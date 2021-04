Χατζηδάκης: Υποχρεωτικά self test σε λιανεμπόριο, σούπερ μάρκετ, μεταφορές, κομμωτήρια, εστίαση - Δείτε live

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη διάθεση self test σε νέες κατηγορίες εργαζομένων ανακοίνωσε, τονίζοντας τη χρησιμότητα του εργαλείου που έχει πλέον στη διάθεσή της η κυβέρνηση, προκειμένου να προχωρήσει στο σχέδιο της σταδιακής αποσυμπίεσης του lockdown και την επαναφορά της οικονομικλης δραστηριότητας σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, ενόψει και της τουριστικής περιόδου.Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότιαπό τα φαρμακεία, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε καταστήματα που είναι ήδη ανοιχτά, ώστε να διαφυλαχθεί ο περιορισμός της διασποράς στην κοινότητα. Ανακοινώσεις έκανε και, διευκρινίζοντας τους τομείς του Δημοσίου, στους οποίους οι εργαζόμενοι θα είναι υποχρεμένοι να παρουσιάζουν αρνητικό self test για να εμφανιστούν στην εργασία τους.Πιο συγκεκριμένα ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε:«Επεκτείνουμε τη χρήση του χρήσιμου εργαλείου σε μία σειρά τομέων του ιδιωτικού τομέα.Πιο συγκεκριμένα στο μέτρο υπάγονται οι εργαζόμενοι σε:-Λιανεμπόριο, με σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων-εστίαση-μεταφορές, χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές-Στις υπηρεσίες καθαρισμού-κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-και εταιρείες τυχερών παιχνιδιώντα self test είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων και θα πρέπει να διενεργούνται μία φορά την εβδομάδα.Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ».Οι εργαζόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα και θα επιλέγουν τη δήλωση αποτελέσματος για τους εργαζόμενους. Θα μεταφέρονται στη σχετική πλατφόρμα, της ΕΡΓΑΝΗ, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης εκτιμώντας πως όλα θα λειτουργήσουν ομαλά.Με αρνητικό αποτέλεσμα, εννοείται πως ο εργαζόμενος πηγαίνει κανονικά στην εργασία του. Εάν είναι θετικό, εντός 24 ωρών ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δημόσια δομή, είτε σε ιδιωτική δομή με επιβάρυνση του εργοδότη ή του ίδιου. Θα παραμείνει σε καραντίνα μέχρι το αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα παραμείνει θετικό εκδίδεται βεβαίωση για την καραντίνα του εργαζόμενου. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό εκδίδεται πάλι βεβαίωση για την προσέλευση στην εργασία. Επίσης, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για την υποχρεοτικότητα των self tests.Ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης ανακοίνωσε τη διενέργεια υποχρεωτικών self test και στους εργαζόμενους των ΚΕΠ, των ΟΤΑ (βοήθεια στο σπίτι και καθαριότητα), αλλά και σε δικαστικούς υπαλλήλους και λειτουργούς.