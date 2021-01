Ίμια 1996: 25 χρόνια από την μέρα που άνοιξε η «πληγή»

Τούρκοι δημοσιογράφοι κατεβάζουν την Ελληνική σημαία και ανεβάζουν την Τουρκική. Η κρίση στα Ίμια μόλις αρχίζει

Ηταν ακριβώςήταν έτοιμη να ξεκινήσει. Με αφορμή την αμφισβήτηση της κυριαρχίας στιςτη νύχτα της 30ης Ιανουαρίου τουοι Ελληνίδες και οι Έλληνες είχαν σχεδόν προεξοφλήσει ότι το πρωί της 31ης Ιανουαρίου η χώρα θα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία.«Αν πάμε σε σύγκρουση θα νικήσουμε; Θα τα βγάλουμε πέρα;» ρωτούσε ο τότεπερί τα μεσάνυχτα της 30ης Ιανουαρίου του 1996 τον ναύαρχο Χρήστο Λυμπέρη. «Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση. Έχουμε τακτικό πλεονέκτημα. Θα τους καταφέρουμε γερό χτύπημα. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι σε έναν πόλεμο θα έχω τη νίκη στο πιάτο. Θα πολεμήσουμε για να νικήσουμε. Δώστε μου την άδεια για να χτυπήσουμε πρώτοι» απαντούσεΛίγες ώρες αργότερα, τοτουπου είχε απονηωθεί από τη φρεγάτα «» επιβεβαίωνε ότι στη, τητης, είχαν καταφέρει να αποβιβαστούν περίπου. Η είδηση τηςς όπου είχε συγκληθεί άτυποτουμε τον Θόδωρο Πάγκαλο (τότε υπουργός Εξωτερικών), τον(υπουργός Εθνικής Άμυνας), τον, τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωποκαι άλλουςΟ χειρισμός της κρίσης γινόταν από τηκαιγια να μην σταλλεί το μήνυμα ότι η κρίση κλιμακώνεται απότομα και η χώρα οδεύει σε πόλεμο. Το γεγονός αυτό επέτεινε τηναφούΣτηνπρέπει να προστεθεί η καχυποψίααλλά και το γεγονός ότι οείχε εκλεγεί πρωθυπουργός από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ 10 ημέρες νωρίτερα καιΗ κρίση επέτρεψε στουςνα αμφισβητήσουν την κυριαρχία στα Ίμια Τον, τονκαι τον, το ελικόπτερο των οποίων συνετρίβη λίγο πριν επιστρέψει στη φρεγάτα. Ακόμη και σήμερα, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις ή άλλα στοιχεία που να συνηγορούν ότι το ελικόπτερό τους καταρρίφθηκε από τους Τούρκους, μερίδα της κοινής γνώμης πιστεύει ότι το μοιραίο ΑΒ-212 εβλήθη από πυρα.Για την απάντηση του ερωτήματος «τι έφταιξε στα Ίμια;» το «protothema» χρησιμοποίησεαπό τα βιβλία που έχουν γράψει οι ίδιοι για την κρίση.«Τότε, περί τις 02:30 το πρωί, μου τηλεφώνησε ο υπεύθυνος του γραφείου Τύπου από την πρεσβεία μας στην Άγκυρα και μου είπε ότι σε συνέντευξη Τύπου η Τανσού Τσιλέρ είχε ανακοινώσει ότι Τούρκοι κομάντος είχαν αποβιβαστεί και καταλάβει τη μία από τις δύο νησίδες και ότι είχαν ρητή διαταγή να μην πυροβολήσουν πρώτοι, ακόμα και αν οι Έλληνες προσπαθούσαν να αποβιβαστούν στην ίδια νησίδα. Τα τηλεφωνήματα αυτά γίνονταν είτε από το χολ του πολιτικού γραφείου είτε από ένα απομονωμένο τηλέφωνο που βρισκόταν σε μια γωνία. Όταν επέστρεψα στη σύσκεψη και μετέφερα την είδηση, επικράτησε, όπως ήταν φυσικό, πανικός. Ο πρωθυπουργός γύρισε προς τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου ναύαρχο Λυμπέρη και χρησιμοποιώντας κατά τρόπο χαρακτηριστικό ένα βαρύτατο επίθετο του είπε: «[…] Καλά, δε σου είπα να φρουρηθούν οι δύο νησίδες;». Αποσβολωμένος και κατακόκκινος, οψέλλισε: «Δεν μου είπατε και οι δύο, κύριε πρωθυπουργέ. Στη μία υπάρχει φρουρά βατραχανθρώπων. Για την άλλη δεν είχαμε δυνάμεις».Ήταν σαφές ότι έτσι είχε δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση,δηλαδή, αφούΜε αυτό τον τρόπο περιγράφει ο πρώην υπουργός Εξωτερικώντι συνέβη στα Ίμια τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου του 1996 («Θεόδωρος Γ.Πάγκαλος: Ιμια, S-300, Οτσαλάν, παλεύοντας για την ειρήνη»).«Μετά την κρίση ασκήθηκε κριτική, γιατί δεν τοποθετήθηκε φρουρά στα Δυτικά Ίμια, γιατί δεν υπήρχε ετοιμότητα σύλληψης των αποβιβασθέντων καταδρομέων σε 45 λεπτά, για δεν χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα Apache για αναγνώριση αντί του ναυτικού ελικοπτέρου AB-212, γιατί χρησιμοποιήθηκαν βατραχάνθρωποι αντί καταδρομέων στα Ανατολικά Ίμια και, το κυριότερο, γιατί δεν εντοπίστηκαν οι Τούρκοι βατραχάνθρωποι» αναφέρει ο ναύαρχος, τότε αρχηγός ΓΕΕΘΑ στο βιβλίο τουκαι εξηγεί:Η επιλογή των μονάδων, το σχέδιο ενέργειας και οι τακτικοί ελιγμοί είναι αρμοδιότητες του τοπικού τακτικού διοικητή. Ο επιχειρησιακός έλεγχος των πλοίων ασκείτο από το ΓΕΝ και των στρατιωτικών σχηματισμών επί των νήσων από τον ΑΣΔΕΝ. Ευρισκόμενος την κρίσιμη νύχτα 30-31 Ιανουαρίου στο γραφείο του πρωθυπουργού, στερήθηκα της τακτικής εικόνας, της επιτελικής υποστήριξης και της συνεργασίας του ΣΑΓΕ. Δεύτερον, δεν τοποθετήθηκε άγημα και στα Δυτικά Ίμια, διότι η πολιτική εντολή ήταν να υπάρχει άγημα όπου ήταν η σημαία, σύμφωνα με τη λογική της αποφυγής κλιμάκωσης.Τρίτον, επιλέχθηκε η τοποθέτηση βατραχανθρώπων σταδιότι οπαρουσίασε στο ΣΑΓΕ την Κυριακή 28 Ιανουαρίου προβλήματα διαθεσιμότητας προσωπικού. Σε περίπτωση αλλαγής της πολιτικής εντολής, παρέμενε τμήμα καταδρομών σε παρακείμενο νησί σε 15λεπτη ετοιμότητα μεταφοράς. Πέραν τούτου υπήρχε επί κανονιοφόρου μικρή ομάδα βατραχανθρώπων. Τέταρτον, το μόνο μέσο σε άμεση διαθεσιμότητα στην περιοχή Ιμίων για νυχτερινή αναγνώριση προς επιβεβαίωση της πληροφορίας περί παρουσίας Τούρκων στα Δυτικά Ίμια ήταν το ελικόπτερο του Ναυτικού ΑΒ-212. Τα Apache δεν προσφέρονται γι’ αυτό το έργο.από τη βάση τους στην περιοχή με το πρώτο φως της 31ης Ιανουαρίου για επιθετικές επιχειρήσεις, αν απαιτείτο. Πέμπτον, όταν το ΓΕΝ από τις αναφορές των κυβερνητών πλοίων ενημερώθηκε για τις δυσκολίες εντοπισμού λόγω καιρικών συνθηκών, εισηγήθηκε στον υφυπουργό Άμυνας, που βρισκόταν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, την έξοδο στα Δυτικά Ίμια της δεύτερης ομάδας βατραχανθρώπων, η οποία ακυρώθηκε μετά την πληροφορία διείσδυσης των Τούρκων στη βραχονησίδα».εκφράζει μια διαμετρικά αντίθετη άποψη. «Σ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης με ταλαιπωρούσε μια επιπλέον ανησυχία, μήπως οι Τούρκοι θέλοντας να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους θέση καταλάβουν τη δεύτερη νησίδα των Ιμίων, γι’ αυτό και ρώτησα τον κ. Λυμπέρη αν φυλάσσεται η νησίδα. Ο κ. Λυμπέρης μου απάντησε χωρίς δισταγμό ότι βεβαίως και φυλάσσεται. Στη συνέχεια τον ρώτησα αν υπάρχουν άνδρες στη νησίδα. Μου απάντησε αρνητικά, αλλά μου είπε ότι τα ελληνικά πλοία που βρίσκονταν γύρω από τα Ίμια είχαν τέτοια διάταξη, ώστε ήταν αδύνατον να περάσει οποιοδήποτε τουρκικό πλοίο» επισημαίνει οΚατάκατά την διάρκεια της κρίσης των Ιμίων «από τον πρωθυπουργό δεν είχε διαταχθεί τίποτε». Όπως γράφει στο βιβλίο του«ως ΑΓΕΕΘΑ και με έγκριση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΕΘΑ (Αρσένης-Κουρής) είχα διατάξει την εγκατάσταση κλειστής ναυτικής περιπολίας περί τα Ίμια πέραν της ομάδας βατραχανθρώπων που υπήρχαν στα Ανατολικά Ίμια, όπου και η σημαία. Η πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και πρώην ΑΓΕΕΘΑ, ήταν συνεχώς παρούσα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων και είχε άμεση αντίληψη των πολιτικών εντολών και των στρατιωτικών ενεργειών. Είναι δυνατόν να διατάχθηκε ο ΑΓΕΕΘΑ από τον πρωθυπουργό παρουσία του Γεράσιμου Αρσένη και να αγνοήθηκε η διαταγή του; Αυτά είναι αδιανόητα».. «Ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Χρήστος Λυμπέρης τα είχε κυριολεκτικά χαμένα. Ο Λυμπέρης ήταν προφανώς κατώτερος των περιστάσεων. Είχε αναλύσει και είχε χειριστεί το γεγονός με την οπτική γωνία του πρώην αρχηγού ΓΕΝ. Για αυτόν ήταν ένα ναυτικό επεισόδιο και όφειλε να το αντιμετωπίσει μόνο του το Ναυτικό» υποστηρίζει ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και προσθέτει: «Αυτή η γραφειοκρατική και συντεχνιακή προσέγγιση τον οδήγησε στην εξωφρενική απόφαση να στείλει στην Ανατολική Ίμια μια ντουζίνα βατραχανθρώπους και να ναφήσει τη Δυτική ακάλυπτη».Στο ερώτημα τι θα συνέβαινε αν οιεντοπίζονταν εγκαίρως όταν επιχειρούσαν, ο ναύαρχοςδεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών. «Σύμφωνα με τις οδηγίες μου θα άρχιζαν αυτομάτως πυρά αναχαίτισής τους, τα οποία θα οδηγούσαν τουλάχιστον σε τοπική συμπλοκή. Ποια θα ήταν η πολιτική στάση-εντολή στην περίπτωση αυτή όταν η κυβέρνηση είχε αρνηθεί να συζητήσει τον σχετικό κανόνα εμπλοκής που εφαρμοζόταν με πρωτοβουλία του ΑΓΕΕΘΑ; Συνήλθε ποτέ το ΚΥΣΕΑ για να αποφασίσει κανόνες εμπλοκής;» αναρωτιέται οστο βιβλίο του.Παράλληλα με τη διαπραγμάτευση με τους, οι τότε μετέχοντες στο άτυποέδιναν οδηγίες στις εμπλεκόμενες στρατιωτικές δυνάμεις στο Ανατολικό Αιγαίο.Περίπου τα μεσάνυχτα της 30ης Ιανουαρίου, ορωτούσε τον-που μόλις είχε επιστρέψει από το Mega, όπου παραχωρούσε συνέντευξη-«πού βρίσκεται η διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς;» για να λάβει την απάντηση του τότε υπουργού Εξωτερικών: «Έχουμε συμφωνήσει για την απομάκρυνση των πλοίων και του αγήματος, όχι όμως για τη σημαία. Οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί επιμένουν να απομακρυνθούν το πρωί μαζί με το άγημα και τα πλοία και εμείς τους ζητάμε κάποια χρονική καθυστέρηση ολίγων ημερών, την οποία και δεν αποδέχονται». Τότε ο πρωθυπουργός στράφηκε προς τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ ρωτώντας: «Κύριε Λυμπέρη, είναι σοβαρό πράγμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις να πάρουμε την σημαία;». Η απάντηση του ναυάρχου Λυμπέρη ήταν ξεκάθαρη: «Είναι πολύ σοβαρό. Οι αξιωματικοί ορκιζόμαστε στη σημαία. Εάν φύγει η σημαία, φοβάμαι ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις στις ένοπλες δυνάμεις και μπορεί να πέσει η κυβέρνηση».έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για την στάση του. «Είναι αλήθεια ότι εγώ συνηγόρησα υπέρ της αφαίρεσης της σημαίας και είπα ότι σημαία-σύμβολο δεν είναι οποιοδήποτε πανί με τα εθνικά χρώματα βάζει ο καθένας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες όπου και όποτε του καπνίσει» γράφει ο πρώηνστο τελευταίο του βιβλίο. Ευθαρσώς, οαναφέρει: «Υποστήριξα επίσης ότι, εάν αφήναμε τη σημαία του Διακομιχάλη πάνω στην Ανατολική Ίμια, ήταν πολύ πιθανό, λόγω της καταιγίδας που είχε ξεσπάσει τη δεδομένη στιγμή, ο άνεμος ή τα τεράστια κύματα να την έπαιρναν και να την εξαφάνιζαν. Αυτό υπήρξε άλλη μια αιτία για την οποία κατασυκοφαντήθηκα και καθυβρίσθηκα από τους υπερπατριώτες». Σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύσσει«όλοι αυτοί οι ανεγκέφαλοι δεν σκέφτονται ότι, εάν είχε τεθεί επίσημα από την πλευρά μας να παραμείνει η σημαία μας στη μία από τις δύο νησίδες, τότε και οι Τούρκοι θα μπορούσαν να αξιώσουν να μείνει και η δική τους σημαία στην άλλη, όπου είχαν εγκαταστήσει φρουρά».εξηγεί ότι «την ελληνική σημαία αποφασίσαμε ομόφωνα να την αποσύρουμε για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο νέων εμπλοκών. Αν η σημαία έμενε στη βραχονησίδα χωρίς φύλαξη, Τούρκοι πολίτες ή στρατιωτικοί μπορούσαν να επανέλθουν και να την κατεβάσουν προσβάλλοντας έτσι τη χώρα και προκαλώντας νέα αναμέτρηση. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι δεν έπρεπε να αφήσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να συμβεί».Οιήθελαν απλώς να αποφευχθεί η σύρραξη. Οιήθελαν απλώς να αποφευχθεί η σύρραξη. Στη διαπραγμάτευση που κυρίως κατηύθυνε ο τότε Αμερικανός υφυπουργός ΕξωτερικώνΕλλάδα και Τουρκία συμφώνησαν να απαγκιστρώσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις γύρω από τα Ίμια συμφωνόντας στο τρίπτυχο: «No flags, no ships, no troops». Δηλαδήτην παραμονή δηλαδή της τουρκικής ανακοίνωσης ότι τα Ίμια είναι αναπόσπαστο τμήμα της τουρκικής επικράτειας, η Υπηρεσία Χαρτογράφησης των ΗΠΑ στον χάρτη Καλύμνου (No 54748) είχε την υποσημείωσηΣτην επόμενη έκδοση του ίδιου χάρτη (No 544497) με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 1996 υπάρχει μια διαφορετική υποσημείωση που αναφέρει» αναφέρει οστο βιβλίο του