Lockdown: Τα σενάρια για το Πάσχα μετά τα εμβόλια και τα self test

Με την επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος -ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 2 εκατ.- και τα self test, που μπορούν να λειτουργήσουν σε προληπτικό επίπεδο για τη διασπορά, η κυβέρνηση σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της -πάντα με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών- για το άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας. Το βασικό ζητούμενο, στην παρούσα φάση,Το θέμα απασχολεί το συντριπτικό κομμάτι των πολιτών, οι οποίοι αναμένουν τις αποφάσεις για το αν και με ποιες προϋποθέσεις και κανόνες, θα μετακινηθούν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και στα εξοχικά τους τις ημέρες του Πάσχα.Τα σενάρια είναι περισσότερα από ένα και βασίζονται στα self test και στην αύξηση των εμβολιασμένων, αλλά και στην αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει εκφράσει στην Επιτροπή των Ειδικών την πρόθεσή της να επιτρέψει -πάντα με αυστηρούς κανόνες- τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, εφόσον το επιδημιολογικό φορτίο αφήνει περιθώρια για τη συγκεκριμένη κίνηση.Στην παρούσα φάση, το βασικό σενάριο περιλαμβάνει την επίδειξη αρνητικού self test στα διόδια, προκειμένου οι πολίτες να ταξιδέψουν σε άλλους νομούς και να συναντηθούν με τους συγγενείς τους. Με άλλα λόγια, μόνο οι αρνητικοί στο τεστ θα μπορούν να ταξιδέψουν, ενώ οι θετικοί θα πρέπει να ακολουθήσουν το πρωτόκολλο αυτοπεριορισμού.Αυτοί που έχουν κάνει το self test, αυτοί που έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου και έχουν λάβει το σχετικό πιστοποιητικό και αυτοί που έχουν νοσήσει, έχουν αναρρώσει και έχουν ανοσία και δεν μεταδίδουν τον ιό, είναι πιθανόν να συμπεριληφθούν στη λίστα όσων θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από νομό σε νομό.Οι λεπτομέρειες και οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν λίγο πριν ή μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το άνοιγμα της εστίασης. Ανεξάρτητα με την ημερομηνία, το άνοιγμα της εστίασης αναμένεται να γίνει μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται, με πρωτοβουλία κυρίως του υπουργείου Ανάπτυξης, είναι τα καταστήματα εστίασης να επανεκκινήσουν την λειτουργία τους πριν ακόμα και από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε αυτήν την σκέψη οδηγούν και οι εικόνες ακραίων συνωστισμών και υπαίθριων πάρτι σε πλατείες της χώρας τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με καταστολή αφού η κόπωση των πολιτών από τα lockdown είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη. Πάντως, αν και η συζήτηση μοιάζει πρόωρη, το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι η εστίαση να λειτουργήσει αμέσως μετά το Πάσχα προκειμένου να της δοθεί χρόνος προσαρμογής μετά από τόσους μήνες απραξίας έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στο άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου.Εκτενής ήταν η αναφορά που έγινε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου του Υπουργείου Υγείας στο νέο όπλο προσυμπτωματικού ελέγχου και αυτοδιάγνωσης, τα λεγόμενα “self test”.Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, ήδη 10.155 φαρμακεία έχουν διαθέσει 832.831 self test, με τη διανομή τους να εξελίσσεται ομαλά και από τη Δευτέρα 19 Απριλίου, όταν και θα ξεκινήσει ο έλεγχος των εργαζομένων στον ιδιωτικό (λιανεμπόριο, εστίαση, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια - κέντρα αισθητικής, εταιρείες τυχερών παιχνιδιών) αλλά και δημόσιο τομέα (εργαζόμενοι σε ΚΕΠ, ΟΤΑ, δικαστικούς υπαλλήλους και λειτουργούς). Τις κατηγορίες εργαζομένων για τους οποίους θα είναι υποχρεωτικός ο εβδομαδιαίος έλεγχος μέσω self test για την φυσική παρουσία στην εργασία τους αλλά και τη διαδικασία υποβολής των αποτελεσμάτων στην πλατφόρμα www.self-testing.gov.gr περιέγραψε αναλυτικάΓια την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, τα self-tests είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία. Θα πρέπει δε να διενεργούνται μία φορά την εβδομάδα».1. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τα ΑΜΚΑ των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες στους προαναφερθέντες κλάδους, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».2. Κάθε εβδομάδα, το υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων, στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας, κλπ.3. Οι εργαζόμενοι στις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self-tests. Αυτοί προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιον λόγο ο εργαζόμενος επιλέξει, αντί για self-test, να κάνει rapid ή μοριακό τεστ, με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του, έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την ακόλουθη διαδικασία:4. Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο». Στη συνέχεια, θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr και στη «Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». Εκεί υποβάλλουν το αποτέλεσμα του ελέγχου του τεστ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19».5. Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι αρνητικό, εννοείται ότι ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.6. Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο είτε σε δωρεάν δημόσια δομή, (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr) είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του, (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.7. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό, για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.8. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου βγει αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.9. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων Covid-19 tests, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος Covid-19, έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test».10. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για την υποχρέωσή τους να κάνουν self-test και τις συνέπειες, που θα επέλθουν, αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση.11. Σημειώνεται ότι, μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ, θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των self tests.Με τον δείκτη θετικότητας να υποχωρεί στο 4,85% έπειτα από 11 εβδομάδες ανοδικής πορείας, αρχίζει σταδιακά να διαφαίνεται μια τάση αποκλιμάκωσης της πανδημίας στη χώρα μας, παρά τ α 3.089 νέα κρούσματα κορωνοϊού που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) συνέπεια 63.710 διαγνωστικών ελέγχων.Την ίδια στιγμή, ωστόσο, βαρύ παραμένει το κλίμα στα νοσοκομεία όλης της Ελλάδας, όπου οι αθρόες εισαγωγές και διασωληνώσεις ασθενών επιτείνουν την ήδη αυξημένη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Συγκεκριμένα σήμερα καταγράφηκαν 562 νέες εισαγωγές, ενώ οι διασωληνωμένοι ασθενείς ξεπέρασαν και το χθεσινό ρεκόρ, φτάνοντας τους 809, με το ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας 18-64 ετών σε μηχανική αναπνευστική υποστήριξη να φτάνει κοντά στο 39%! Σε υψηλούς αριθμούς κινήθηκαν και οι απώλειες συνανθρώπων μας μετά το χθεσινό ρεκόρ για το 2021, αφού 81 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο.Γεγονός είναι, πάντως, πως παρατηρείται μια γενικότερη υποχώρηση της επιδημίας, με τον μέσο κυλιόμενο αριθμό κρουσμάτων αυτή την εβδομάδα να φτάνει τα 2.797/ημέρα και να βαίνει ελαφρώς μειούμενος σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (3.000), ενώ και τα ενεργά κρούσματα περιορίστηκαν στα 27.462 σε σχέση με τα πάνω από 30.000 της περασμένης Τετάρτης.Εμβόλια και self test είναι πλέον τα ισχυρά όπλα στη φαρέτρα των ειδικών, με τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια να σημειώνει κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου της Τετάρτης ότι έχουν ήδη διενεργηθεί 2 εκατομμύρια εμβολιασμοί και να κάνει διευκρινίσεις για τις 50.000.000 δόσεις του εμβολίου της Pfizer που ανακοίνωσε το μεσημέρι η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως ανέφερε ο κ. Κικίλιας, στη χώρα μας αναλογούν 1,2 εκατομμύρια δόσεις που θα παραληφθούν νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο και η πολιτεία έχει εξασφαλίσει συνολικά 30 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων.Σταθεροποιητική με σημάδια ήπιας ύφεσης είναι η τάση που δείχνουν τα επιδημιολογικά στοιχεία στην Αττική, με τις νέες λοιμώξεις να φτάνουν συνολικά τις 1.383 και το κέντρο της πρωτεύουσας να διατηρεί την κραταιά του θέση με 390. Δυτική Αττική και βόρεια προάστια συμπληρώνουν σήμερα την πρώτη τριάδα κρουσμάτων του λεκανοπεδίου με 275 και 194 αντίστοιχα και τις άλλες περιοχές της Περιφέρειας (Πειραιάς, νότια, ανατολικά προάστια και νησιά) να συγκεντρώνουν τις υπόλοιπες διαγνώσεις. Ειδικότερα για την Αττική, πάντως, ο Υπουργός Υγείας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας πως πρόκειται για μια «ελπιδοφόρα μεν, αλλά εύθραυστη ισορροπία, γι’αυτό και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουμε».Αυτό που πρέπει να παρακολουθείται, άλλωστε, όπως τονίζουν σε κάθε ευκαιρία και οι ειδικοί, είναι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και ειδικότερα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Στο πεδίο αυτό η Αττική εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, όπως αποτυπώνεται και από τις 330 εισαγωγές ασθενών και τους 2.527 ήδη νοσηλευομένους, εκ των οποίων οι 419 διασωληνωμένοι μέχρι χθες στα νοσοκομεία της.Σταθερό αλλά υψηλό παραμένει το ιικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη, η οποία σήμερα κατέγραψε 475 νέα κρούσματα, με το σύστημα υγείας στη βόρεια Ελλάδα να βρίσκεται σε εξίσου δεινή θέση, καθώς στα νοσοκομεία της νοσηλεύονταν μέχρι χθες 1.458 ασθενείς, με τους 220 διασωληνωμένους. Ξεχωριστή αναφορά στο ζήτημα αυτό έκανε ο κ. Κικίλιας, τονίζοντας ότι παρατηρείται μεν σταθεροποίηση σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, εκτός όμως από αυτή της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, γεγονός που σε συνδυασμό με την επιβάρυνση του τελευταίου μήνα στη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, πιέζει τα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας.Ενδεικτικό της κατάστασης, άλλωστε, είναι το γεγονός ότι οι περιοχές που περιβάλλουν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας σημειώνουν σταθερά υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα, με προεξέχουσες την Κοζάνη (67) που βρίσκεται σταθερά υπό τη στενή επίβλεψη των λοιμωξιολόγων, την Πέλλα (44) και τις Σέρρες (35). Επιπλέον, ο Υπουργός Υγείας συνέστησε την προσοχή των πολιτών σε Περιφερειακές Ενότητες που προβληματίζουν, μεταξύ των οποίων βρίσκονται η Κάλυμνος, η Θάσος, η Λευκάδα, ο Έβρος, η Ροδόπη, η Καβάλα, η Πιερία, η Φωκίδα, η Αρκαδία και η Πρέβεζα.Παρόμοια με τη Θεσσαλονίκη είναι η κατάσταση και στην Πάτρα, καθώς στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας παρατηρείται μια οριζοντιοποίηση της επιδημιολογικής καμπύλης, με τα 80 νέα κρούσματα του τελευταίου 24ωρου να κινούνται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά των προηγούμενων ημερών. Αντιθέτως, βαρύ είναι το φορτίο που καλείται να σηκώσει η Κρήτη, με το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά και παρουσιάζουν συνεχώς ανοδικές τάσεις τόσο στο επίπεδο των κρουσμάτων όσο και στους νοσηλευόμενους ασθενείς, ενώ στο μικροσκόπιο των ειδικών βρίσκεται και η Λάρισα λόγω της αυξημένης διασποράς που παρατηρείται στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες (66 νέα κρούσματα σήμερα).