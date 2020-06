Μεγάλα ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού στο ΔΣ HELMEPA

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

εξελέγησαν μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, η 38η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA και οι αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έγιναν την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, και για πρώτη φορά διαδικτυακά.Η μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το Καταστατικόοπότε τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής Ν. Καμπούρης της Chandris (Hellas) Inc, Ε. Σαπουναδέλης της Danaos Shipping Co. Ltd και Μ. Φραγκιάς της S. Livanos (Hellas) SA, παρουσία του Νομικού Συμβούλου της HELMEPA, κ. Ν. Γερασίμου, επικύρωσαν τα αποτελέσματα.Ζαχαριάδης ΠαναγιώτηςΝταϊφά ΕιρήνηΜαρτίνου ΙωάνναΔαλακούρας ΜιχάληςΠαληού ΣεμίραμιςΞυλάς ΙωάννηςΛως ΑικατερίνηΠίττας ΑριστείδηςΚαλλιάνης ΓεώργιοςΛιβανού ΚάλληΠαππά ΜιλέναΚαραγεωργίου ΓεώργιοςΜατθαίου ΔημήτριοςΜπέης ΑθανάσιοςΚαλωσορίζοντας τους εκπροσώπους 261 πλοιοκτητριών εταιριών Μελών ο προεδρεύων της Συνέλευσης απερχόμενος Πρόεδρος του ΔΣ, Δρ Γ.μεταξύ άλλων, είπε ότι «πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι γιατί η HELMEPA έχει κερδίσει την εκτίμηση της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, εκτίμηση που αντανακλά στον εθελοντισμό όλων μας» και προσέθεσε: «Και αυτό οφείλεται στη συνέπεια με την οποία η HELMEPA ενημερώνει όλα τα Μέλη, από πλοιοκτήτη μέχρι ναύτη, για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία και τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας σε αυτά». Αφού ευχαρίστησε όλους για τη συμβολή τους ευχήθηκε επιτυχία στο νέο ΔΣ, προσθέτοντας πως «όσοι υπηρετούμε την αποστολή της HELMEPA μέσα από το Συμβούλιο πρέπει να αφήνουμε έξω από αυτό την επαγγελματική μας ιδιότητα και προβληματισμούς».Μόνιμο μέλος του ΔΣ σύμφωνα με το Καταστατικό και δεν εκλέγεται είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ, κ. Ι.. Τα μέλη θα συναντηθούν τις προσεχείς ημέρες για να συγκροτήσουν το νέο ΔΣ της HELMEPA.