Lockdown: Τι ζητά η κυβέρνηση από τους ειδικούς για Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη - 12 ή 19 Απριλίου το λιανεμπόριο

Να αξιολογήσει την κατάσταση σε, κατά τη διάρκεια της σημερινής της συνεδρίασης, ζητά η κυβέρνηση από την επιτροπή των ειδικών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου το ενδεχόμενο ανοίγματος τουσε αυτές τις τρεις περιφερειακές ενότητες.Αν οι ειδικοί αποφασίσουν ότι τα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Αχαΐα δεν ανοίξουν με click away τη Δευτέρα 12 Απριλίου, η λογική που επικρατεί στην κυβέρνηση είναι να δοθεί ένα σαφές μήνυμα από τώρα για άνοιγμα του λιανεμπορίου τη Δευτέρα 19 του μηνός.Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τασαν μια αναγκαία συνθήκη προς την ελευθερία από τους πολύ «σφιχτούς» περιορισμούς που έχει επιβάλλει η πανδημία. Αν λειτουργήσει καλά και οι πολίτες αποδεχθούν τη διαδικασία των self test, θα είναι κάτι που θα βοηθήσει να λυθεί και το θέμα των μετακινήσεων την περίοδο του Πάσχα. Κυβερνητικά στελέχη αναγνώρισαν ότι το εργαλείο αυτό θα μπορούσε όντως να βοηθήσει, προσθέτοντας ωστόσο ότι τον τελικό λόγο θα τον έχουν οι ειδικοί, που θα εισηγηθούν, όταν έρθει η ώρα.Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες διατέθηκαν 126.000 self test από τα, ενώ. Ο πληθυσμός μαθητών λυκείων, καθηγητών και εργαζόμενων στα Λύκεια είναι 350.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα.Η επιτροπή επίσης καλείται να αποφασίσει κατά πόσο είναι εφικτό σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου, να επιτραπεί η λειτουργία και των. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιστήμονες είναι πολύ πιθανόν να δώσουν το «πράσινο φως».Γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, για το εμβόλιο της, αναμένεται σήμερα, καθώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) μετέθεσε την απόφαση στις χώρες μέλη της ΕΕ για την χορήγηση του εμβολίου. Ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε σπάνιες περιπτώσεις θρόμβων αίματος σε ορισμένους ενήλικες που έλαβαν το εμβόλιο αυτό, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα πλεονεκτήματα του εμβολίου εξακολουθούν να υπερτερούν των κινδύνων του. Διαβάστε αναλυτικά εδώ Παράλληλα και με δεδομένο πως το επόμενο διάστημα είναι αναγνωριστικό, το βάρος πέφτει στο κατά πόσο θα μπορέσουμε να κάνουμε Πάσχα στο χωριό, καθώς και στο ενδεχόμενο να απελευθερωθούν πλήρως οιΌπως έγραφε χθες το protothema.gr και επιβεβαίωσε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης στην συνέχεια μιλώντας στον, οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν λίγο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα.Τα δεδομένα προς το παρόν δεν αφήνουν περιθώρια για προβλέψεις και όπως έχουν πολλάκις πει τα κυβερνητικά στελέχη,να γίνει μία τέτοια συζήτηση. Τον δρόμο πάντως τον έδειξε ο πρωθυπουργός ο οποίος στην πρόσφατη συνέντευξή του στο STAR ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να προκαταλάβει τις αποφάσεις των επιστημόνων και όλα θα κριθούν βάσει των διαθέσιμων επιδημιολογικών εβδομάδων το επόμενο διάστημα.Τούτων δοθέντων τα βλέμματα επικεντρώνονται στοκαθώς εκείνη την περίοδο θα ξεκινήσει η επόμενη φάση χαλάρωσης των Μέτρων η οποία περιλαμβάνει εκτός των προαναφερθέντων, την εστίαση, άλλους κλάδους της οικονομίας καθώς και τον Τουρισμό.