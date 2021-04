Τα self test κρίνουν τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις και την έξοδο για Πάσχα στο χωριό

Όπως έγραφε χθες το protothema.gr και επιβεβαίωσε ο υπουργός Επικρατείας,

στην συνέχεια μιλώντας στον

, οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν λίγο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα.

Τα δεδομένα προς το παρόν δεν αφήνουν περιθώρια για προβλέψεις και όπως έχουν πολλάκις πει τα κυβερνητικά στελέχη,





Τον δρόμο πάντως τον έδειξε ο πρωθυπουργός ο οποίος στην πρόσφατη συνέντευξή του στο STAR ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να προκαταβάλει τις αποφάσεις των επιστημόνων και όλα θα κριθούν βάσει των διαθέσιμων επιδημιολογικών εβδομάδων το επόμενο διάστημα.



Παγώνη: Τα τρία δεδομένα που θα κρίνουν το «Πάσχα στο χωριό»



Όπως είπε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο MEGA, «το αν θα πάμε στα χωριά, θα εξαρτηθεί την Μεγάλη Εβδομάδα από τον αριθμό των κρουσμάτων, τον αριθμό των διασωληνωμένων και πόσο έχουν προχωρήσει οι εμβολιασμοί στον βαθμό που εμείς θέλουν».



«Δεν πειράζει αν ένα Πάσχα δεν φύγουμε να πάμε στο χωριό. Γιατί αν φύγουν όλοι, θα αδειάσει η Αθήνα και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως εκεί που θα πάει ο κόσμος θα υπάρχουν πολλά προβλήματα» πρόσθεσε.



Μόλις πουν ότι επιτρέπεται η μετακίνηση από νομό σε νομό θα φύγουν όλοι. Είναι ψυχολογικά πιεσμένος ο κόσμος».



«Για εμάς», είπε, «σημασία έχει να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί και να σταματήσουν να περιμένουν ουρά έξω από τις





Σύμφωνα με την κυρία Παγώνη, «τώρα κάνουμε προσεκτικά βήματα για να ανοίξουν τα καταστήματα και σιγά σιγά η εστίαση. Έχει σημασία αν ο καθένας θα πάει στα χωριά του ή κάπου που θέλουν να κλείσουν και να μείνουν. Δεν θα κάνουμε Πάσχα μέσα στα σπίτια όπως πέρυσι. Θα μπορούμε να βγούμε με μάσκες και αποστάσεις, να πάμε και στον προαύλιο χώρο, με αποστάσεις και μάσκες.».«Για εμάς», είπε, «σημασία έχει να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί και να σταματήσουν να περιμένουν ουρά έξω από τις ΜΕΘ οι διασωληνωμένοι». Προέκρινε, δε, να επιτραπούν οι υπερτοπικές μετακινήσεις τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.





