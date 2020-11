Κορωνοϊός - Θεσσαλονίκη: «Κανείς ασθενής δεν θα μείνει εκτός νοσοκομείων ή ΜΕΘ» λέει ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κανείς ασθενής μεπου χρήζει νοσηλείας δεν μένει εκτός νοσοκομείου και εκτός ΜΕΘ, παρά την κρισιμότητα της κατάστασης στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης, επισήμανε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής τηςΉδη τέθηκαν σε λειτουργία ή είναι θέμα χρόνου να λειτουργήσουν οι 50 νέες ΜΕΘ Covid σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας (εκ των οποίων 27 στη Θεσσαλονίκη), τις οποίες ανακοίνωσε, μετά την προχθεσινή σύσκεψη που είχε στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την ενίσχυση του ΕΣΥ για την αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων στην πόλη.Συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται να λειτουργήσουν 15 κλίνες ΜΕΘ Covid στο Ιπποκράτειο, 6 στο ΑΧΕΠΑ και 6 στο Γεννηματάς. Απ’ αυτές τις κλίνες, άμεσα τέθηκαν σε λειτουργία 6 στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και εντός της ημέρας αναμένεται να προστεθούν άλλες 5 κλίνες από non Covid ΜΕΘ.Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο αναμένεται ν’ ανοίξουν οι 15 κλίνες ΜΕΘ Covid στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, ενώ εκπαιδεύεται το προσωπικό και είναι θέμα χρόνου να λειτουργήσουν οι 6 κλίνες στοΤα περιστατικά Covid αντιμετωπίζονται μόνο από τα δημόσια νοσοκομεία με μετακινήσεις προσωπικού, όπου χρειάζεται, από άλλες δομές υγείας. Παράλληλα συνεχώς προστίθενται νέες κλίνες ΜΕΘ με τη μετατροπή -σύμφωνα με τον σχέδιο του υπουργείου Υγείας- νευροχειρουργικών, καρδιοχειρουργικών και αγγειοχειρουργικών κλινικών σε ΜΕΘ για ασθενείς με Covid καθώς και με μετατροπή χειρουργικών αιθουσών.Κατά τη χθεσινή εφημερία στο Ιπποκράτειο, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εισαγωγή περίπου 100 ασθενών με Covid, ενώ 8 ή 9 non Covid περιστατικά μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, το οποίο πλέον υποστηρίζει επικουρικά τα εφημερεύοντα δημόσια νοσοκομεία.Το Ιατρικό Διαβαλκανικό σήμερα υποστηρίζει το νοσοκομείο Παπανικολάου, το οποίο άρχισε την εφημερία έχοντας 94 νοσηλευόμενους με Covid, μετά τη μετακίνηση ασθενών στα νοσοκομεία Άγιος Παύλος και Άγιος Δημήτριος. Το Παπανικολάου διαθέτει συνολικά 37 κλίνες MΕΘ Covid, ενώ σε αυτές προβλέπεται να προστεθούν άλλες 10 κλίνες μέσω χρήσης χειρουργικών αιθουσών. Στις 84 κλίνες νοσηλείας Covid που διέθετε αρχικά το νοσοκομείο έχουν προστεθεί άλλες 44 από τη Νευρολογική και την ΩΡΛ Κλινική και αυτή την εβδομάδα προστίθενται 12 κλίνες της Οφθαλμολογικής και 12 της Πλαστικής Χειρουργικής, ενώ επιπλέον 24 θα προστεθούν από τη Γαστρεντερολογική Κλινική.Το μόνο νοσοκομείο της πόλης το οποίο δεν δέχεται περιστατικά με Covid είναι το αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεαγένειο, ενώ από την περασμένη Παρασκευή, το νοσοκομείο Άγιος Παύλος τέθηκε εκτός εφημεριών, αλλά δέχεται 24 ώρες το 24ωρο μόνο περιστατικά Covid από άλλα νοσοκομεία και νοσηλεύει μόνο ασθενείς μεΗ αντιμετώπιση των non Covid περιστατικών, όπως αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου Υγείας, είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη καθώς οι ασθενείς αυτοί μεταφέρονται σε ιδιωτικές κλινικές που έχουν διαθέσει κλίνες γι’ αυτόν τον σκοπό.