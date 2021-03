Κορωνοϊός: Όλη η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Νοσοκομεία στο «κόκκινο» με 3.127 εισαγωγές σε μία εβδομάδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μία από τις πιο ζοφερές ημέρες της πανδημίας μπορεί να χαρακτηριστεί η σημερινή, έπειτα από το τρίπτυχο των «μαύρων ρεκόρ» που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ο κορωνοϊός αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), θέτοντας πλέον ολόκληρη την Ελλάδα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης., συνδυαστικά με ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ -αυτό των 630 διασωληνωμένων- βυθίζουν ακόμα περισσότερο τη χώρα στη συνεχιζόμενη, μεγάλη κρίση που σφυροκοπά ανελέητα την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία εδώ και έναν περίπου χρόνο. Οι 3.127 εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα (406 μόνο σήμερα) και οι 56 νέοι θάνατοι συμπολιτών μας από την COVID-19 αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε στη δυσκολότερη καμπή της εξέλιξης της πανδημίας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας κατά την σημερινή ενημέρωση.. Με απλά λόγια, στις μέγιστες τιμές του (1,63 στην Αττική) ο δείκτης αναπαραγωγής της λοίμωξης αντιστοιχεί σε 100 μολυσμένους ανθρώπους που μεταδίδουν τον ιό σε άλλους 163. Έτσι φτάσαμε να ξεπεράσουμε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί μέχρι τώρα στην πανδημία, με 3.316 κρούσματα και 622 διασωληνωμένους τον Νοέμβριο.Την συστράτευση όλων των δυνάμεων για τη μάχη με τον κορωνοϊό περιέγραψε ο Βασίλης Κικίλιας , ανακοινώνοντας την παραχώρηση άλλων 550 κλινών από τον ιδιωτικό τομέα στη διάθεση του ΕΣΥ για την Αττική. Συγκεκριμένα, παραχωρούνται 450 Non Covid-19 κλίνες με όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τους, εκ των οποίων:- Οι 300 από το Hellenic Health Care Group. (Σημειώνεται ότι οι κλίνες αυτές διατίθενται στα νοσοκομεία του Ομίλου Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα και Metropolitan General, ενώ έχει προηγηθεί η διάθεση του Λητώ. Η κάλυψη των κλινών θα γίνει σε συνεργασία και με συντονισμό από το ΕΚΑΒ, ενώ η διακομιδή θα διενεργείται στις περισσότερες περιπτώσεις από το στόλο ασθενοφόρων του Ομίλου.)- Οι 100 από το ΙΑΣΩ ΑΕ Group.- Οι 50 από τον Όμιλο Αθηνών.Και 100 κλίνες Covid-19 με όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τους, εκ των οποίων:- Οι 60 από τον Όμιλο Ευρωκλινική Αθηνών.- Οι 40 από τον Όμιλο Βιοιατρική.Επιπλέον, στην Αττική προστίθενται άλλες 10 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) από τον ιδιωτικό τομέα, φτάνοντας στις 140, ενώ ενισχύεται και το Σισμανόγλειο με 10 πολυδύναμες ΜΕΘ Covid-19.Όσον αφορά στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, ο Ερυθρός Σταυρός δυναμικότητας 418 κλινών, μετατρέπεται πλέον σε νοσοκομείο all Covid-19, ενώ στο ΕΣΥ ενσωματώνεται και το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 251, που διαθέτει 220 κρεβάτια για non Covid-19 περιστατικά και τμήμα επειγόντων περιστατικών και μπαίνει στης εφημερίες του ΕΣΥ εντός των επόμενων ημερών.Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η εκκένωση του Ερυθρού Σταυρού για τη μετατροπή σε νοσοκομείο περίθαλψης αποκλειστικά COVID-19 ασθενών ξεκινά σαν επιχείρηση σήμερα με την πρόθεση να μπορέσει να τεθεί το ταχύτερο δυνατόν στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας. Πρόκειται, άλλωστε, για μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία που περιλαμβάνει τη διακομιδή ασθενών στα νοσοκομεία της Αττικής με άψογο συντονισμό και ύψιστη ασφάλεια.Τέλος, το Υπουργείο Υγείας παραδίδει αύριο στο ΕΣΥ 900 αναπνευστικές συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των νοσηλευομένων στα νοσοκομεία. Η διαθεσιμότητα των πολύ σημαντικών αυτών συσκευών ήταν μέχρι σήμερα περιορισμένη, επομένως ευνοείται πλέον η καλύτερη περίθαλψη των ασθενών.Δεν έχουν τέλος τα ρεκόρ που καταγράφηκαν για τον κορωνοϊό το τελευταίο 24ωρο. Σε 63.654 ελέγχους (24.721 μοριακοί) που πραγματοποιήθηκαν συνολικά, η Αττική πρωτοστατεί και πάλι στον χορό των κρουσμάτων με σύνολο 1.625. Η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας κρίνεται πλέον αποπνικτική με 456 νέες μολύνσεις σήμερα, ενώ σειρά στη λίστα της αγωνίας παίρνουν και πάλι Δυτική Αττική και Πειραιάς ξεπερνώντας τα 300 κρούσματα (349 και 318 αντίστοιχα). Βόρειος και Ανατολικός Τομέας κινούνται σε παρόμοια επίπεδα (209 και 197 κρούσματα), τα νότια της περιφέρειας περιορίζονται στις 147 νέες διαγνώσεις και τα νησιά ακολουθούν από μακριά με 26.Την παράταση της ανησυχίας για την Αττική επιβεβαιώνουν, βέβαια, και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του κορωνοϊού στα αστικά λύματα για την περίοδο 8-14 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκε αύξηση του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο κατά 87%, ενώ σχετική σταθεροποίηση είχε παρατηρηθεί, σε υψηλά πάντα επίπεδα, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.Καλύτερα φαίνεται να είναι τα πράγματα στην Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα καταγράφηκαν 394 νέες διαγνώσεις. Και εκεί διαπιστώθηκε αύξηση του εβδομαδιαίου μέσου όρου στον σχετικό ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου κατά 74% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, ωστόσο οι μετρήσεις των τελευταίων ημερών καταδεικνύουν μια ελαφρά τάση αποκλιμάκωσης της αύξησης που παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες.Ακόμα 35 Περιφερειακές Ενότητες σημειώνουν σήμερα υψηλούς αριθμούς νέων διαγνώσεων, με Αχαΐα (130), Λάρισα (114), Βοιωτία (60), Ηράκλειο (59) και Κοζάνη (52) να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Ξεχωρίζουν, όμως, τα Χανιά της Κρήτης, όχι λόγω των ημερήσιων κρουσμάτων (30), αλλά εξαιτίας της τρομακτικής έκρηξης στο ιικό φορτίο των λυμάτων που φτάνει το +1000%. Επιπλέον σημείο ανησυχίας για τους ειδικούς, η ύπαρξη 15 νησιών στον σημερινό επιδημιολογικό πίνακα του ΕΟΔΥ με αριθμό νέων διαγνώσεων που χαρακτηρίζεται «φυτίλι έτοιμο να ανάψει» (π.χ. Άνδρος 4, Μύκονος 10, Κως 7, Τήνος 5, κ.α.).Σε ερώτηση του protothema.gr και του ygeiamou.gr σχετικά με τις λίστες αναμονής για κλίνη ΜΕΘ που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες σε περιστατικά COVID-19 και non COVID-19, ο Υπουργός Υγείας απάντησε ότι πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση που εξελίσσεται κάθε μέρα και ότι τα περιστατικά COVID-19 που χρήζουν κλίνης ΜΕΘ εξυπηρετούνται εντός 24 ωρών.Συμπληρωματικά, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Νίκος Παπαευσταθίου ξεκαθάρισε αφενός ότι η διακομιδή ασθενών σε κλίνες ΜΕΘ είναι ιατρική πράξη και επομένως έχει αρκετές και πολύπλοκες διαδικασίες και αφετέρου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των όποιων καθυστερήσεων οφείλονται στις δυνατότητες ή μη των ΜΕΘ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ έκανε έκκληση για λελογισμένη χρήση των ασθενοφόρων από non COVID-19 περιστατικά, τονίζοντας παράλληλα ότι έχει η ενισχυθεί η προσπάθεια για την εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων ταυτόχρονα.Επιπλέον, ο κ. Κικίλιας έκανε νέα έκκληση στους ιδιώτες γιατρούς να συνδράμουν στην προσπάθεια του ΕΣΥ, δίνοντας διορία 48 ωρών για τουλάχιστον 200 εθελοντές. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως τόνισε, θα εισηγηθεί στον πρωθυπουργό την επίταξη υπηρεσιών για τους ιδιώτες γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΣΥ.Από την πλευρά του, ο κ. Παπαευσταθίου χαρακτήρισε δύσκολη, αλλά διαχειρίσιμη την κατάσταση, αναφέροντας ότι από την 1η Μαρτίου 2020 έως την ίδια ημέρα του 2021 έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 61.00 διακομιδές ασθενών, εκ των οποίων οι 100 αεροδιακομιδές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, μάλιστα, τις τελευταίες 17 ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί 7.500 διακομιδές με ασθενοφόρα σε όλη την Ελλάδα και οι 3.700 μόνο στην Αττική, δηλαδή 200 περίπου ασθενείς COVID-19 διακομίζονται την ημέρα στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου.