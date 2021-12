Εκστρατεία για τον 14χρονο Εφραίμ από την Κάλυμνο, νέα μάχη για να κερδίσει τη ζωή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εκστρατεία αγάπης έχει ξεκινήσει τα τελευταία 24ωρα ο φιλανθρωπικός οργανισμός «», ώστε να συγκεντρωθούν τα χρήματα που θα βοηθήσουν τοναπό την Κάλυμνο, να κερδίσει για μια ακόμη φορά την μάχη με την ζωή.Όπως αναφέρει στοη μητέρα του μικρού «ήρωα» Ελένη, ο Εφραίμ από την ημέρα της γεννήσεως του διαγνώστηκε με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, καθώς το έντερο του ήταν ολοσχερώς κλειστό:«Μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα στο νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία” όπου την επόμενη υποβλήθηκε σε κολοστομια. Ταυτόχρονα διαγνώστηκε ότι πάσχει από μωσαϊκό συνδρόμου Down. Σε ηλικία 11 μηνών πήγαμε στη Βοστόνη όπου σε διάστημα 9 μηνών υποβλήθηκε σε δύο επιτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις για αποκατάσταση στο Tufts medical center. Μετά από τις επεμβάσεις και προοδευτικά παρουσίασε δυσκοιλιοτητες δύσκολα αντιμετωπίσιμες με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή του» αναφέρει η μητέρα του Εφραίμ και συνεχίζει:«Τον Οκτώβριο του 2020 επιστρέψαμε στη Βοστόνη όπου υποβλήθηκε σεαλλά δεν ολοκληρώθηκε αυτή λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων. Δυστυχώς δεν είχαμε άλλους τρόπους να βοηθήσουμε το παιδί μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χειροτερεύει η κατάσταση του παιδιού συνέχεια. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή τη στιγμή η ζωή του βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Το παιδί πλέον τρέφεται μόνο με χυμούς γιατί την οποιαδήποτε τροφή την κάνει εμετό. Πρέπει άμεσα να πάμε στο εξωτερικό το παιδί έχει υποτροπιάσει».Για τον λόγο αυτό η οικογένεια ζητά από την ελληνική εκκλησία να προχωρήσει στην απόσπαση του μπαμπά του Εφραίμ, του ιερέα Βασιλείου Τσικούρη στη Σουηδία. «Πρέπει να γίνει μια απόσπαση στη μητρόπολη τηςγιατί η θεραπεία του παιδιού μπορεί να κρατήσει από δυο χρόνια και περισσότερο. Πόσο θα μας βοηθάει ο κόσμος σε όλο αυτό. Σας παρακαλώ να κάνουμε κάτι για τον Εφραίμ, να τον βοηθήσουμε να κερδίσει την μάχη. Δυστυχώς βρίσκουμε πόρτες κλειστές. Πέρσι ο γιατρός μας είχε κάνει έκκληση προς στον πρωθυπουργό της χώρας και την εκκλησία εδώ και δυστυχώς δεν λάβαμε ποτέ καμία απάντηση. Έχουμε κάνει τα πάντα και το μόνο που θέλουμε είναι να σώσουμε το παιδί μας».Η οικογένεια έχει κοντά της τον φιλανθρωπικό οργανισμό «Παιδική Χαρά» που προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook όπου εκεί αναγράφονται οι τρόποι με τους οποίους ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει τον Εφραίμ:«ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΟΝ ΕΦΡΑΙΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ! Την βοήθεια όλων μας ζητά ένας μικρός ήρωας, πραγματικός μαχητής της ζωής, ο Εφραίμ από την Κάλυμνο ! ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ Το μικρό αγόρι αν και μόλις 14 ετών δίνει για δεύτερη φορά τη δική του μάχη προκειμένου να βγει νικητής! Από τότε που γεννήθηκε παλεύει με σοβαρά προβλήματα: Πάσχει από σύνδρομο Down και προβλήματα με το στομάχι του και όλο το γαστρεντερικό σύστημα, τα οποία πλέον απειλούν την ζωή του !!! Αμέσως μετά την γέννηση του έδωσε την πρώτη του μάχη όταν υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Σε ηλικία 11 μηνών μετέβη στην Βοστόνη για αποκατάσταση καθώς δεν ήταν δυνατή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, η θεραπεία του! Εκεί ο - σχεδόν ενός έτους τότε - Εφραίμ υπεβλήθη σε δυο επεμβάσεις με επιτυχία ! Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για τον μικρό…..Το τελευταίο διάστημα η καθημερινότητα του Εφραίμ είναι ένας εφιάλτης… Δεν μπορεί να δεχτεί καν τροφή , έχει συνεχείς εμετούς και κινδυνεύει από απόφραξη εντέρου και ειλεό. Όλα αυτά είναι μη αντιμετωπίσιμα στην Ελλάδα , γι’ αυτό και ο θεράπων ιατρός του, dr Carl Christian Jackson, του TUFTS UNIVERSITY, κρίνει απαραίτητη την εσπευσμένη μετάβαση του Εφραίμ στο εξωτερικό για θεραπεία γιατί πλέον κινδυνεύει άμεσα η ζωή του !!!Το κόστος για τις θεραπείες και τα φάρμακα είναι δυσβάσταχτο, με την οικογένεια του Εφραιμάκου να ζητά τη στήριξη όλων μας και την οικονομική βοήθεια μας !!!Αρκετά έχει υποφέρει… κουράστηκε το παιδί να πονάει!!! Ελάτε να βάλουμε ένα τέλος σε όλο αυτό !!!Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς :ALPHA BANKIBAN : GR9401407010701002002029468ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑΌταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γράψουμε.PayPalhttps://www.paypal.com/paypalme/childshappinessΓια κατάθεση από εξωτερικό:IBAN : GR9401407010701002002029468BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESSBIC : CRBAGRAABRAND’S NAME : 701ADDRESS : Egnatias 2, 54626, ThessalonikiREFERENCE : Donation by + your full nameΜετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με μήνυμα inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς σας».