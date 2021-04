Kαρέ-καρέ η εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων στο Blue Star Mykonos

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) ολοκλήρωσε ο Όμιλος Attica στα πλοία BLUE STAR PATMOS,, που συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των αέριων εκπομπών οξειδίων του θείου (Sox).Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία εγκατάστασης scrubber και στο Blue Star Mykonos, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά.Το NewmoneyΟ Όμιλος Attica είναι ο πρώτος στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, τα πλοία του οποίου πιστοποιήθηκαν εντός του 2020 σύμφωνα με τονερί ανακύκλωσης πλοίων (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013) λαμβάνοντας το σχετικό Certificate on Inventory of Hazardous Materials από τον Lloyd’s Register. Ταυτόχρονα, σε εθελοντική βάση, η Attica Group έλαβε και τη δήλωση συμμόρφωσης (Statement of Compliance on Inventory of Hazardous Materials) σύμφωνα με την αντίστοιχη διεθνή συνθήκη του Χονγκ-Κονγκ.