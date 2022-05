Μαρίνα Ραφαήλ: Η Ελληνίδα του Forbes

Κλείσιμο

ανήκει στην έκτη γενιά της οικογένειας Σβαρόφσκι . Μιας οικογένειας που μετράει 125 χρόνια παράδοσης στη βιομηχανία κρυστάλλων και προϊόντων πολυτελείας από γυαλί με παγκόσμιες πωλήσεις. Ο πατέρας της Γιώργος είναι επιχειρηματίας ενώ η μητέρα της Ανούσκα Σβαρόφσκι είναι η σημερινή managing director του διάσημου οίκου. Η ίδια σπούδασε Business Management στο φημισμένο King’s College του Λονδίνου, μιλά πέντε γλώσσες και παρότι είναι μέλος του διεθνούς jet set διατηρεί χαμηλούς τόνους. Από τη μητέρα της κληρονόμησε το επιχειρηματικό δαιμόνιο και την αγάπη για τη μόδα. Συνδυασμός που την οδήγησε πριν από τέσσερα χρόνια στη δημιουργία του δικού της brand με πολυτελείς τσάντες, που έχουν επιρροές από το ελληνικό στοιχείο, αγαπούν τη διαχρονική κομψότητα και είναι φτιαγμένες από βιώσιμα υλικά. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν τα αγαπημένα αξεσουάρ jet setters και διασημοτήτων, όπως η Ρίτα Ορα και η Τζέσικα Αλμπα, αλλά και γαλαζοαίματων, όπως η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, που έχει στη συλλογή της τις περισσότερες τσάντες της Μαρίνας Ραφαήλ.Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά η παραγωγή και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των προϊόντων πραγματοποιούνται στη Φλωρεντία από τα έμπειρα χέρια τοπικών μικροτεχνιτών. Μόνο πέρυσι το brand luxury τσαντών Marina Raphael σημείωσε τζίρο 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος η εταιρεία αναμένεται να φτάσει τα 2,6 εκατ. ευρώ. Αυτή η οικονομική επιτυχία έφερε την 23χρονη επιχειρηματία στη λίστα του «Forbes 30 under 30» της Ευρώπης, καθώς η ίδια εκπροσώπησε τη χώρα μας στην κατηγορία «Τέχνη & Πολιτισμός». «Νιώθω τεράστια τιμή και περηφάνια για την τόσο σπουδαία αναγνώριση που έλαβα για τη δουλειά τη δική μου και της ομάδας μου τα τελευταία περίπου 4 χρόνια. Οταν ίδρυσα την εταιρεία Marina Raphael, το 2018, είχα όνειρα και φιλοδοξίες αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπω στη λίστα του “Forbes 30 under 30” για την Ευρώπη μόλις στα 23 μου χρόνια. Σίγουρα αυτό το ταξίδι μάς επεφύλασσε προκλήσεις και εκπλήξεις, αλλά πιστεύω πως αυτή η διάκριση είναι η ανταμοιβή όλων των κόπων μας. Αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλα τα ταλαντούχα μέλη της ομάδας μου που βρίσκονται στο πλευρό μου από το ξεκίνημά μου και χάρη στην αφοσίωση και την υπεράνθρωπη προσπάθειά τους έχουμε φτάσει ως εδώ», αναφέρει η ίδια στο «Gala».Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Μαρίνα Ραφαήλ έχει καταφέρει να συνεργάζεται με μερικά από τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα και concept stores στο εξωτερικό. Οι τσάντες Marina Raphael είναι διαθέσιμες στο «Moda Operandi» (Αμερική), στο «Luisα Via Roma» (Ιταλία), στο «Harrods» (Λονδίνο), στο «Harvey Nichols» (Ντόχα) και στο «Høyer» (Οσλο), αλλά και σε πολυτελή ξενοδοχεία όπως το «One&Only Reethi Rah» (Μαλδίβες). Στην Ελλάδα, διατίθενται στο «Enny Monaco», στο «Le Marché» και στο πεντάστερο ξενοδοχείο «Aman Zoe». Τσάντες της έχουν φιλοξενηθεί και στις σελίδες κάποιων από τα πιο γνωστά περιοδικά του πλανήτη, όπως τα «Vogue», «Harper’s Bazaar», «ELLE», «In Style», «Grazia», «Marie Claire», «Forbes», «WWD» και «Business Insider».Η πορεία του brand όμως δεν ήταν στρωμένη πάντα με ροδοπέταλα. Η Μαρίνα Ραφαήλ αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες στην αρχή. «Θεωρώ ότι το να είσαι νεαρή επιχειρηματίας έχει σίγουρα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα», αναφέρει. «Από την αρχή της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας είχα τη θέληση να διευρύνω την εταιρεία μου και να χτίσω το δικό μου όνομα στην αγορά, ενστερνιζόμενη τη βιώσιμη και ηθική πλευρά της μόδας.Παρ’ όλα αυτά, πολλές φορές το νεαρό της ηλικίας μου λαμβάνεται σαν ένδειξη απειρίας και έλλειψη επαγγελματισμού. Συνεπώς, φυσικά και έχουν υπάρξει φορές που ο κόσμος αμφέβαλλε για τη δουλειά μου λόγω της ηλικίας μου, αλλά πιστεύω πως το γεγονός ότι προσπαθώ συνέχεια να εξελίσσω την τέχνη και τις γνώσεις μου, αναζητώντας καινοτόμα μέσα και τεχνικές και αψηφώντας τα όρια της συμβατικής μόδας, αποτελεί προτέρημα και όχι ελάττωμα. Δεν μπορώ παρά να αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή που έχω μία καταπληκτική ομάδα που σέβεται και στηρίζει τον ρόλο μου ως εργοδότη και επαγγελματία, παρά τη διαφορά ηλικίας που έχω με πολλούς από αυτούς», καταλήγει.Επιπρόσθετα, το background και η επιρροή της οικογενειακής επιχείρησης Swarovski από την πλευρά της μητέρας της, αποτέλεσε ορόσημο για την πορεία της Μαρίνας και της εταιρείας της. «Η καταγωγή μου ήταν ανέκαθεν πηγή έμπνευσης και μου δίδαξε πολύτιμες αρχές, οι οποίες μετέπειτα αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία του brand Marina Raphael. Ξεχωρίζοντας τη Swarovski για το πρωτοποριακό της πνεύμα, την προσοχή στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια πίσω από κάθε δημιουργία, έδωσα κι εγώ με τη σειρά μου μεγάλη σημασία στο κομμάτι της τεχνογνωσίας και της υψηλής ποιότητας. Με γνώμονα τη δομή, τη δημιουργικότητα και τη διαχρονικότητα θέλησα να δημιουργήσω προϊόντα τόσο ξεχωριστά όσο και αυτοί που τα επιλέγουν», μου εξηγεί.Τη ρωτάω αν το όνομα της οικογένειας Swarovski επέφερε προκλήσεις στην πορεία της αλλά και αν η ίδια γνώριζε εξαρχής ότι θέλει να ασχοληθεί με τις τσάντες. «Οταν ξεκίνησα ήταν επόμενο να με διακατέχουν συναισθήματα άγχους, ακόμη και αμφιβολίας για τα υψηλά στάνταρ που είχα θέσει, όμως το θεώρησα καθήκον μου να ανταποκριθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τον καιρό, αποκτούσα ολοένα και περισσότερη αυτοπεποίθηση και κατάφερα να ανεβάσω τον πήχη, βάζοντας τα δημιουργικά μου γρανάζια σε παραγωγική χρήση. Οραμά μου ήταν να παραδειγματιστώ και να δημιουργήσω ένα δικό μου έργο, καθώς αναζητούσα τη δημιουργική ελευθερία για την παραγωγή ενός νεωτερικού προϊόντος που θα αντιπροσωπεύει την προσωπική μου αισθητική», απαντάει και συμπληρώνει. «Αν και η ενασχόλησή μου με τις τσάντες δεν ήταν ξεκάθαρη απόφαση από την αρχή, είχα την ανάγκη να δημιουργήσω κάτι πρωτοποριακό και διαχρονικό που θα μου επέτρεπε να συνδυάσω τις γνώσεις και την εμπειρία μου στο Business Management με την καλλιτεχνική μου έφεση. Για μένα ήταν απαραίτητο να σχεδιάσω ένα προϊόν που να απευθύνεται σε όλους, καταρρίπτοντας στερεότυπα φύλου, εθνικότητας και σωματότυπου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και τον δυναμισμό της γυναίκας που το κρατάει. Ετσι αναδύθηκε η ιδέα της τσάντας, το απόλυτο αξεσουάρ που δεν λείπει από καμία ντουλάπα. Σίγουρα η ενασχόλησή μου με το κόσμημα υπήρξε πάντοτε τόσο στο μυαλό μου όσο και στο DNA μου και γι' αυτό, μέσω της συνεργασίας μου με την καλλιτεχνική διευθύντρια του ομίλου Swarovski, Τζιοβάνα Ενγκελμπερτ, θέλησα να αποτίσω φόρο τιμής στην πολύτιμη “κληρονομιά” μου».Οσο για το καλοκαίρι; H ταλαντούχα σχεδιάστρια, έπειτα από μια απαιτητική και άκρως κουραστική σεζόν, μπορεί να κάνει σχέδια για διακοπές. Μου εκμυστηρεύεται την αγάπη της για τα ταξίδια, ιδίως για τους εξωτικούς προορισμούς: από το Πόρτο Χέλι και την Υδρα μέχρι τη Σαρδηνία και τις Μαλδίβες. Αυτά είναι κάποια από τα αγαπημένα της μέρη, τα οποία λειτουργούν και ως κύριες πηγές έμπνευσής της ◆