Έτοιμη να κάνει και τα επόμενα τολμηρά βήματα που θα απαιτηθούν για να θωρακιστεί ο ελληνικός πληθυσμός από τη συνεχιζόμενη θανατηφόρα επέλαση του, που έγινε ακόμη πιο μεταδοτικός με τη, εμφανίζεται η κυβέρνηση.Δίνοντας προτεραιότητα στην αύξηση των εμβολιασμών με όλες τις δόσεις, το κυβερνητικό επιτελείο μελετά την επέκταση της υποχρεωτικότητας και σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες μετά την ικανοποιητική ανταπόκριση που φαίνεται να βρίσκει το μέτρο στους συμπολίτες μας που είναι άνω των 60 ετών και των οποίων η υγεία και η ζωή κινδυνεύουν περισσότερο, με την επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού των πολιτών ηλικίας άνω των 50 ετών.Ταυτοχρόνως, προετοιμάζει το έδαφος για να γίνουν μαζικοί διαγνωστικοί έλεγχοι στο σύνολο του πληθυσμού ώστε να αρχίσει η κάμψη της επιδημιολογικής καμπύλης που παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί υψηλό αριθμό θυμάτων κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες.Με στόχο, όπως λένε συνεργάτες του, να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να μπορέσει η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων να κάνει όσο γίνεται πιο ασφαλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινήθηκε γρήγορα προς την καθιέρωση της υποχρεωτικότητας, συμβάλλοντας θετικά στη συζήτηση που είχε μόλις ανοίξει πανευρωπαϊκά και η οποία φούντωσε αμέσως μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη.Σε πείσμα των αντιρρήσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που διαφώνησε με την πρόβλεψη να συνοδεύεται η υποχρεωτικότητα από συνέπειες για όσους επιμένουν αρνητικά, δηλαδή από την επιβολή μηνιαίου προστίμου 100 ευρώ, η κυβερνητική αποφασιστικότητα έφερε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν συμπληρωθεί το πρώτο τετραήμερο από την ανακοίνωση ότι οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών έχουν προθεσμία ως τις 16 Ιανουαρίου για να κλείσουν το πρώτο ραντεβού τους σε εμβολιαστικό κέντρο, πάνω από 50.000 Ελληνες άνω των 60 ετών, που αντιστοιχούν στο 10% της συγκεκριμένης ηλιακής κατηγορίας, έσπευσαν να το κάνουν.Σημαντική αύξηση υπήρχε και στα ραντεβού τηςπου επίσης θεωρείται σημαντική για την επίτευξη του επιδιωκόμενου τείχους ανοσίας που θα αποκλιμακώσει την πίεση στο ΕΣΥ, η οποία προέρχεται κατά βάση από όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την επίσημη πλατφόρμα του εμβολιαστικού προγράμματος, την -αποκαλούμενη και «αναμνηστική»- τρίτη δόση έχει κάνει ήδη το 70% των ευπαθών ηλικιακών ομάδων, ενώ μόλις τις τελευταίες ημέρες έκλεισαν το ραντεβού τους άλλοι 40.000 συμπολίτες μας που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της κυβέρνησης και των ειδικών επιστημόνων να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους.Στο μεταξύ, η ηλικιακή ομάδα 75-79 ετών, δηλαδή οι συμπατριώτες μας που γεννήθηκαν μέσα στη φωτιά του Β'՚ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής, φαίνεται να είναι εκείνη που πρωτοπορεί στη χώρα μας. Την περασμένη Παρασκευή έγινε, κατά πληροφορίες, η πρώτη ηλικιακή ομάδα η οποία, με τα τελευταία ραντεβού που κλείστηκαν, έσπασε το φράγμα των κατά 90% εμβολιασμένων Ελλήνων.Συνολικά στον ενήλικο πληθυσμό, δηλαδή στους άνω των 18 ετών, το ποσοστό των εμβολιασμένων με μία δόση έχει ξεπεράσει το 77%, ενώ οι πλήρως εμβολιασμένοι κυμαίνονται λίγο πάνω από το 73%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η χώρα μας υπολείπεται αρκετά από τις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου, γεγονός που ίσως ερμηνεύει και την αυξημένη θνησιμότητα που παρατηρήθηκε το τελευταίο δίμηνο στην Ελλάδα.«Κακά τα ψέματα, αν είχαν εμβολιαστεί και με τις τρεις δόσεις όλοι οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, τότε το πιθανότερο είναι ότι θα είχε αποφευχθεί το 90% των θανάτων που καταγράφηκαν αυτό το διάστημα», σημειώνει χαρακτηριστικά κυβερνητικός αξιωματούχος που παρακολουθεί από κοντά τα στοιχεία που δείχνουν ότι στη χώρα μας, όπως και παγκοσμίως, 9 στους 10 απ' όσους χάνουν τη ζωή τους είναι ανεμβολίαστοι.«Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους άνω των 60 ετών είναι ηθική υποχρέωση, ώστε να τους πείσουμε για την ανάγκη να εμβολιαστούν», επισημαίνει σε κάθε ευκαιρία ο κ. Μητσοτάκης. Με εισήγησή του, άλλωστε, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εξέδωσε οδηγία για τη μείωση του διαστήματος μεταξύ της δεύτερης και της αναμνηστικής δόσης. Ο πρωθυπουργός είχε προτείνει από τους 6 να πάμε στους 4 μήνες, αλλά η Επιτροπή αποφάσισε εν τέλει την Παρασκευή να γίνεται η τρίτη δόση μετά την πάροδο τριών μηνών από τη δεύτερη.Συνεργάτες του πρωθυπουργού επισημαίνουν ότι επιχειρησιακά υπάρχει δυνατότητα τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους έως το τέλος Αυγούστου, να μπορούν να κάνουν την αναμνηστική δόση εντός του Δεκεμβρίου.Η δυναμικότητα, εξάλλου, του εμβολιαστικού συστήματος, ειδικά μετά την πρόσθεση νέων εμβολιαστικών κέντρων, ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς που μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.Έχουν ήδη προγραμματιστεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ραντεβού και είναι διαθέσιμα άλλα τόσα και για μεγαλύτερη διευκόλυνση των πολιτών αποφασίστηκε να είναι αυτή την Κυριακή και ενδεχομένως και τις επόμενες ανοιχτά 60.000 εμβολιαστικά σλοτ. Η Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγήθηκε επίσης ότι μπορεί να ξεκινήσουν εμβολιασμοί και στα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών.Η πλατφόρμα για τα ραντεβού των συγκεκριμένων ηλικιών θα ανοίξει μόλις γίνει παραλαβή των εμβολίων που προορίζονται γι'՚ αυτές τις ηλικίες, τα οποία είναι διαφορετικά ως προς τη δοσολογία σε σχέση με εκείνα που δίνονται στον γενικό πληθυσμό. Πέραν τούτων, δύο ακόμη μέτρα με τα οποία η κυβέρνηση φιλοδοξεί να πετύχει τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού είναι και τα εξής:■ Από τις 6 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου θα διατεθεί δωρεάν στους ενήλικους πολίτες -εμβολιασμένους και μη- ένα self test για να δουν την κατάσταση την οποία βρίσκονται, έτσι ώστε όσοι νοσούν να τεθούν σε καραντίνα στη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων γιορτών οπότε μοιραία θα υπάρχουν συναθροίσεις στα περισσότερα σπίτια. Το ίδιο θα επαναληφθεί και από τις 3 Ιανουαρίου, έτσι ώστε να υπάρξει επανέλεγχος με τη χορήγηση ενός ακόμη δωρεάν self test για να διαπιστωθεί τυχόν διασπορά.■ Στα θεματικά χριστουγεννιάτικα πάρκα τα οποία θα ανοίξουν τις επόμενες μέρες θα μπορούν να εισέρχονται μόνον εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Για τα ανήλικα παιδιά, όπως γίνεται στους κλειστούς χώρους της εστίασης, η είσοδος θα επιτρέπεται με την επίδειξη αρνητικού■ Για την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης δεν θα αρκεί το rapid test, αλλά θα πρέπει να γίνεται PCR μοριακός έλεγχος. Οταν κάποιος είναι θετικός είτε με self test είτε με rapid test θα μπαίνει σε καραντίνα, αλλά για να μπορεί να έχει πιστοποιητικό νόσησης θα χρειάζεται να κάνει PCR. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος για αυτούς που έχουν νοσήσει.Με την έλευση του νέου νέου έτους, πάντως, είναι πολύ πιθανό να διευρυνθεί ο κύκλος του υποχρεωτικού εμβολιασμού ώστε να περιλάβει και τις ηλικίες μεταξύ 50 και 60 ετών. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι βρίσκουν πιο αποτελεσματικό τον οριζόντιο χαρακτήρα της υποχρεωτικότητας με βάση το ηλικιακό κριτήριο, συγκριτικά με τις προτάσεις που αορίστως διατυπώνονται από την αντιπολίτευση για τους ενστόλους, τους εκπαιδευτικούς, τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους που έρχονται ή τους εργαζομένους στο λιανεμπόριο και την εστίαση.Περιγράφοντας το πνεύμα της απόφασής του για την ενεργοποίηση τουστους πολίτες άνω των 60 ετών, ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε -όχι τυχαία- τον επιθετικό προσδιορισμό «αναγκαίος», «γιατί το θεωρώ ισχυρότερο από τον όρο “υποχρεωτικός”», όπως εξήγησε αναλυτικά από το βήμα της Βουλής. «Οχι μόνο γιατί αφορά την προστασία των πιο ευάλωτων στην πανδημία, αλλά γιατί αποτρέπει τον κίνδυνο που μπορεί αυτοί να προκαλέσουν στους γύρω τους», συμπλήρωσε, αποτυπώνοντας ουσιαστικά τη φιλοσοφία που διέπει το κυβερνητικό σχήμα απέναντι στο μέτρο.Η κεντρική στόχευση, άλλωστε, από την εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού είναι να μειώσει ορατά τον κίνδυνο για τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες, δηλαδή για όλους εκείνους που πλήττονται περισσότερο από τον κορωνοϊό και τις μεταλλάξεις του.Πρόκειται για την ίδια ηλικιακή ομάδα που βρίσκεται αφενός σε άμεση διακινδύνευση και αφετέρου χρήζει εντατικής νοσηλείας στα νοσοκομεία, δημιουργώντας πρωτόγνωρες συνθήκες πίεσης στο. Στον αντίποδα, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός εκτιμάται ότι θα αφαιρέσει πολλούς ενδιάμεσους κρίκους από την αλυσίδα νόσησης, αφού αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό τη ραγδαία επιδείνωση της νόσου, ανακουφίζοντας παράλληλα τις δομές υγείας.Η συζήτηση για επέκταση της υποχρεωτικότητας που ανακινείται τις τελευταίες μέρες στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπηρετεί, κατά πληροφορίες, την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή τον περιορισμό σε ανθρώπινες απώλειες, προλαμβάνοντας επιπλέον μεγάλο φόρτο στο σύστημα υγείας.Υπό αυτό το πρίσμα, καλά πληροφορημένη πηγή θέλει την υποχρεωτικότητα να τρέχει γρήγορα, δηλαδή με την έλευση του νέου έτους, με ομάδα-στόχο τους πολίτες ηλικίας 50-60 ετών και υπό την αίρεση ότι ο αριθμός των ραντεβού για τους πολίτες άνω των 60 ετών θα κυμανθεί σε ικανοποιητικά για την κυβέρνηση επίπεδα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.Μέχρι τότε, στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν φέρονται -εκτός απροόπτου- να εντείνουν κι άλλο τους γενικούς περιορισμούς εν όψει των εορτών, επενδύοντας στην ανταπόκριση της κοινωνίας στο μέτρο της καθολικής ιχνηλάτησης του ιού, με τη διανομή δωρεάν αυτοδιαγνωστικών τεστ. «Ο,τι μέτρα πήραμε, πήραμε», σημειώνει ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας, σε μια κίνηση της κυβέρνησης να εναρμονιστεί με το κλίμα των ημερών, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να σημαίνει ανοχή στην όποια εορταστική χαλάρωση.Στο τρένο του υποχρεωτικού εμβολιασμού ανεβαίνουν το ένα μετά το άλλο τα ευρωπαϊκά κράτη, υπό τον φόβο εκτροχιασμού της πανδημίας στην καρδιά του χειμώνα. Στην αναβάθμιση του περιοριστικού πλαισίου στις περισσότερες χώρες της, που μέχρι τώρα είχαν υιοθετήσει στην πλειονότητά τους πιο απλές εκδοχές μέτρων προστασίας και lockdown, συντείνουν οι αριθμοί των νέων κρουσμάτων, όπως και οι προβλέψεις των μαθηματικών μοντέλων που στέλνουν προειδοποιήσεις ότι είναι θέμα χρόνου η Γηραιά Ηπειρος να βρεθεί στη δίνη του κυκλώνα.Τον ευρωπαϊκό βηματισμό υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού άνοιξε η Αυστρία, ανακοινώνοντας ότι από την 1η Φεβρουαρίου ο εμβολιασμός θα είναι υποχρεωτικός για όλους τους ενήλικες άνω των 12 ετών τόσο Αυστριακούς πολίτες όσο και μόνιμους κατοίκους της χώρας.Θέση υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού έλαβε από νωρίς και η Γαλλία, με τον πρόεδρό της Εμανουέλ Μακρόν να ανακοινώνει στις 9 Νοεμβρίου τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για όλους τους πολίτες άνω των 65 ετών, αρχής γενομένης από τις 15 Δεκεμβρίου. Υποχρεωτικός είναι ο εμβολιασμός και για μια μεγάλη δέσμη εργαζομένων, όπως οι επαγγελματίες υγείας, οι δάσκαλοι στα δημόσια σχολεία και οι εργαζόμενοι σε κρατικά ιδρύματα και στην Ουγγαρία.Το βήμα προς τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έκανε στα μέσα της εβδομάδας η Γερμανία, καθώς η απερχόμενη καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ προανήγγειλε την έναρξη της διαδικασίας τον ερχόμενο Φεβρουάριο, ενώ σύμφωνος με το μέτρο εμφανίζεται και ο διάδοχός της, Σοσιαλδημοκράτης Ολαφ Σολτς.Στην, η κυβέρνηση Ντράγκι ανακοίνωσε υποχρεωτικό εμβολιασμό στους δασκάλους και στο διοικητικό προσωπικό των σχολείων, στον Στρατό, στην Αστυνομία και στους διασώστες από τις 15 Δεκεμβρίου. Στο ίδιο μήκος κύματος, σε υποχρεωτικό εμβολιασμό των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής περίθαλψης με διάρκεια μέχρι την 1η Απριλίου προχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζεται αύξηση των κρουσμάτων.Με τη λύση της υποχρεωτικής επίδειξης κάρτας COVID-19 για την είσοδο σε δημόσιες εκδηλώσεις εσωτερικού χώρου με παρόντα περισσότερα από 100 άτομα απάντησε η Σουηδία στο επελαύνον τέταρτο κύμα της πανδημίας. Αυστηρά περιοριστικά μέτρα πάρθηκαν και στη Δανία, αφού η είσοδος σε εστιατόρια, κινηματογράφους και κομμωτήρια εξασφαλίζεται μόνο με κάρτα COVID-19 για εμβολιασμένους, νοσήσαντες και πολίτες με αρνητικό διαγνωστικό τεστ.Στην περίπτωση της Ελβετίας, η κυβέρνηση της χώρας έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο υποχρεωτικού εμβολιασμού, αντίθετα με τα τοπικά καντόνια, τα οποία έχουν την ευχέρεια να επιβάλουν τον εμβολιασμό σε ευάλωτες ομάδες ή άτομα από τον κορωνοϊό, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.Την οδό του αυστηρού περιορισμού για τους ανεμβολίαστους επέλεξε ως στάση η Λετονία, καθώς από τις 15 Δεκεμβρίου και στο εξής όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης για την πρόσβαση στην εργασία.