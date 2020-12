24/7 delivery κόκας στην υψηλή κοινωνία: Πώς δούλευε το κύκλωμα

Μέχρι στιγμής η Δίωξη Ναρκωτικών έχει καταφέρει να ταυτοποιήσει 235 επαφές, μεταξύ των οποίων τραγουδιστές, δημοσιογράφοι της σόουμπιζ, διαφημιστές, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, «Μυκονιάτες» και άλλοι που προμηθεύονταν με delivery την κοκαΐνη

Οι αστυνομικοί εντόπισαν κοκαΐνη σε ειδικές ηλεκτρονικές κρύπτες στις πόρτες τριών αυτοκινήτων της σπείρας

Ηταν αρχές του χρόνου όταν οέκανε την εμφάνισή του και στη χώρα μας. Ο, ο, οκαι η, μια παρέα παραβατικών Αλβανών που πούλαγαν ναρκωτικά για να βγάλουν... μεροκάματο, αναβαθμίζουν τη δράση τους και αποφασίζουν να απλωθούν στην καλή κοινωνία της Αθήνας. Στήνουν ένα «μαγαζί» αποκλειστικά delivery κοκαΐνης για πελάτες που δεν τους ενδιαφέρουν οι τιμές. Απευθύνονται δηλαδή σε «φραγκάτα ρουθούνια» που θέλουν τη «λευκή κυρία» σπίτι τους, σε διάφορες ποιότητες, και δεν τους απασχολεί αν θα δώσουν παραπάνω 20 ή 30 ευρώ το γραμμάριο για να «φτιαχτούν». Ετσι, στήνουν την μπίζνα και η πρώτη καραντίνα απογειώνει τις δουλειές τους. «», όπως οι ίδιοι αυτοαποκαλούνταν στα SMS που έστελναν στους πελάτες, βγάζουν σιγά-σιγά off όλους τους προμηθευτές κοκαΐνης της υψηλής κοινωνίας και αποκτούν μια ατζέντα που τον Δεκέμβριο του 2020 περιλαμβάνει περίπου 800 ηχηρά ονόματα.. Η μία αφορά τα τηλέφωνα και τους πιθανούς χρήστες τους και η άλλη περιστατικά για να τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί την υψηλή πελατεία. Οπως, για παράδειγμα, το σκηνικό που έγινε δέκα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ της 22ας Ιουνίου και περιγράφεται από τους αστυνομικούς στο διαβιβαστικό της υπόθεσης. Μια καλή πελάτισσα από την Κηφισιά τηλεφωνεί στα «παιδιά non stop» για να παραγγείλει: «Του ζητάει “δύο κλειδιά” (δηλαδή 2 γραμμάρια κοκαΐνη) και του λέει να της τα πάει στο τηλεοπτικό στούντιο που βρίσκεται... (σ.σ.: αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση). Του ζητάει επίσης εμμέσως να την ενημερώσει για την ποιότητα καθώς, όπως του λέει, είναι εκεί κάποιος σκηνοθέτης αλλά και άλλοι, υπονοώντας άτομα από τον επιφανή κόσμο, πράγμα που μπορεί να αυξήσει την πελατεία τους. Στο τέλος της συνομιλίας καταλαβαίνει και η ίδια η χρήστης της τηλεφωνικής σύνδεσης ποιος έχει βάρδια και του λέει χαρακτηριστικά: “Είσαι εσύ που συμπαθώ”».. Oπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Αφού πρώτα του δικαιολογείται ότι τον καλεί από το τηλέφωνο γιατί δεν υπάρχει Internet, του ζητάει να της πάει τέσσερα κομμάτια στο... (σ.σ.: αναφέρει πασίγνωστο club σε πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα της παραλιακής) με το delivery boy του κυκλώματος. Oταν του λέει την ποσότητα, αυτός προσπαθεί να τη σταματήσει λέγοντάς της “θα τα πούμε από κοντά”. Η πελάτισσα του λέει μάλιστα να γκουγκλάρει το ξενοδοχείο για να βρει το club».Oπως προκύπτει από τη δικογραφία αλλά και τις αναλύσεις των αστυνομικών, η πρώτη καραντίνα της άνοιξης βοήθησε στο να διαδοθεί από στόμα σε στόμα «» της «ομάδας non stop», όμως το καλοκαίρι πραγματικά απογειώθηκε η δράση της. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, αν και γνωρίζουν από το 2016 τις δουλειές του 33χρονου Λέντι, του αρχηγού δηλαδή της ομάδας, στα τέλη του περασμένου Μαΐου εντοπίζουν τη νέα του οργάνωση και αρχίζουν να τους παρακολουθούν.. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δικογραφία: «Η διακίνηση της κοκαΐνης ελάμβανε χώρα κατόπιν προκαθορισμένων ραντεβού. Υπήρχαν και κλήσεις στις οποίες υποχρέωναν τους πελάτες να κατεβάσουν Viber ή Signal, στις δε τηλεφωνικές τους συνομιλίες ήταν ιδιαίτερα φειδωλοί, επιπλήττουν πολλές φορές τους πελάτες όταν αναφέρουν κάτι το οποίο μπορεί να προδώσει τη δραστηριότητά τους λέγοντάς τους να ζητούν μόνο συνάντηση αποστέλλοντας τη διεύθυνση που θέλουν να γίνει η παράδοση. Χρησιμοποιούν κωδικές λέξεις όπως “μπίρα” ,“κρασί”, “πίτσα”, “κλειδί”, “ποτό”, “μαντάμ”, “πίτα γύρο”, “έτοιμο”, “διαμαντάκι” κ.ά.».Οι αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι οι πελάτες είναι στην πλειονότητά τους από συγκεκριμένες περιοχές: Εκάλη, Κηφισιά, Ψυχικό, Κολωνάκι, Γλυφάδα, Βούλα. Τα ονόματα που παραγγέλνουνγια να «φτιαχτούν», ηχηρά. Τραγουδιστές, δημοσιογράφοι της σόουμπιζ, διαφημιστές, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, «Μυκονιάτες», αθλητές, δικηγόροι, επιχειρηματίες. Μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν 235 επαφές, ενώ περιμένουν και άλλες περίπου 500 μετά την ολοκλήρωση της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, που γίνεται με αργούς ρυθμούς λόγω COVID-19, για να «δέσουν» και το υπόλοιπο πελατολόγιο.. Οσο μπαίνουμε πιο βαθιά στο καλοκαίρι, τα «παιδιά non stop» δουλεύουν στο κόκκινο. Εως και 15 ώρες στη βάρδια και η κόπωση είναι μεγάλη. Ακόμη και η Ρομίνα, δεξί χέρι και σύντροφος του μεγάλου αφεντικού, παραπονιέται για τον φόρτο εργασίας. Οπως αναφέρεται σε καταγεγραμμένη συνομιλία στο διαβιβαστικό της υπόθεσης: «Την 00:24 ώρα της 18.9.20, ο Λέντι συνομιλεί με τη σύζυγό του η οποία του κάνει παράπονα ότι δουλεύει 15 ώρες την ημέρα και μετά δεν έχει όρεξη να εκτελέσει τα συζυγικά του καθήκοντα. Ο αρχηγός τότε την προετοιμάζει και της λέει χαρακτηριστικά: “Τώρα που θα πάρουμε εκείνον τον εργαζόμενο θα δεις πόσο δυνατός είναι ο άντρας σου στο κρεβάτι”, δείχνοντας έτσι ότι ήδη προετοιμάζει την πρόσληψη νέου προσώπου».. Το μαύρο ναρκω-χρήμα ρέει άφθονο. Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο ένα μέρος από τα λεφτά να βγαίνει στην Αλβανία για να ξεπλυθεί. Το big boss αποκτά εξοχικό στο Αλεποχώρι, όπου περνά πολλές ώρες καταστρώνοντας νέα παράνομα projects.«Είχαν ονομάσει την οργάνωσή τους “24h-non-stop” διαφημίζοντας με το όνομα αυτό στο πελατολόγιό τους, κάθε φορά που υπήρχε λόγος ενημέρωσης. Ή για λόγους marketing τυχόν νέας ποιότητας ναρκωτικών που προμηθεύονταν. Επίσης ήταν ακάθεκτοι στο θέμα της τιμής και του τρόπου πληρωμής, μη διαπραγματευόμενοι αγορές επί πιστώσει», αναφέρεται στη δικογραφία.Στις 16 Αυγούστου συμβαίνει ένα τυχαίο περιστατικό που παραλίγο να τινάξει στον αέρα τη γιγαντιαία επιχείρηση της. Τότε ένα delivery boy συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. «Συνελήφθη από περιπολούντες αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. στην Παλλήνη, στη θέα των οποίων προέβη στην κατάποση μιας νάυλον συσκευασίας με δύο γραμμάρια κοκαΐνης. Κατασχέθηκε το αυτοκίνητο Toyota Augo της οργάνωσης ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και έκτοτε για 15 ημέρες σταματούν τη δραστηριότητά τους προκειμένου να διαπιστώσουν ότι δεν αποκαλύφθηκε η δράση τους», αναφέρει το διαβιβαστικό.. Ετσι, για παράδειγμα, μετά το προσωρινό λουκέτο, όταν άνοιξαν και πάλι οι δουλειές, έστειλαν στην πελατεία SMS: «Την 17:52 ώρα της 1.9.20 αποστέλλουν το ίδιο γραπτό μήνυμα σε πελάτες τους οποίους ενημερώνουν για την επιστροφή τους με το νέο τηλέφωνο λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μετά από μια διακοπή τα “παιδιά 24h” επανήλθαν με την καλύτερη ποιότητα».Oμως δεν ήταν μόνο το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς συχνά πυκνά έστελναν ενημερωτικά SMS σε όλη την πελατεία: «Ενημερώνουν τους πελάτες τους προφανώς για την προμήθεια με νέα ποιότητα κοκαΐνης γράφοντας χαρακτηριστικά “Αδερφέ, έχω στα χέρια μου ένα διαμάντι στην κυριολεξία, όποτε θες πάρε με”, ενώ φαίνεται από αρκετές κλήσεις στη συνέχεια το νέο αυτό διαμάντι, όπως το αποκαλούν, κοστίζει 10 ευρώ περισσότερο από την προηγούμενη ποιότητα, και συγκεκριμένα 90 ευρώ». Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης: «Δρώντας ως τμήμα marketing νόμιμης επιχείρησης στέλνουν σε δεκάδες τηλεφωνικούς αριθμούς προφανώς σταθερών πελατών τους μήνυμα που αναφέρει ότι “τώρα που ο καιρός έχει αρχίσει να κρυώνει, επιτέλους ήρθε αυτό που περιμένουμε ιδανικά για σούπα, αλήθειες λέμε και καλό φθινόπωρο από την ομάδα των 24h-non-stop”, αναφερόμενοι προφανώς σε νέα ποσότητα κοκαΐνης που είναι ιδανική για καπνιστή χρήση».Στις εκατοντάδες τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικοί υπάρχουν και κάποιες που αγγίζουν τα όρια του σουρεαλισμού, όπως όταν μια κυρία από την Κηφισιά μιλάει το καλοκαίρι με τον αρχηγό της οργάνωσης για να παραγγείλει: «Του ζητάει αν μπορεί να της πάει δύο γραμμάρια στου Σχοινιά, με τον Λέντι να διαπραγματεύεται και να της λέει ότι θα πάει από εκεί αν πάρει τρία γραμμάρια για 250 ευρώ. Στη συγκεκριμένη συνομιλία η πελάτισσα από την Κηφισιά τού λέει ότι δεν θέλει να είναι ίδια αυτά που θα της δώσει. Θέλει τα δικά της να είναι “πολύ καλά” και “γερά”, ενώ στον σύζυγό της θέλει να του δώσει να πιει “δηλητήριο”, αναφερόμενη προφανώς στην ποιότητα και στη μεγαλύτερη νόθευση που θέλει να έχει η ποσότητα που προορίζεται για τον σύζυγό της. Μάλιστα ο Λέντι προτείνει να της δώσει από την ίδια ποιότητα, όμως εκείνη είναι εντελώς αρνητική».Οι συνήγοροι δύο εκ των συλληφθέντωνκαιδηλώνουν στο «»: «Πρόκειται για μία ακόμα δικογραφία συνομιλιών και όχι φυσικής επιτήρησης. Οι δύο εντολείς μας αρνούνται τις κατηγορίες, όπως τους αποδίδονται. Μάλιστα, η μία ζητεί στην όποια συμμετοχή της να αναγνωριστεί η ιδιότητα της τοξικομανίας της ως επικουρικός ισχυρισμός. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε άρνηση της κατηγορίας της εγκληματικής οργάνωσης και της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών κατ’ επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ».