάιλντ, για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και μια πρακτική σκοπιμότητα: Αν υπέγραφε τα βιβλία του σαν «Lee Child», βάσει του πρώτου γράμματος του επωνύμου του, οι υπεύθυνοι των βιβλιοπωλείων θα τον τοποθετούσαν ανάμεσα σε δύο από τους μεγαλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών στο είδος τους, τον Raymond Chandler και την Agatha Christie -φυσικά στις προθήκες της λογοτεχνίας θρίλερ, αστυνομικού μυστηρίου κ.λπ.Σήμερα, στα 67 του χρόνια πλέον, ο Λι Τσάιλντ μπορεί να νιώθει δικαιωμένος για τις επιλογές του, για την πίστη στη φαντασία του η οποία γεννά διαρκώς ιστορίες που συγκλονίζουν τον αναγνώστη και τον παρασύρουν σε μια μανιώδη ανάγνωση των βιβλίων του, σχεδόν χωρίς ανάσα, από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα.Ο ίδιος έχει προ πολλού εγκατασταθεί στις ΗΠΑ και, προκειμένου να αναζωογονήσει την έμπνευσή του, έχει αποφασίσει να παραδώσει τη σκυτάλη στον μικρότερο αδελφό του, τον επίσης μυθιστοριογράφο Άντριου Τσάιλντ. Εξάλλου, οι δύο αδελφοί έχουν ήδη συγγράψει από κοινού το «Sentinel», ένα ακόμη σαγηνευτικό βιβλίο με κεντρικό ήρωα τον Τζακ Ρίτσερ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020. Επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη σημασία του επωνύμου του, ο Ρίτσερ είναι «αυτός που φτάνει» -όχι όμως και στο τέρμα της διαδρομής του ως πρωταγωνιστής απίθανων περιπετειών.Αυτό, άλλωστε, ισχύει κατεξοχήν για τον Λι Τσάιλντ, ο οποίος, εκτός από τον τίτλο του συγγραφέα μπεστ-σέλερ, έχει κερδίσει διακρίσεις όπως τον τίτλο του «Συγγραφέα της Χρονιάς» και βραβείο για τη δια βίου προσφορά του από τα φημισμένα British Book Awards, έχει ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτωρ σε πανεπιστήμια, ενώ περιλαμβάνεται στους Ταξιάρχες του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE), έναν τίτλο τιμής που απονέμει η Βασίλισσα της Αγγλίας σε προσωπικότητες που έχουν να επιδείξουν πλούσιο και εξέχον έργο. Και ο Λι Τσάιλντ είναι ακριβώς αυτό και το αποδεικνύει σχεδόν σε κάθε σελίδα, καθενός από τα βιβλία του.Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Οι έρωτες, ο γάμος, η μητρότητα, το διαζύγιο, η ωριμότητα. Το θρυλικό super model μιλά για όσα μεσολάβησαν από τα χρυσά 90s στην Ελλάδα έως τη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας όπου ζει σήμερα.Η πρωταγωνίστρια του Mega είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος, που σπούδασε Κοινωνιολογία, δούλεψε σε τσίρκο, λάτρεψε την υποκριτική και έκανε φίλη τη μοναξιά της.Ο ανεξάντλητος συνθέτης επανέρχεται με τη μετασκευή σε μιούζικαλ του «Μόμπι Ντικ», ξεπληρώνοντας το χρέος προς τον προέφηβο εαυτό του.Η νέα δημιουργία της καταξιωμένης ζωγράφου δηλώνει μέσω της pop art αυτό που ήδη γνωρίζουμε: «All you need is Greece».Η άλλοτε εξοχική κατοικία του Σεργκέι Καούζοφ στη Λευκάδα θα θυμίζει για πάντα την αγάπη του Ρώσου εφοπλιστή για τη δεύτερη σύζυγό του, Χριστίνα Ωνάση.Ακόμα:Η τέχνη του afternoon teaOι γόβες της haute coutureΕξωτικά σύνολα & τα βασιλικά μυστικά του μακιγιάζTo Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Αποκτήστε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων «ΑΞΥΡΙΣΤΑ ΠΗΓΟΥΝΙΑ» στο Θέατρο Μικρό Χορνκαι στις δύο εκδόσεις (4,25€ - 2€)Αυτή την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, τόσο στην απλή έκδοση των 2,00 ευρώ όσο και στην έκδοση με τις προσφορές των 4,25 ευρώ θα υπάρχει ένα κουπόνι, με το οποίο, αγοράζοντας ένα εισιτήριο σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε άλλο ένα εισιτήριο ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.Η εξαργύρωση του κουπονιού μπορεί να γίνει :Με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4, Αθήνα (10:00 πμ - 19:00μμ) / τηλ. επικοινωνίας 211-1000365) από την Τρίτη 22/2 έως και την Παρασκευή 25/2/2022 ή/καιΣτην ηλεκτρονική διεύθυνση της παράστασης https://www.viva.gr/tickets/theater/mikro-horn/aksyrista-pigounia/ , με τη χρήση του κωδικού horn από τη Δευτέρα 21/2 έως και την Παρασκευή 25/2/2022.Η προσφορά ισχύει για τις παραστάσεις :Τετάρτη 23/2 στις 20.00Πέμπτη 24/2 στις 21.00Παρασκευή 25/2 στις 21.00Σάββατο 26/2 στις 18.00για όλες τις ζώνες του θεάτρου και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας. Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Οι έρωτες, ο γάμος, η μητρότητα, το διαζύγιο, η ωριμότητα. Το θρυλικό super model μιλά για όσα μεσολάβησαν από τα χρυσά 90s στην Ελλάδα έως τη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας όπου ζει σήμερα.Η πρωταγωνίστρια του Mega είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος, που σπούδασε Κοινωνιολογία, δούλεψε σε τσίρκο, λάτρεψε την υποκριτική και έκανε φίλη τη μοναξιά της.Ο ανεξάντλητος συνθέτης επανέρχεται με τη μετασκευή σε μιούζικαλ του «Μόμπι Ντικ», ξεπληρώνοντας το χρέος προς τον προέφηβο εαυτό του.Η νέα δημιουργία της καταξιωμένης ζωγράφου δηλώνει μέσω της pop art αυτό που ήδη γνωρίζουμε: «All you need is Greece».Η άλλοτε εξοχική κατοικία του Σεργκέι Καούζοφ στη Λευκάδα θα θυμίζει για πάντα την αγάπη του Ρώσου εφοπλιστή για τη δεύτερη σύζυγό του, Χριστίνα Ωνάση.Ακόμα:Η τέχνη του afternoon teaOι γόβες της haute coutureΕξωτικά σύνολα & τα βασιλικά μυστικά του μακιγιάζ Ακολουθεί το έγκλημα, η εκδίκηση, η ενοχή και όταν φτάσει το πρωί δε θα είναι τίποτα ίδιο.Διάρκεια παράστασης: 90΄ (με διάλειμμα)Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.