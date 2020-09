Βάνα Σύψα: Το καλύτερο εμβόλιο είμαστε εμείς

«ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ»

Είναι πνιγμένη. Από τις υποχρεώσεις. Τις τηλε-διασκέψεις. Τις αλλεπάλληλες συσκέψεις. Τις έρευνες, τους αλγόριθμους, τα μαθηματικά μοντέλα, τις εξισώσεις. Απ' όλα αυτά που εμείς οι «κοινοί θνητοί» δεν καταλαβαίνουμε γρι. Και μετά σου λένε οι διάφοροι, «αναλφάβητοι» σεξιστές πως η γυναίκα (γενικώς) δεν σκαμπάζει από Μαθηματικά!Δεν σκαμπάζει; Αρκεί να ρίξει κανείς μια γρήγορη, φευγαλέα, ματιά στο βιογραφικό της: αναπληρώτρια καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Ανέλαβε τα καθήκοντά της ως πρόεδρος στη Διεθνή Εταιρεία Κλινικής Βιοστατιστικής (International Society for Clinical Biostatistics, ISCB) το 2019. Αυτή η επιστημονική εταιρεία ιδρύθηκε το 1978 με σκοπό την ενίσχυση της έρευνας σχετικά με τις αρχές και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό και την ανάλυση της κλινικής έρευνας καθώς την αύξηση της συνάφειας της Θεωρητικής Στατιστικής με την Κλινική Ιατρική. Σήμερα, η International Society for Clinical Biostatistics αριθμεί περίπου 1.200 μέλη από όλο τον κόσμο.Με απλά λόγια, η, ο εγκέφαλος μαθηματικών μοντέλων σχετικά με την πορεία, την ανάπτυξη, τη μετάλλαξη, τη συμπεριφορά και τις επιθετικές προθέσεις, για τα αποτελέσματα, για τα κρούσματα και για τα θύματα του. Η Βάνα Σύψα είναι το σημερινό ισοδύναμο μιας Πυθίας. Οχι με μαγικά και βότανα, ούτε με μεταφυσικές προγνώσεις. Αλλά με αριθμούς, αλγόριθμους, έρευνες και μαθηματικά μοντέλα.«Βάνα», της λένε, «ποιες είναι οι προβλέψεις σου;». Κι εκείνη απαντάει. Τι απαντάει; Σημασία έχει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πέσει έξω. Οποιος στοιχηματίσει στο όνομά της θα βγει κερδισμένος. Εγώ πάντως το έχω κάνει. Και μακάρι να υπήρχε κάποια εταιρεία που θα δεχόταν να στοιχηματίσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε στις προγνώσεις και τις προβλέψεις της Βάνας Σύψα.Τέσσερα πράγματα έμαθα απ’ αυτό το πλάσμα. Το ιδιαίτερο πλάσμα. Το πρώτο, ότι η μετάδοση θα συνεχιστεί. Το δεύτερο, ότι η μεταδοτικότητά του και η αύξηση των κρουσμάτων θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά του καθενός. Πρωτίστως ο ανθρώπινος παράγοντας που, ως γνωστόν, είναι απρόβλεπτος. Το τρίτο, ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Και το τέταρτο, ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι σχετικά με το αισιόδοξο σενάριο για την άνοιξη του 2021.Είναι η δεύτερη φορά που μιλάω μαζί της. Δυστυχώς τηλεφωνικά. «Δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω, επομένως ας μιλήσουμε διά τηλεφώνου». Και το κάναμε και κουβεντιάσαμε και μου είπε:(γελώντας) «Μα υπάρχουν και τέτοια στοιχήματα; Είναι πιθανό. Μπορεί στη διάρκεια του lockdown κάποιοι να έβαζαν στοιχήματα σχετικά με τον αριθμό κρουσμάτων και νεκρών».«Στη διάρκεια του πρώτου κύματος της επιδημίας (Φεβρουάριο - Απρίλιο), τότε που είχα ασχοληθεί εντατικά με τις εκτιμήσεις, ναι, τα μοντέλα επαληθεύτηκαν. Για παράδειγμα, είχαμε εκτιμήσει το ποσοστό του πληθυσμού που είχε μολυνθεί εκείνη την περίοδο με βάση τα μοντέλα και η εκτίμηση αυτή στη συνέχεια επαληθεύτηκε από έρευνα στην οποία εξετάστηκαν άτομα από σχεδόν όλη την Ελλάδα».«Εκτιμώ πως αυτή την περίοδο που οέχει εξαπλωθεί σε όλη την επικράτεια, θα εξακολουθήσει ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων που παρατηρούμε αυτές τις ημέρες και τον Σεπτέμβριο. Και αυτό γιατί πέρα από τις κοινωνικές επαφές στη διάρκεια των διακοπών, με την επιστροφή μας θα υπάρξει ένας νέος κύκλος επαφών με ανθρώπους στο οικογενειακό περιβάλλον, φίλους, στην εργασία, κατά τη μετακίνησή μας και, επομένως, νέες ευκαιρίες για μετάδοση. Αυτή την περίοδο θα κάνουμε περισσότερες κοινωνικές επαφές από αυτές που κάνουμε συνήθως. Επομένως αν δεν ακολουθήσουμε τις συστάσεις που σκοπό έχουν να περιορίσουν τον κίνδυνο μετάδοσης είναι πιθανό να σημειωθούν πολλές μεταδόσεις. Ο μόνος τρόπος περιορισμού της μεταδοτικότητας είναι η τήρηση των μέτρων. Δηλαδή αποστάσεις, η υγιεινή των χεριών, η μάσκα κ.λπ.».«Υπάρχει πάντα μια μια αβεβαιότητα για τον αν ο κόσμος θα τηρήσει τα μέτρα. Κάποιοι δεν πιστεύουν πως υπάρχει αυτός ο ιός, κάποιοι υποεκτιμούν τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει στην υγεία κάποιων ανθρώπων, άλλοι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων».«Οχι, δεν αναμένω μείωση των κρουσμάτων μέσα στον Σεπτέμβριο. Πάντως επιμένω. Ολα θα εξαρτηθούν από την τήρηση των μέτρων. Είναι δύσκολο να κάνεις προβλέψεις για την πορεία της επιδημίας όταν πολλά πράγματα εξαρτώνται από το πώς θα αντιμετωπίσει ο καθένας μας την κατάσταση».«Οι συνθήκες για τη μετάδοση υπάρχουν. Ο αριθμός των κρουσμάτων θα εξαρτηθεί από την τήρηση των μέτρων. Σε αυτή τη φάση ο καθένας μας ξεχωριστά μπορεί να βοηθήσει να εμποδίσουμε την αύξηση των κρουσμάτων. Καθένας ξεχωριστά».«Δεν μπορώ να κάνω κάποια μακροπρόθεσμη εκτίμηση σε αυτή τη φάση. Αλλά σίγουρα, όσο περνάει το καλοκαίρι, επιστρέφουμε στις δουλειές μας και στις δραστηριότητές μας, μένουμε όλο και περισσότερο σε κλειστούς χώρους, η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη».«Ηταν αναμενόμενη μια αύξηση των κρουσμάτων με τη σταδιακή άρση των μέτρων και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις και τα ταξίδια. Δεν ήταν δυνατό να παραταθούν μέτρα όπως το. Ο μικρός αριθμός κρουσμάτων που επιτεύχθηκε εκείνη την περίοδο δεν μπορεί να επαναληφθεί εύκολα».«Δεν λέω ότι θα είναι χειρότερος. Εκτιμώ πως τα καθημερινά κρούσματα θα συνεχιστούν. Αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Αλλά θα ήμουν επιφυλακτική σχετικά με μια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη. Αλλωστε μια τέτοια πρόβλεψη στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Δηλαδή στη συχνότητα των επαφών, στην τήρηση ή μη τήρηση των μέτρων. Στη διάρκεια του lockdown ήταν εύκολο να κάνουμε προβλέψεις, τα μέτρα ήταν αυστηρά και πολύ συγκεκριμένα. Τώρα όχι. Είναι δύσκολο».«Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω».«Εχω ακούσει όλων των ειδών τις απόψεις. Και εκείνους που δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του COVID-19 και τους άλλους που πιστεύουν πως πρόκειται για συνωμοσία».«Δεν νομίζω πως μπορώ να απευθυνθώ σε αυτή την ομάδα. Δεν πιστεύω στις θεωρίες συνωμοσίας. Μου φαίνεται παράλογο να πιστεύει κάποιος ότι η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει συνωμοτήσει εναντίον της ανθρωπότητας».«Δεν μπορώ να σας πω. Εχω διαβάσει κάποια άρθρα, αλλά προτιμώ να μην απαντάω σε ερωτήσεις που δεν έχουν σχέση με την ειδικότητά μου. Είμαι βιοστατιστικός / επιδημιολόγος και το πρώτο μου πτυχίο ήταν στα Μαθηματικά».«Στο δικό μου τμήμα, όταν ήμουν, φοιτήτρια υπήρχαν πολλές γυναίκες στο αμφιθέατρο του Τμήματος Μαθηματικών. Από την άλλη, μπορεί να είχαν περάσει πολλά αγόρια και να απουσίαζαν από τις παραδόσεις. Προφανώς κάποιος άντρας θα το έγραψε αυτό το σχόλιο».«Δεν ξέρω, επομένως δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Μόνο αν δω κάποια επιστημονική εργασία θα μπορέσω να κρίνω και να τοποθετηθώ».«Γι’ αυτό το εμβόλιο υπάρχει επιστημονική δημοσίευση και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα είναι θετικά. Αυτή τη στιγμή το εμβόλιο είναι υπό περαιτέρω αξιολόγηση. Θα δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των ευάλωτων ατόμων, δηλαδή των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών σε περίπτωση που μολυνθούν από COVID-19».«Δεν το έχω σκεφτεί προς το παρόν, δεν ανήκω στις ομάδες που θα προτεραιοποιηθούν. Θα το έκανα κυρίως για να προστατέψω ευπαθή άτομα στο οικογενειακό μου περιβάλλον, αν και λογικά εκείνα θα το κάνουν πριν από εμένα».«Τον χειμώνα θα υπάρχει μετάδοση και θα καταγραφούν πολλά κρούσματα. Οπως αναφέρεται συχνά, ο κορωνοϊός δεν είναι σπριντ, αλλά μαραθώνιος. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν και να μην εξαντλήσουμε την προσπάθειά μας σε μικρό διάστημα. Προσωπικά το έχω πάρει απόφαση ότι θα αλλάξω κάποιες συνήθειες. Δεν πιστεύω ούτε στην τρομοκρατία σχετικά με τον ιό, αλλά ούτε στην άρνηση. Πολλοί έχουν τρομοκρατηθεί και επίσης πολλοί αρνούνται την ύπαρξή του. Είμαι εναντίον των άκρων. Και οι δύο αυτές ομάδες ανθρώπων θα κουραστούν αυτούς τους μήνες. Ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτή την κατάσταση. Οι μόνοι άνθρωποι τους οποίους μπορώ να κατανοήσω είναι όσοι έχουν πληγεί οικονομικά από αυτή την κατάσταση».«Δεν το βρίσκω τόσο απαραίτητο αυτό το τεστ λόγω επιστροφής από την άδεια. Κι αν το κολλήσεις μετά το τεστ; Ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Εγώ απλώς συνιστώ την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Να πηγαίνουμε στην εργασία μας, διατηρώντας αποστάσεις, να φοράμε μάσκες και να πλένουμε τα χέρια μας. Οπου είναι δυνατή η τηλεργασία να εφαρμόζεται. Δεν είμαι κατά των τεστ, αλλά δεν μας λύνουν τα προβλήματα αν δεν συνδυάζονται και με τα μέτρα προφύλαξης».«Αν είναι το τεστ να σας προκαλεί τέτοιο στρες καλύτερα να το αποφεύγετε».«Η μετάδοση θα συνεχιστεί. Παράλληλα θα υπάρχουν και άλλες ιώσεις, δεν θα είμαστε σίγουροι αν είναι μια απλή ίωση ή αν είναι κορωνοϊός και επομένως πιστεύω ότι θα υπάρχει μια αναστάτωση. Σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα θα καθοριστούν από τον τρόπο που εμείς θα συμπεριφερθούμε και αν τηρήσουμε τα μέτρα».«Μου ζητάτε να κάνω μια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη και δεν θα το ήθελα. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε πάλι. Προς το παρόν ας ξεκινήσουμε με αισιοδοξία».Εν ολίγοις. Παιδιά. Κυρίως εσείς οι μεγάλοι. Μια συμβουλή. Απλή, εύκολη και αποτελεσματική. Μέχρι αυτός ο καταραμένος ιός να εξαλειφθεί, αφήστε τις μακακίες και τις συνωμοσίες και τηρήστε τα μέτρα. Οσοι περισσότεροι ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή τόσο ο COVID-19 θα υποχωρεί και τόσο λιγότερο θα μας κάνει δύσκολη τη ζωή. Η ευθύνη είναι προσωπική. Τι δεν καταλαβαίνεις; Ελεος!