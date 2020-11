Lockdown: Άδεια πόλη η Αθήνα - Έλεγχοι και απολυμάνσεις (φωτογραφίες και βίντεο)

Σε ρυθμούς που κάθε άλλο παρά Σάββατο κινείται για την ώρα η Αθήνα τις πρώτες ώρες μετά την έναρξη του γενικού lockdown σε όλη τη χώρα που θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου σε μια προσπάθεια να μειωθεί η διασπορά του κορωνοϊού.Οι δρόμοι στο κέντρο της πρωτεύουσας είναι σχεδόν άδειοι με την παρουσία, ωστόσο, της αστυνομίας να είναι εμφανής καθώς διεξάγονται έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν παραβάτες.Την ίδια ώρα συνεργεία του δήμου Αθηναίων έχουν βγει στις πλατείες και σε κεντρικούς προχωρώντας σε απολύμανση των δημόσιων χώρων.

Έντονη είναι η παρουσία και της τροχαίας στα διόδια των Αφιδνών για όσου πολίτες προσπαθούν να ταξιδέψουν εκτός Αττικής σήμερα, μέρα πρεμιέρας του καθολικούΆνδρες της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο από τις πρώτες πρωινές ώρες ζητώντας από τους οδηγούς το. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που το διέθεταν, με αποτέλεσμα οι Αρχές να γυρίζουν τους παραβάτες πίσω. Λίγο πριν τις 9, σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας που βρίσκεται στο σημείο,, ενώ είχαν κάνει... αναστροφή περίπου δέκα αμάξια, παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής.

Τι αλλάζει μέχρι τις 30 ΝοεμβρίουΗ χώρα ξεκίνησε να κινείται σε ρυθμούςαπό τις 6 σήμερα το πρωί με τα νέα περιοριστικά μέτρα να αποβλέπουν στην αποκλιμάκωση του αριθμού των κρουσμάτων τουγια τις επόμενες, τρεις εβδομάδες.Διαβάστε ΕΔΩ τι αλλάζει από σήμερα και για τις επόμενες 3 εβδομάδεςΟι τελευταίες έχουν περιοριστεί στη διάρκεια του εικοσιτετράωρου, ενώ η όποια απομάκρυνση από την κατοικία υπαγορεύεται μόνο από συγκεκριμένους λόγους και με τη, δηλαδή για λόγους:· εργασίας,· μετάβασης στο σχολείο,· υγείας,· μετάβασης σε εν λειτουργία κατάστημα,· μετάβασης σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα,· κίνησης για παροχή βοήθειας ή συνοδεία μαθητή στο σχολείο,· κηδεία ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση σωματική άσκηση ή κίνηση για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου ή σίτιση αδέσποτων εντός του Δήμου, οπότε ως αιτιολογημένη μετακίνηση θεωρείται αυτή που γίνεται για:· λόγους εργασίας,· έκτακτης ανάγκης υγείας,· σωματικής άθλησης κοντά στην οικία και κίνηση με κατοικίδιο επίσης σε κοντινή απόσταση από την οικία.Επιπλέον, για τη μετακίνηση των εργαζομένων χρειάζεται το σχετικό έγγραφο από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ενώ αν υπάρξει επιπλοκή, ισχύει βεβαίωση κυκλοφορίας του εργαζόμενου, η οποία είναι διαθέσιμη στο. Για κάθε μετακίνηση εκτός σπιτιού και το διάστημα από τις 5 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ απαιτείται η αποστολή sms στο 13033, το οποίο πρέπει να είναι της μορφής:1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.3. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.4. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.5. Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.Για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο αποστολέας λαμβάνει γραπτό μήνυμα - απάντηση:, δηλαδή το διάστημα από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί επιτρέπονται οι μετακινήσεις:· για λόγους εργασίας [με βεβαίωση εργοδότη τύπου Α, χωρίς SMS],· υγείας [SMS - Επιλογή 1]· και η ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο [SMS - Επιλογή 6].την επόμενη εβδομάδα, αφού μπορούν να φτάσουν στα σημεία κατάταξης, συνοδεία και των δύο γονιών τους, που θα φέρουν με τη σειρά τους βεβαίωση που θα χορηγείται από τις πύλες των κέντρων κατάταξης και στα 26 κέντρα κατάταξης. Για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας συνολικά, οι νεοσύλλεκτοι θα υποβληθούν σε rapid test αντιγόνου.Παράλληλα,σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας., για τους οποίους απαιτείται αρνητικό τεστ PCR που να έχει διεξαχθεί μέχρι 72 ώρες πριν.Μεκαιθα λειτουργου΄ν και όσα καταστήματα λιανικής καλύπτουν άμεσες ανάγκες, δηλαδή:· Καταστήματα τροφίμων, σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία και κρεοπωλεία λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.· Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας θα ανοίξουν μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.· Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρολογικού και τηλεφωνικού εμπορίου, με παράδοση κατ’ οίκον, καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωση υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.· Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον. Oι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτα από το κατάστημα (take away) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης και που ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.· καθαριστήρια,· περίπτερα,· φαρμακεία,· πρατήρια καυσίμων,· υπηρεσίας υγείας κτηνιατρικών υπηρεσιών,· pet shops· τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ· Με αποστολή sms με τον κωδικό 2 είναι δυνατή η επίσκεψη αύριο στα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής που θα λειτουργήσουν μέχρι αύριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου.· Ανοιχτές παραμένουν και οι λαϊκές αγορές, εφόσον αυτές λειτουργούν με τη συμμετοχή του 50% των εμπόρων- παραγωγών σε απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων και με αναστολή της δραστηριότητας των βιομηχανικών προϊόντων.· Ανοιχτές παραμένουν επίσης οι οικοδομές και τα εργοτάξια.Παράλληλα, για τους υποψήφιους οδηγούς αναστέλλονται η διενέργεια θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων, όπως και η λειτουργία σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, σχολών εκπαίδευσης μεταφορέων και οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων καθώς και λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ με εξαίρεση τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων.όλων των βαθμίδων, ενώ επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες όπως για παράδειγμα η θεραπευτική κολύμβηση. Αντίθετα, μέσω πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα για τα Γυμνάσια, τα Λύκεια και τα ΑΕΙ όλης της χώρας. Ταυτόχρονα, οι μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές για τη μετάβασή τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και 4 άτομα, πάντα με την χρήση μάσκας, και με απαραίτητη την δήλωση από το διευθυντή του σχολείου. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών στις ίδιες περιοχές, τις μη αστικές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί ή με όχημα ενός εκ των 3-4 εκπαιδευτικών με εξίσου δήλωση του διευθυντή του σχολείου.ενώ οι λειτουργίες θα πραγματοποιούνται από τους θρησκευτικούς λειτουργούς χωρίς την παρουσία πιστών και θα επιτρέπεται μόνο η τέλεση κηδειών με παρουσία μέχρι 9 άτομα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος του συνανθρώπου μας που έφυγε.Ειδική πρόνοια έχει δοθεί και στις περιοχές που έχουν πληγεί τελευταία από φυσικές καταστροφές, δηλαδή τηκαι την, περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Ειδικότερα:· Για τη Σάμο και μόνο δεν ισχύει η υποχρέωση αποστολής sms για τις μετακινήσεις των πολιτών.· Επίσης τόσο στη Σάμο- χωρίς sms- όσο και στην Καρδίτσα- με χρήση όμως sms- κανονικά λειτουργεί τόσο το λιανεμπόριο όσο και το χονδρεμπόριο που σχετίζεται με τις επισκευές κατοικιών, επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.Τέλος,, με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, Π. Σταμπολίδη να περιγράφει πως «οι αγροτικές εργασίες πραγματοποιούνται κανονικά είτε από τους αγρότες κατ’ επάγγελμα είτε από τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων με καλλιέργειες αρκεί να φέρουν μαζί τους το έντυπο μετακίνησης για λόγους εργασίας, στην οποία θα αναγράψουν «για αγροτική παραγωγή» και το Ε9 που θα πιστοποιεί την ιδιοκτησία τους.Για την καλύτερη απόδοση των μέτρων,, για:· την μη χρήση μάσκας,· την μη τήρηση των κανόνων για αποστάσεις και τους λοιπούς κανόνες μετακίνησης με sms.Ακόμη πιο τσουχτερά γίνονται τα πρόστιμα, στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή έκδοσης ψευδούς βεβαίωσης για τον εργαζόμενο ή τον εαυτό του, οπότε του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Επιπρόσθετα, στις επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας τους, δηλαδή μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας ή της αναστολής προσέλευσης κοινού, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας επιβάλλεται για την ίδια παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.