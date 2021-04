Ξεκινά η διανομή των self test στα φαρμακεία - Πότε θα είναι διαθέσιμα στους πολίτες

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cac8fgi7iwax-se)





Οι εκτεταμένοι εμβολιασμοί και η αποτύπωση μίας ρεαλιστικής εικόνας για τη διασπορά του νέου κορωνοϊού μέσω των self test, είναι τα δύο «όπλα» που διαθέτει πλέον η χώρα μας, προκειμένου να αποδυναμώσει και τελικά να νικήσει την πανδημία. Με το άνοιγμα δύο ακόμα mega-centers εμβολιασμού και την παραλαβή περισσοτέρων δόσεων εμβολίων από όλες τις εταιρείες, ο επιπλέον αριθμός των πολιτών που θα θωρακιστούν έναντι των επιπλοκών της Covid-19 θα ξεπεράσει το 1,5 εκατ. μέσα στον Απρίλιο, γεγονός που θα αποτελέσει σημαντική ώθηση προς την επίτευξη του στόχου, ο οποίος δεν είναι άλλος από την ανοσία του μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού.Εξίσου σημαντικό εργαλείο, μέσω του οποίου οι ειδικοί θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν την κατάσταση και να προβαίνουν στις εισηγήσεις τους προς την κυβέρνηση, είναι τα self test. Το σχέδιο της κυβέρνησης για αποσυμπίεση του lockdown και της κοινωνίας, στηρίζεται στη χρήση των self test. Σύμφωνα με το σχέδιο, όποιος τομέας «ανοίγει», θα βασίζεται στη διεξαγωγή self test όσων συμμετέχουν στη διαδικασία. Λόγου χάρη, η διαφαινόμενη επιστροφή των μαθητών Λυκείου στις σχολικές μονάδες και στη δια ζώσης διδασκαλία , θα προϋποθέτει την παρουσίαση αρνητικού self test τόσο από την πλευρά των καθηγητών, όσο και από την πλευρά των μαθητών.Για να φτάσουμε εκεί, ωστόσο, θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης των self test, αρχικά στα φαρμακεία και ακολούθως στους πολίτες., τα οποία την Τρίτη, θα διανεμηθούν στα φαρμακεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι πολίτες θα μπορούν να τα προμηθευτούν από την Τετάρτη ή την Πέμπτη στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και από την Παρασκευή στην περιφέρεια, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διανομής στα φαρμακεία., καθώς τα self-test αποτελούν βασικό εργαλείο για να λειτουργήσουν τα, κατά πάσα πιθανότητα στις 12 Απριλίου, αν τατο επιτρέψουν.θα επεκταθεί στη συνέχεια στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών απόκαι μετά στους, που σε μεγάλο ποσοστό έχουνΤα τεστ θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον. Τα φαρμακεία απλώς θα παραδίδουν το κιτ μέσα στο οποίο θα υπάρχουν σαφείς γραπτές οδηγίες για την σωστή λήψη του δείγματος Η κυβέρνηση αναφέρει πως τα οικιακά αυτοδιαγνωστικά τεστ δεν θα υποκαταστήσουν την επιδημιολογική επιτήρηση αλλά είναιατομικής αυτοδιάγνωσης και αυτοπροστασίας (με την έγκαιρη απομόνωση των ασυμπτωματικών).Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν πως πρόκειται για έγκυρα τεστ, με ευρωπαϊκή σήμανση, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές που θέτουν οι ευρωπαϊκές αρχές.Σύμφωνα με όσα τονίζουν, οι διαδικασίες για την προμήθειά τους προχώρησαν με ταχύτητα και απόλυτη διαφάνεια.Οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν για τα παιδιά τους με την επίδειξη των AMKA τους ταπου τους αναλογούν. Το τεστ θα πραγματοποιείται στο σπίτι 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του θα δηλώνεται στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης του που θα είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο.Όσοι μαθητές αυτοδιαγνωστούν θετικοί θα πρέπει να κάνουν το συντομότερο ένα δεύτερο τεστ αντιγόνου, δωρεάν σε δημόσια δομή (σχετική λίστα θα αναγράφεται στο σάιτ), για να μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα από το σχολείο. Όσοι μαθητές δεν φέρουν τη βεβαίωση δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους, ούτε θα υπάρχει δυνατότηταΤαείναι δύο ειδών. Tο ένα είναι ρινικό και το άλλο είναι τεστ σάλιου.Το πρώτο περιλαμβάνει, τη δοκιμαστικήόπου θα τοποθετηθεί το, τομε τοκαι τοβάζουμε τη μπατονέτα περίπου 4 εκ. μέσα στο ρουθούνι, κοιτώντας ψηλάπεριστρέφουμε 5-6 φορές και επαναλαμβάνουμε στο άλλο ρουθούνιτοποθετούμε το στυλεό μέσα στο υγρό και περιστρέφουμε για 15’μετά πιέζουμε το στυλεό όπως είναι μέσα στο φιαλίδιο με το υγρό και μετά το απορρίπτουμε στο σακουλάκιέπειτα ρίχνουμε τέσσερις σταγόνες στην πρώτη ειδική θέση της δοκιμαστικής πλακέτας και την αφήνουμε 10 με 15 λεπτά μέχρι να δείξει αποτέλεσμαέπειτα απορρίπτουμε και το φιαλίδιο στο σακουλάκιΣτοη διαδικασία είναι η ίδια απλά λαμβάνεται δείγμα από το στόμα μέσα στην ειδική χοάνη, που υπάρχει στο κιτ, η οποία συνδέεται με το φιαλίδιο με το υγρό. Ανακινούμε το φιαλίδιο το αφήνουμε ένα λεπτό και μετά μεταφέρουμε 4 σταγόνες στην πλακέτα.Η διάθεση των τεστ αυτοδιάγνωσης κορωνοϊού ξεκινά αυτή την εβδομάδα για να εκπληρωθεί ο στόχος του ανοίγματος των Λυκείων την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Άκης Σκέρτσος.Ιδιαίτερα για τα Λύκεια εξήγησε ότι η επιστροφή των μαθητών στη δια ζώσης εκπαίδευση θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα εκ νέου από την Επιτροπή των Ειδικών και την υπουργό Παιδείας.Σχετικά με την διαδικασία των self test είπε ότι την Τετάρτη θα έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα όπου θα δηλώνονται τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος θα γίνεται επιβεβαίωση με δωρεάν rapid test, ενώ εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό το παιδί θα πηγαίνει στο σχολείο με βεβαίωση κηδεμόνα, τυπωμένη ή χειρόγραφη.