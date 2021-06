Self test: Τι αλλάζει από τον Ιούλιο - Ποιοι θα εξαιρεθούν και πώς θα γίνει η διανομή τους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η βελτίωση της εικόνας τηςστην χώρα μας καθώς και η επέκταση τουφέρνει πιο κοντά τον στόχο του τείχους συλλογικής ανοσίας και επιτρέπουν στην κυβέρνηση να χαράξει νέα στρατηγική για την επόμενη μέρα.Έτσι όπως φαίνεται,Αυτό φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχαν χθες οι κ.με αντιπροσωπείες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) και την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, Ειρήνη Μαρκάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου συναντήθηκαν στο υπουργείο Υγείας με τους αντιπροσώπους των συλλόγων με αντικείμενο συζήτησης τη συνέχιση της διάθεσης των αυτοδιαγνωστικών τεστ από τα φαρμακεία της χώρας.Οι κύριοι Κοντοζαμάνης και Σκέρτσος τόνισαν για ακόμη μία φορά τη μεγάλη σημασία του προγράμματος δωρεάν διάθεσης των self-tests σε ομάδες του πληθυσμού, προκειμένου να ελεγχθεί η διασπορά και μετάδοση του κορωνοϊού και να επιτευχθεί ταχύτερα η επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας. Εξήραν τη συμβολή των φαρμακοποιών και των φαρμακαποθηκών στην επιτυχία του προγράμματος και ζήτησαν από τον ΠΦΣ τη συνέχιση της διάθεσης των αυτοδιαγνωστικών τεστ. Για τις περιοχές στις οποίες θα υπάρξει αδυναμία διάθεσης από τα, η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΦΣ για το θέμα των self tests οι κ.κ. Κοντοζαμάνης και Σκέρτσος ζήτησαν από τον ΠΦΣ τη συνέχιση της διάθεσης των δωρεάν self tests για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο., εξαιρουμένων όλων των πολιτών που έχουν ήδη εμβολιασθεί.Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που θα συνεδριάσει κατά πάσα πιθανότητα μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα, δεδομένου πως οι δικαιούχοι (εργαζόμενοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί) έχουν ήδη προμηθευτεί τα self test του Ιουνίου.Υπενθυμίζεται ότι την εξαίρεση των εμβολιασμένων είχε ήδη βάλει στο τραπέζι ο κ. Σκέρτσος κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης το περασμένο Σάββατο.«Τον Ιούλιο θα περιορίσουμε την πολιτική σε πιο στοχευμένες ομάδες διότι έχουμε πλέον πολύ υψηλότερο εμβολιασμό, πολύ χαμηλότερο επιδημιολογικό φορτίο άρα μικρότερη ανάγκη για τόσο εκτεταμένο testing. Συνεπώς, θα περιορίσουμε τη διάθεση από τον Ιούλιο και μετά σε μονάδες πληθυσμού που είναι εκτεθειμένες στον ιό όπως είναι ο Τουρισμός, η εστίαση, οι ανεμβολίαστοι, οι νεότεροι άνθρωποι που μπαίνουν πιο αργά στον εμβολιασμό αλλά όχι τη μαζική κλίμακα που είχαμε μέχρι τώρα», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων στην τηλεόραση του Mega.Την ίδια ώρα, για την διανομή δωρεάν self test από τα φαρμακεία και τις αντιδράσεις από φαρμακευτικούς συλλόγους μίλησε στον ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης ο Αθανάσιος Παπαθανάσης, μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης οι φαρμακοποιοί στήριξαν με κάθε τρόπο το μέτρο με την δωρεάν διανομή των self test. «Μας ζητήθηκε την κρίσιμη στιγμή να μοιράσουμε δωρεάνκαι δώσαμε 30 εκατομμύρια, σε 4,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας», σημείωσε.Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης είπε πως «μας προτάθηκε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να συμμετάσχουμε στην διαδικασία, αλλά σε πολύ λιγότερο κόσμο», σε στοχευμένες ομάδες πληθυσμού. Σημείωσε ότι «η πρόταση μας είναι να δίνουμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πακέτα των τεσσάρων στους πολίτες που τα δικαιούνται».