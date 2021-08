Μεγάλη κινητοποίηση από τους ομογενείς της Αυστραλίας για την στήριξη των πυροπλήκτων στην Ελλάδα

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cdesz7qnidr5-sf)

Την έμπρακτη στήριξη στους πληγέντες των πυρκαγιών δείχνει η ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία. «Ο ελληνισμός της Αυστραλίας είναι στο πλευρό των πυρόπληκτων και θα συνδράμουμε με έρανο», δήλωσε ο Βασίλης Παπαστεργιάδης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας στην Αυστραλία.Καθώς η πύρινη λαίλαπα στην Ελλάδα συνεχίζεται με ολέθριες καταστροφές η ομογένεια της Αυστραλίας ευαισθητοποιήθηκε και ξεκίνησε ερανικές εκστρατείες για την ενίσχυση των πυρόπληκτων.Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, ενώπιον της πρωτοφανούς δοκιμασίας που βιώνει ο ελληνικός λαός από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές, προσκαλεί σύσσωμη την Ομογένεια της πέμπτης ηπείρου να επιδείξει τα φιλάνθρωπα, αλληλέγγυα και πατριωτικά αντανακλαστικά της, όπως το έχει πράξει πολλάκις κατά το παρελθόν, με αξιέπαινα αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνει την πρωτοβουλία της διενέργειας εράνου για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα αποσταλούν στην Ελλάδα, προς οικονομική στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές.Ο έρανος θα διενεργηθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού και της πλατφόρμας gofundme.com, με τα ακόλουθα στοιχεία:Τραπεζικός Λογαριασμός:Greek Orthodox Archdiocese of Australia consolidated trust Western AustraliaBSB: 082 – 057Acc: 12 693 2006Gofundme: gofundme.com/f/greece-2021-fire-appealΣτο μήνυμά του προς τους ομογενείς, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος σημειώνει: «Με πόνο ψυχής παρακολουθούμε την εξέλιξη των καταστρεπτικών πυρκαγιών που λαβώνουν βάναυσα το σώμα της φιλτάτης μας πατρίδας τις τελευταίες ημέρες. Η καρδιά μας συνθλίβεται για κάθε αδελφό και αδελφή μας που βλέπουμε να υποφέρει, για κάθε σπίτι και περιουσία που παραδίδεται στις φλόγες, για κάθε σπιθαμή δάσους που μετατρέπεται σε στάχτες.Ετούτες τις κρίσιμες ώρες εντείνουμε τις προσευχές μας και παρακαλούμε τον Πανάγαθο Θεό να προστατεύει και να ενδυναμώνει τους χιλιάδες πυροσβέστες και εθελοντές που δίνουν έναν πολυήμερο και αντίξοο αγώνα, με αξιοθαύμαστο θάρρος και αυταπάρνηση, για να αποτρέψουν τη συνέχιση της πύρινης λαίλαπας. Προσευχόμαστε επίσης για την ανάπαυση της ψυχής του ήρωα εθελοντή πυροσβέστη από την Αττική, ο οποίος έδωσε τη ζωή του σε αυτόν τον αγώνα, και ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγορία στους συγγενείς και οικείους του οι οποίοι πενθούν.Ταυτόχρονα, αναλογιζόμενοι την τρομακτική έκταση της καταστροφής που αφήνουν πίσω τους οι φλόγες, συναισθανόμαστε το χρέος που έχουμε να κινητοποιηθούμε για την έμπρακτη στήριξη των αδελφών μας που έχουν χάσει τις περιουσίες τους. Η επόμενη ημέρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για χιλιάδες συμπατριώτες μας. Μα ο Ελληνισμός της Αυστραλίας, με ενότητα και ομοθυμία, μπορεί να προσφέρει πολύτιμη ανάσα ανακούφισης, για μία ακόμη φορά, κάνοντας πράξη και τη χριστιανική διδασκαλία.(The Greek Precinct Association, The Hellenic Medical Society of Australia, Παμμακεδονική Βικτώριας, HACCI, Ελληνικό παράρτημα RSL κλ.π.) ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να διεξάγουν έρανο και καλούν όλα τα σωματεία και όλους τους ομογενείς να τον στηρίξουν.Σύμφωνα με την ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος, τα χρήματα θα δοθούν στην Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστών Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι, στην ίδια ένωση είχαν προσφέρει δεκάδες χιλιάδες δολάρια που είχαν συγκεντρώσει οι ομογενείς, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2108 στο Μάτι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα όσοι θέλουν να προσφέρουν μπορούν να το κάνουν μέσω του Go Fund Me που δημιουργήθηκε στο https://gofund.me/e071edf0Ή καταθέτοντας την προσφορά τους σε ειδικό λογαριασμό της Κοινότητας που έχει ανοιχτεί:Greek Community – (Greek Fires) account:BSB: 063 023ACT: 1042 1568