Επιστροφή των μαθητών στα σχολεία με υποχρεωτικά self test

To self test δηλαδή τα τεστ αυτοδιάγνωσης που θα είναι υποχρεωτικά για μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι ο βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο βασίζεται όλο το εγχείρημα της ομαλής και απρόσκοπτης επανέναρξης της δια ζώσης διδασκαλίας μαθημάτων στα σχολεία αρχής γενομένης από τα λύκεια τη Δευτέρα 12 Απριλίου καθώς οι μαθητές της Γ΄λυκείου θα λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις που θα διενεργηθούν κανονικά στα μέσα Ιουνίου.



Η ημερομηνία επιστροφής των μαθητών στις φυσικές τους τάξεις θα επαναξιολογηθεί αυτή την εβδομάδα από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα επικρατούν στη χώρα , αλλά και με τη διαθεσιμότητα των self test τα οποία αναμένεται να βρίσκονται στα φαρμακεία, από τα οποία θα τα προμηθεύονται γονείς και εκπαιδευτικοί εντός της εβδομάδας. Οι μαθητές θα έχουν προτεραιότητα στα self test ενώ ήδη από την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε ο εμβολιασμός εκπαιδευτικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων με αδιάθετα εμβόλια.





Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων δεν επέτρεψε το άνοιγμα των σχολείων παράλληλα με το λιανεμπόριο από αύριο Δευτέρα 5 Απριλίου, όπως ήταν η αρχική πρόταση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Ωστόσο ακόμα και για τη μεθεπόμενη Δευτέρα 12 Απριλίου δεν είναι τίποτα σίγουρο καθώς τα πάντα θα κριθούν από την πορεία της πανδημίας και τη δυνατότητα εύρεσης και ορθής χρήσης των αυτοδιαγνωστικών τεστ.



Σε περίπτωση που όλα πάνε καλά και ανοίξουν τα λύκεια στις 12 Απριλίου τότε η επανέναρξη της λειτουργίας των γυμνασίων αναμένεται να γίνει μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή στις 19 Απριλίου, παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Παιδείας επιθυμεί εφόσον είναι εφικτό να ανοίξουν μαζί με τα λύκεια. Σύμφωνα μάλιστα με έγκυρες πληροφορίες του protothema.gr ούτε εφέτος, όπως συνέβη και πέρυσι, θα διενεργηθούν προαγωγικές εξετάσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.





Για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι να επανεκκινήσουν πλέον μετά το Πάσχα δηλαδή τη Δευτέρα 10 Μαίου καθώς η επαναλειτουργία τους μαζί με τα γυμνάσια δεν συγκεντρώνει τις θετικές γνώμες των μελών της επιτροπής. Το υπουργείο Παιδείας έχει ξεκαθαρίσει ότι εφέτος δεν θα γίνουν μαθήματα ούτε δια ζώσης ούτε εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, όπως είχε γίνει πέρυσι.



Αντιθέτως έχει ήδη ανακοινωθεί η παράταση του σχολικού έτους έως το τέλος Ιουνίου και όχι πέραν αυτού για λόγους κοινωνικοποίησης και τόνωσης της ψυχολογίας των παιδιών και όχι για την κάλυψη της διδακτέας ύλης η οποία ούτως ή άλλως έχει γίνει μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης , η οποία έχει λειτουργήσει με άψογο τρόπο καθόλη τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.



Βεβαίως, υπάρχουν μέλη της Επιτροπής που θεωρούν παρακινδυνευμένο να ανοίξει παράλληλα με τη λειτουργία του εμπορίου, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα υπό τις παρούσες , ιδιαίτερα επιβαρυμένες επιδημιολογικές συνθήκες και με την πανδημία να μην έχει φθάσει ακόμα στην κορύφωσή της, ωστόσο το υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι με την τήρηση όλων των μέτρων και κανόνων προστασίας και φυσικά την χρήση των self test θα μπορέσει να γίνει χωρίς προβλήματα, η επάνοδος των μαθητών στις τάξεις που είναι αναγκαία, ύστερα από τόσο διάστημα αποχής από το φυσικό τους περιβάλλον.



Ο λόγος που δίνεται προτεραιότητα στα λύκεια είναι ευνόητος και αφορά το γεγονός ότι οι μαθητές της Γ΄λυκείου θα πρέπει να διαγωνισθούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις , οι οποίες θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους, όπως έχει διαβεβαιώσει το υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον για τεχνικούς, πρακτικούς λόγους δεν είναι δυνατή η λειτουργία μόνο της Γ’ λυκείου αλλά θα πρέπει συνολικά για όλη τη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης.





Αλλωστε οι μαθητές λυκείου έχουν διανύσει το λιγότερο χρόνο εφέτος ,σε δια ζώσης διδασκαλία, σε σχέση με τις υπόλοιπες βαθμίδες ενώ θεωρείται ότι και τα παιδιά της ηλικίας 16-18 ετών μπορούν να εξοικειωθούν καλύτερα και με τα self test. Σύμφωνα μάλιστα με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, η συζήτηση γίνεται προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία στις 12 Απριλίου, μία απόφαση όμως που θα αφορά κάποιες τάξεις, όπως διευκρίνισε.



Δεύτερα στη λίστα προτεραιότητας είναι τα γυμνάσια τα οποία άνοιξαν ουσιαστικά μόνο για μιάμιση εβδομάδα στην περιοχή της Αττικής και στις άλλες κόκκινες περιοχές και κατά συνέπεια προηγούνται έναντι των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων που λειτούργησαν για περίπου πέντε εβδομάδες.



Ενας ακόμα λόγος που αφήνει τα δημοτικά σχολεία λίγο πιο πίσω σχετίζεται με την κινητικότητα των γονέων και των παππούδων , οι οποίοι μεταφέρουν τα παιδιά από και προς το σχολείο και η οποία θα αυξανόταν κατά πολύ σε συνδυασμό με το άνοιγμα των καταστημάτων. Επιθυμία του υπουργείου είναι να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, ωστόσο οι λοιμωξιολόγοι θέλουν μια επιστροφή στην εκπαιδευτική κανονικότητα σταδιακή.



Με self test σε σχολεία



Η βεβαίωση ότι έγινε self test μία φορά την εβδομάδα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε κάθε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (μάθημα, εργαστήρια κλπ). Η βεβαίωση θα προσκομίζεται στο σχολείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς και στο Πανεπιστήμιο για τους φοιτητές. Τα self test θα γίνονται μία φορά την εβδομάδα στο σπίτι με οδηγίες που θα λαμβάνονται από το φαρμακείο.



Oι γονείς θα πρέπει να υπογράφουν κάθε βδομάδα υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι το παιδί τους υπεβλήθη σε τεστ για τον κορωνοϊό και βγήκε αρνητικό κάθε Δευτέρα, θα στέλνουν τη δήλωση στο σχολείο με την οποία θα ενημερώνουν ότι έχει γίνει το τεστ και ότι είναι αρνητικό, κάτι που επαφίεται στην ατομική και κοινωνική ευθύνη.





Για το λόγο αυτό ψηφίστηκε στη Βουλή διάταξη που καθιστά υποχρεωτικά τα τεστ για κορωνοϊό για τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στα δια ζώσης μαθήματα καθώς και στις εξετάσεις (Πανελλαδικές, προαγωγικές, απολυτήριες κλπ.).



Τι θα γίνει με τα Πανεπιστήμια



Εξ αποστάσεως συνεχίζονται τα μαθήματα στα Πανεπιστήμια και για το εαρινό εξάμηνο για το οποίο ενδέχεται να δοθεί μικρή παράταση. Για τις κλινικές ασκήσεις φοιτητών Ιατρικών σχολών που αφορούν σε σχολές υγείας το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των φοιτητών , ώστε να μπορούν να μπουν στα νοσοκομεία και να κάνουν τις ασκήσεις τους. Όσοι θα μπουν σε νοσοκομεία ή σε δομές υγείας θα είναι εμβολιασμένοι. Συνολικά στις κλινικές και πρακτικές ασκήσεις ασχολούνται 148.000 άτομα και εμβολιασμός των φοιτητών μπορεί να γίνει πριν από το Πάσχα.