Κορωνοϊός - Ελλάδα: Με όπλο 50.000 εμβολιασμούς την ημέρα και self-test στη «μάχη» του Απριλίου

Με όπλο τους αυξημένους εμβολιασμούς και τα, η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα αναχαιτίσει μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα τηνΗ κυβερνητική εκπρόσωποςδήλωσε ότι μέσα στον Απρίλιο θα πραγματοποιηθούν 1,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί, σύμφωνα με την δέσμευση που είχε αναλάβει η κυβέρνηση στα τέλη Μαρτίου, με βάση τις αναμενόμενες παραλαβές εμβολίων.Παράλληλα,έγινε η πρώτη παράδοση self test στην χώρα μας -και από αύριο θα αρχίσει η διανομή τους στα, προκειμένου να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τα τεστ που ήδη πραγματοποιούνται και έχουν φτάσει σε έναν καθημερινό υψηλό αριθμό, ειδικά τις εργάσιμες ημέρες, με την διενέργεια τουλάχιστον 60.000 τεστ ημερησίως.«Αυτό το μήνα εκτιμάται ότι θα γίνουν περίπου 1,5 εκατομμύριο επιπλέον εμβολιασμοί -σχεδόν όσοι έγιναν από την αρχή μέχρι σήμερα», ανέφερε η Αριστοτελία Πελώνη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση πάνω από 50.000 εμβολιασμοί.«Έχουν ήδη αυξηθεί στα 1.073 τα, δηλαδή 55 περισσότερα από τα 1.018 που είχαν αρχικά ανακοινωθεί και υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα για πολύ περισσότερους εμβολιασμούς ανάλογα με τις ροές που φτάνουν στη χώρα μας», ανέφερε.Σχετικά με τα self test υπογράμμισε πως «είναι προφανές πως μας δίνουν τη δυνατότητα να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας. Είναι όμως σημαντικό να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Να μη νομίζει όποιος έχει αρνητικό ατομικό τεστ ότι μπορεί να εφησυχάζει, να χαλαρώνει να συνωστίζεται».«Δίνουμε τώρα τις τελευταίες μάχες σε έναν πόλεμο που ήδη κερδήθηκε από την επιστήμη και είναι ανάγκη να κάνουμε υπομονή για να διανύσουμε τα τελευταία χιλιόμετρα του Μαραθωνίου. Αποδεικνύεται ήδη ότι ο εμβολιασμός, μπορεί να τερματίσει την δοκιμασία που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κόσμος και να φέρει το ξημέρωμα της επόμενης μέρας. Στοκαι τη Μ. Βρετανία όπου υπήρξε σημαντική εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, παρατηρείται μεγάλη μείωση κρουσμάτων, νοσηλειών και θανάτων. Θετικό, όμως, είναι και το αποτύπωμα των εμβολιασμών στη χώρα μας, καθώς παρατηρείται μείωση των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων στην ηλικιακή ομάδα άνω των 75 ετών, αλλά και στους συμπολίτες μας 60-64 ετών, που άρχισαν να εμβολιάζονται μόλις πριν έναν μήνα», είπε η κυρία Πελώνη.Ταθα διανέμονται δωρεάν -- σε όλους τους πολίτες. Θα αρχίσει σταδιακά η παράδοση στα φαρμακεία, αρχικά των αστικών κέντρων. Στόχος είναι έως το τέλος της εβδομάδας να διατίθενται σε όλα τα φαρμακεία της χώρας επαρκείς ποσότητες για να προμηθεύσουν σε πρώτη φάση τους μαθητές λυκείου ηλικίας 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς. Στην συνέχεια θα υπάρξει επέκταση της διάθεσης τους στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και μετά στους συμπολίτες μας άνω των 67, που έχουν ήδη θωρακιστεί, σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό.Σε κάθε περίπτωση, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι τα self test συνιστούν συμπληρωματικό μέσο έγκαιρης διάγνωσης και δεν υποκαθιστούν τους ελέγχους που γίνονταν και εξακολουθούν να γίνονται. Σήμερα μάλιστα -- Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ βρίσκονται σε 102 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, και πραγματοποιούν δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες. Συστήνεται ισχυρά στους εργαζόμενους των καταστημάτων να προχωρήσουν σε προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο.