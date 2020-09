Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο για την Ασφάλεια και την Άμυνα που υπογράφηκε ανάμεσα σε ΗΠΑ-Κύπρο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μνημόνιο Συναντίληψης για την, υπέγραψαν απόψε τη Λευκωσία οι υπουργοί εξωτερικών Κύπρου και ΗΠΑΣύμφωνα με ανακοίνωση της κυπριακής Προεδρίας, το Μνημόνιο Συναντίληψης υπεγράφη στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας Κυπριακής Δημοκρατίας-ΗΠΑ στους τομείςΔιαλαμβάνει την εγκαθίδρυση εκπαιδευτικού Κέντρου για θέματα ασφάλειας, με την ονομασία CYCLOPS (Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security), το οποίο θα είναι κυπριακής ιδιοκτησίας. Εχει ήδη εξασφαλιστείγια αρχική χρηματοδότηση της ανέγερσης και λειτουργίας του Κέντρου.Η εν λόγω πρωτοβουλία, επισημαίνεται περαιτέρω, εντάσσεται στο πλαίσιο της Δήλωσης Προθέσεων που υπεγράφη μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ στις 6.11.2018.«Το Κέντρο CYCLOPS αποτελεί πρόγραμμα συνεργασίας, με τις ΗΠΑ να παρέχουν τεχνογνωσία και τεχνικό υλικό, ενώ θα εμπλακούν και σε προγράμματα εκπαίδευσης Κυπρίων εκπαιδευτών, με απώτερο στόχο την απόκτηση από αυτούς τεχνογνωσίας και ικανοτήτων, για να εκπαιδεύουν οι ίδιοι αντίστοιχους λειτουργούς άλλων κρατών, κυρίως ομονοούντων γειτονικών (Train the Trainers concept)», προστίθεται.Οι τομείς εκπαίδευσης που θα προσφέρει το Κέντρο αφορούν, μεταξύ άλλων, τις, ασφάλειας λιμένων, τελωνειακών ελέγχων στην ξηρά και στη θάλασσα, διαχείριση ΧΒΡΠ-Ε (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά και Πυρηνικά) σε ειδικό εργαστήριο, και κυβερνοασφάλεια.Η Κυπριακή Δημοκρατία θα προσφέρει τον χώρο, όπου θα ανεγερθεί, και τις υποδομές.Σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας, το Υπουργείο Εξωτερικών επέλεξε χώρο ανέγερσης του Κέντρου κοντά στον Αερολιμένα Λάρνακας, περιοχή Μακένζη.Οι προδιαγραφές του χώρου, καταλήγει η ανακοίνωση, είναικαι στόχος είναι η χρήση, στο μέγιστο δυνατόν, «πράσινης» τεχνολογίας, για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους.