Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον πατέρα-αρνητή του self test – Απαγορεύτηκε η είσοδος του γιου του στην τάξη

τελικά ο μαθητής μπήκε με το ζόρι στην αίθουσα με αποτέλεσμα οι καθηγητές να βγάλουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά του τμήματος στο προαύλιο.

Ελεύθερος αφέθηκε ο πατέρας του μαθητή αρνητή των self test στη Θεσσαλονίκη. Ο 58χρονος άνδρας συνελήφθη χθες το απόγευμα μετά από μήνυση, που υπέβαλε ο διευθυντής του σχολείου καθώς προκάλεσε ένταση επειδή δεν επετράπη η είσοδος του γιου του στην τάξη αφού δεν αρνείτο να υποβληθεί σε self test.Ο 58χρονος κατηγορήθηκε για διέγερση σε ανυπακοή ηθική αυτουργία σε διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απείθεια, απειλή, και εξύβριση. Στη συνέχεια ορίστηκε τακτική δικάσιμος για να δικαστεί σε Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Σημειώνεται ότι ο 58χρονος προέτρεψε και άλλους μαθητές να πάνε στο σχολείο χωρίς self test. Κατά την αποχώρηση του από το Δικαστικό Μέγαρο ο 58χρονος είπε «Ο Χριστός και η Παναγιά μαζί μας» και έβγαλε την μάσκα από το πρόσωπό του.Για την υπόθεση ορίστηκε τακτική δικάσιμος.Νωρίτερα, σήμερα το πρωί ο γιος του, αρνήθηκε για δεύτερη φορά να υποβληθεί σε self test απαιτώντας να μπει να κάνει μάθημαΥπενθυμίζεται πωςΥπενθυμίζεται πως στο σχολείο έσπευσε και ο πατέρας του παιδιού ο οποίος σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου Παναγιώτη Μάρκου αυτοαποκαλέστηκε «θεματοφύλακας του Συντάγματος» και άρχισε να τον βρίζει με χυδαίους χαρακτηρισμούς ενώ, σύμφωνα με τοΟ κ. Μάρκου μετά από επικοινωνία με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης κάλεσε την αστυνομία και τελικά κατέθεσε μήνυση κατά του πατέρα.