Villa Balbiano... διακοπές στο παλάτι των Gucci - Δείτε φωτογραφίες

Ποιος φανατικός θιασώτης του «Sex and the city» θα αρνιόταν μια ολιγοήμερη έστω παραμονή στο εμβληματικό διαμέρισμα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Upper East Side του Μανχάταν; Ή ποιος ορκισμένος τηλεθεατής των έξι σεζόν του «Downton Abbey» δεν έχει ονειρευτεί τον εαυτό του να παρεισφρέει στα ενδότερα του φαραωνικών διαστάσεων πύργου του Λόρδου και της Λαίδης Γκράνθαμ; Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο η τοποθεσία δημοφιλών σειρών ή κινηματογραφικών ταινιών να μετατρέπεται σε τόπο προσκυνήματος για την ποπ κουλτούρα, να αναδεικνύει νέους προορισμούς ή να συμβάλλει στην επανεφεύρεση τόπων ήδη γνωστών αλλά καμιά φορά παραγνωρισμένων.Η Σκιάθος, επί παραδείγματι, χρωστά ένα μέρος της προβολής της στην ταινία «Mamma Mia!», ενώ το Μαυροβούνιο μπήκε σε περίοπτη θέση στην ατζέντα των όπου Γης ταξιδευτών μετά το «Casino Royale», την ταινία με την οποία ο Ντάνιελ Κρεγκ πήρε το βάπτισμα του πυρός ως 007. Δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά και με το «House of Gucci» ή αλλιώς την πολυσυζητημένη ταινία για την ισχυρή ιταλική οικογένεια που μπορεί να απογοήτευσε τους κριτικούς κινηματογράφου, ωστόσο δεν πίκρανε εκείνους που είναι διατεθειμένοι να κάνουν σκόντο στην ουσία του πράγματος αρκεί να υπάρχει το αντίβαρο της εντυπωσιακής, έκπαγλης σε ομορφιά εικόνας. Και το φιλμ του Ρίντλεϊ Σκοτ είχε μπόλικη από δαύτη.Δεν θα μιλήσουμε για την γκαρνταρόμπα ή τα αξεσουάρ της Lady Gaga, η οποία δεν μπήκε απλώς στο πετσί του ρόλου αλλά μεταμορφώθηκε σε Lady Gucci, τη γυναίκα που εξύφανε τη δολοφονία του πρώην συζύγου της Μαουρίτσιο Γκούτσι, ούτε για το εντυπωσιακό διαμέρισμα στο Olympic Tower της Νέας Υόρκης όπου εγκαταστάθηκαν μαζί με τον σύζυγό της (τον υποδύεται ο Ανταμ Ντράιβερ) αμέσως μετά τον γάμο τους στις αρχές της δεκαετίας του '70. Ολη η προσοχή εστιάστηκε -απολύτως δικαιολογημένα- στην τέλεια ομορφιά η οποία στην ταινία αποκρυσταλλώθηκε στην κατοικία του Αλντο Γκούτσι (θείος του Μαουρίτσιο, τον οποίο υποδύεται ο Αλ Πατσίνο) στις όχθες της λίμνης Κόμο.Αν και έμοιαζε πολύ καλή για να είναι αληθινή και γέννησε την εύλογη υποψία πως θα μπορούσε να είναι ένα αριστοτεχνικά φτιαγμένο κινηματογραφικό σκηνικό, η βίλα υπάρχει στην πραγματικότητα και μάλιστα είναι διαθέσιμη προς ενοικίαση σε όσους έχουν όχι μόνο την οικονομική επιφάνεια αλλά και το κουράγιο να αναμετρηθούν με μια υπερβολική δόση αψεγάδιαστου μεγαλείου.Αυτό άλλωστε είναι φανερό διά γυμνού οφθαλμού ότι προσφέρει η Villa Balbiano, η μεγαλύτερη και η πιο εντυπωσιακή στην περιοχή της λίμνη Κόμο, εκείνη που κάνει τις ιδιόκτητες επαύλεις του λάτρη της περιοχής Τζορτζ Κλούνεϊ να φαντάζουν τριτοκοσμικές φαβέλες. Οσο μεγαλειώδης και ενδιαφέρουσα είναι η αισθητική πρόταση του αλλοτινού ιταλικού palazzo, άλλο τόσο μυθιστορηματική είναι και η ιστορία του, η οποία μάλιστα το 2018 συμπυκνώθηκε στις 218 σελίδες μιας πολυτελούς έκδοσης με τον εύγλωττο τίτλο «Villa Balbiano: Ιταλική Πολυτέλεια στη λίμνη Κόμο».Πάνω στα ερείπια ενός αλλοτινού φραγκισκανικού μοναστηριού η έπαυλη ξεκίνησε να χτίζεται στα τέλη του 16ου αιώνα. Ωστόσο χρειάστηκαν περίπου άλλες οκτώ δεκαετίες μέχρι να αποκτήσει την όψη και τη διαρρύθμιση που εν πολλοίς βλέπει κανείς σήμερα. Ιδιοκτήτης κατά την αποπεράτωση του κτιρίου ήταν ο μαρκήσιος της Ιζολα, Τζιάκομο Γκάλο.Σε δικές του ιδέες βασίστηκε ο σχεδιασμός των κήπων, η τοποθέτηση σιντριβανιών αλλά και οι επιβλητικές τοιχογραφίες στο εσωτερικό της έπαυλης. Το αληθινό μεγαλείο της πάντως η Villa Balbiano το γνώρισε από το 1787 και μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν πια είχε περάσει στην ιδιοκτησία του καρδινάλιου Αντζελο Μαρία Ντουρίνι. Χάρη στη δική του μεγάλη απόφαση αγοράστηκαν παρακείμενες εκτάσεις και πολύτιμα έργα τέχνης, ενώ στα χρόνια του η βίλα εξελίχθηκε σε ένα χωνευτήρι πολιτισμού και ιδεών.Ηταν η περίοδος κατά την οποία ποιητές και λογοτέχνες, γλύπτες και ζωγράφοι είχαν αναγάγει την έπαυλη του καρδινάλιου σε δεύτερο σπίτι τους. Η αίγλη άρχισε να φθίνει το 1872. Τότε τους τίτλους ιδιοκτησίας απέκτησε ο Ιταλός βιομήχανος Γκουστάβο Γκέσνερ. Η φάση της παρακμής ήταν μακρά και χαρακτηρίστηκε από γεγονότα που θα έμοιαζαν ανήκουστα σήμερα, όπως η πτώση της εξωτερικής περίφραξης μέσα στη λίμνη Κόμο. Επρεπε να φτάσουμε στο 1982, ώστε ο πολιτιστικός θησαυρός της περιοχής να τύχει της μεταχείρισης που του άξιζε.Ο Μικέλε Κανέπα, επίσης βιομήχανος, ξεκίνησε μεθοδικά την ανακαίνιση του κεντρικού κτιρίου, της εκκλησίας που υπάρχει στο κτήμα και βέβαια των κήπων. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε -με ευλάβεια κατά πώς φαίνεται- από το 2011 όταν η Villa Balbiano πέρασε στα χέρια του σημερινού ιδιοκτήτη της, ο οποίος προσέλαβε τον Γάλλο διακοσμητή εσωτερικών χώρων Ζακ Γκαρσία για να αναβιώσει το αλλοτινό μεγαλείο, ενώ ανέθεσε την ανακατασκευή και τον σχεδιασμό των κήπων στην εταιρεία αρχιτεκτονικής τοπίου Colson Stone από το Σόμερσετ της Αγγλίας.Ο κόπος αλλά και το χρήμα που δαπανήθηκε αποσβέστηκαν με τον ιδανικότερο τρόπο, όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες της βίλας σήμερα, αλλά και τα πλάνα από την ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ. Στην πραγματικότητα η Balbiano, εκτός από ένα πολυτελές θέρετρο στην ούτως ή άλλως κοσμοπολίτικη περιοχή της λίμνης Κόμο, είναι ένα αληθινό μνημείο της ιταλικής ιστορίας και της τέχνης.Τα περισσότερα χρηστικά αντικείμενα -από τα έπιπλα μέχρι τα διακοσμητικά αντικείμενα- αγοράστηκαν -φυσικά με το αζημίωτο- από δημοπρασίες των οίκων Sotheby’s και Christie’s ενώ τα έργα τέχνης χρονολογούνται από την περίοδο της Αναγέννησης. Ναι, μπορεί οι υπηρεσίες που παρέχονται να είναι απολύτως σύγχρονες και εναρμονισμένες με την ανάγκη και την επιθυμία του σύγχρονου κοσμοπολίτη ταξιδευτή, όμως η εμπειρία της Villa Balbiano είναι στην ουσία της μια χρονοκάψουλα που μπορεί να επιστρέψει τον επισκέπτη μισή χιλιετία πίσω.Οι σημερινές ανέσεις περιλαμβάνουν συνολικά έξι υπνοδωμάτια, μία εσωτερική πισίνα η οποία δημιουργήθηκε στον τελευταίο κύκλο ανακαινίσεων και βέβαια ιδιωτική προβλήτα για πλέον εύκολη και ιδιωτική πρόσβαση από τη λίμνη. Η βίλα που έχει δικαίως λάβει διαστάσεις τοποσήμου της περιοχής είναι ανοιχτή στο κοινό και επισκέψιμη -αναλόγως της περιόδου- ενώ διοργανώνονται και μικρές ξεναγήσεις της μιας ώρας στα ενδότερά της.Εννοείται ότι οι ιδιοκτήτες είναι πάντα πρόθυμοι να την ενοικιάσουν για κοσμικές συνάξεις και άλλες χαρμόσυνες εκδηλώσεις, όπως λόγου χάρη γάμους - οι τιμές για μια 24ωρη ενοικίαση του χώρου ξεκινούν από τις 22.000 ευρώ. Βεβαίως, υπάρχει πάντα και η δυνατότητα ενοικίασης της βίλας για αναψυχή ή για διακοπές, πάντα σε συνάρτηση με τα events που κατά καιρούς φιλοξενεί.Πάντως, οι ιδιοκτήτες σε μια κίνηση ευφυούς μάρκετινγκ αποφάσισαν μετά τις δάφνες διασημότητας που απέκτησε η Villa Balbiano λόγω του «House of Gucci» να τη διαθέσουν και σε κοινούς θνητούς, δίνοντας την ευκαιρία να τη νοικιάσει κανείς μέσω της πλατφόρμας Airbnb για μία βραδιά στις 30 Μαρτίου του 2022 με αντίτιμο μόλις 1.125 δολάρια. Η διαμονή θα περιλαμβάνει την πλήρη χρήση της βίλας για ένα 24ωρο για τον τυχερό που θα προλάβει την κράτηση και ένα ακόμα άτομο. Ακόμα και στον παράδεισο χρειάζεται κανείς παρέα.