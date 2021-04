Σαρηγιάννης: Το άνοιγμα του λιανεμπορίου θα αυξήσει τα κρούσματα – Πότε θα έχουμε αποκλιμάκωση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ και διαμορφώνουν ένα χαλαρότερο πλαίσιο του lockdown μίλησε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής,Μιλώντας στο MEGA το πρωί της Πέμπτης, είπε πως το προσεχές άνοιγμα του λιανεμπορίου θα επιφέρει αύξηση κρουσμάτων και πίεση στο ΕΣΥ. Όπως προέβλεψε η αποκλιμάκωση στα κρούσματα προβλέπεται στις 18 – 19 Απριλίου κάτι που σημαίνει, όπως είπε, ότι οι «επόμενες 25 ημέρες θα είναι δύσκολες για το σύστημα υγείας. Μεγάλη πιθανότητα να είναι γεμάτα τα νοσοκομεία την Μεγάλη Εβδομάδα».Πρόσθεσε εντούτοις, ότιαλλά με την υπάρχουσα διασπορά και το πόσοι νοσηλεύονται σε απλές κλίνες covid ή ΜΕΘ.Αναφορικά με το πότε πρέπει να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία, ο κ. Σαρηγιάννης υπογράμμισε ότι από τις 12 Απριλίου, εάν είναι διαθέσιμα τα self – test, μπορούν να ανοίξουν τα λύκεια, ενώ για τα δημοτικά και τα γυμνάσια, προέκρινε ως ιδανική ημερομηνία να ξανά λειτουργήσουν μετά το Πάσχα.Προκειμένου να ανασχεθεί η πανδημία, ο καθηγητής δίνει μεγάλη σημασία στην εκτεταμένη χρήση των self – test. «Με τα self – test, και με μεγάλη εφαρμογή τους, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα, σε μια αποκλιμάκωση. Αν το εφαρμόσουμε σε μεγάλο βαθμό, μπορούμε να έχουμε αποσυμπίεση,αλλά μεγάλο αριθμό ανθρώπων στα νοσοκομεία» ανέφερε.Και συνέχισε: «Όταν θα πάμε στην χρήση των self – testΓιατί τα πραγματικά κρούσματα που ανακοινώνονται δεν είναι 3.500 ή 4.000 αλλά είναι τουλάχιστον επί τρία. Όσο πιο πολλά self – test κάνουμε και δηλώνονται τόσο αναχαιτίζουμε την διασπορά».