Κωνσταντίνος Σκορίλας - Κλέλια Χατζηιωάννου: Μυστικός γάμος στον πύργο

Η ανθοστολισμένη είσοδος Ο Κωνσταντίνος Σκορίλας με τη μητέρα του Δήμητρα

Tο λιτό και αριστοκρατικό art de la table. Κομψή λεπτομέρεια, τα κεντημένα αρχικά του ζευγαριού στις πετσέτες των καλεσμένων

Ο Mr. easyJet Στέλιος Χατζηιωάννου με τη σύζυγό του Ορλα Μέρφι Φωτεινή Πιπιλή, Λιάνα Βουράκη Παναγιώτης Σιούτος, Ντόρα Πάλλη Αρετή και Δημήτρης Δαλακούρα

Οι κόρες του Πόλυ και της Ρόζμαρι Χατζηιωάννου, Λιλιάνα και Εριέττα Ο εφοπλιστής Πόλυς Χατζηιωάννου με τη σύζυγό του Ρόζμαρι, από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς Οι παιδικές φίλες της Κλέλια: Nτόρα Πάλλη, Αντζελα Βαγιωνή, Ναλίτα Καρρέρ, Αγγέλικα Χέρρα

Oι νεόνυμφοι με τη φίλη τους Αννα Βίσση, που ομόρφυνε με τα τραγούδια της τη βραδιά Η δημοσιογράφος Μαρία Λεμονιά με το ευτυχισμένο ζευγάρι





και οεπισφράγισαν την όμορφη σχέση τους, την περασμένη Κυριακή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο. Το ζευγάρι έφτασε στην εκκλησία μαζί, συνοδευόμενο από τα παιδιά του, τον Λουκά και την, που ήταν εναρμονισμένα με το dress code των γονιών τους. Ηέλαμπε μέσα στο νυφικό που επέλεξε από τον, το οποίο ήταν από κεντημένο τούλι με αμέτρητα κρύσταλλα, ενώ παρόμοιο φόρεμα φόρεσε και η Αννούλα . Οπροτίμησε ένα custom made κοστούμι από τον, ενώ ακριβώς το ίδιο σχέδιο σε παιδική εκδοχή φορούσε οΠαρά τη δυναμική της στον χώρο της ναυτιλίας, των αερομεταφορών και άλλων επιχειρήσεων, ηδιατηρεί εξαιρετικά χαμηλούς τόνους έχοντας να επιδείξει ένα μοναδικής κοινωνικής προσφοράς φιλανθρωπικό έργο. O, ιδρυτής της, του ομίλουκαι του, εγκαινίασε πριν από χρόνια τη λειτουργία του φιλανθρωπικού προγράμματοςστην Αθήνα, που χρηματοδοτείται από τοΑπό την έναρξη του προγράμματος, το» προσφέρει ένα δωρεάν γεύμα, ένα σνακ και ένα χαμόγελο από καρδιάς σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική και κοινωνική διάκριση. Η, από την άλλη, βοηθά σταθερά τομε γενναιόδωρες δωρεές και προσφέρει υποτροφίες σε παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Οσο για το νέο μέλος της οικογένειας, ο εξαιρετικά επιτυχημένος επαγγελματικάέχει γεννηθεί και γαλουχηθεί στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στηκαι την. Απέκτησε ακόμα πιο έντονο διεθνή αέρα όταν ολοκληρώνοντας τις σπουδές του σε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων κατέλαβε καίριες θέσεις σε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού. Εδώ και πολλά χρόνια είναι διευθυντής τηςΛόγω των περιορισμών της πανδημίας ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο 80 ατόμων, μέλη της οικογένειαςκαι πολύ στενών φίλων. Λαμπερές ήταν και οι δύο κουμπάρες, η, σύζυγος του αδελφού της Κλέλιας,, και η, φίλη της νύφης από τα μαθητικά τους χρόνια, και πρόεδρος της ομοσπονδίας μοντέρνου πεντάθλου. Στην εκκλησία επικράτησε συγκίνηση με τα δυο παιδιά που ντύθηκαν παρανυφάκια για να πάρουν μέρος στη χαρά των γονιών τους. «Ο μπαμπάς και η μαμά έχουν γιορτή σήμερα!» έλεγαν χαμογελώντας. Παρανυφάκι ήταν και η κόρη του, ηΑυτή ήταν μία από τις σπάνιες στιγμές που σύσσωμη η οικογένειασυναντιόταν στην Αθήνα: ο, ο εφοπλιστήςκαι η- και οι τρεις με τις οικογένειές τους. Ακολούθησε δεξίωση στον υπέροχο πύργο των νεονύμφων στο Παλαιό Ψυχικό, όπου ο φωταγωγημένος κήπος και τα στολισμένα τραπέζια δημιουργούσαν μια αριστοκρατική ατμόσφαιρα με μοναδική φινέτσα.Ο στολισμός είχε ως θέμα τα εξωτικά λουλούδια και συγκεκριμένα τις ορχιδέες, που είναι τα αγαπημένα άνθη του ζευγαριού. Ορχιδέες υπήρχαν παντού: στην ανθοδέσμη της Κλέλιας, στα τραπέζια, ακόμη και στις μπομπονιέρες που έφεραν την υπογραφή, αλλά και το υψηλό γούστο της γυναίκας που τα φιλοτέχνησε, της φίλης του ζευγαριού Λιάνας Βουράκη. Το γνωμικό στο πίσω μέρος της μπομπονιέρας μαρτυρούσε τη φιλοσοφία ζωής τους: «Beauty is a light in the heart».Tα αρχικά C (από το Κλέλια) και Κ (Κωνσταντίνος) ήταν χαραγμένα στις ασημένιες μπομπονιέρες, αλλά και κεντημένα στις πετσέτσες του αριστοτεχνικού art de la table με τα συλλεκτικά πιάτα που είχε επιμεληθεί ο μετρ του είδους Μάρκος Μαχαιρόπουλος. Το μενού έφερε την εγγύηση της υψηλής ποιότητας του «Δειπνοσοφιστηρίου» και κινήθηκε σε γκουρμέ μονοπάτια με σολομό Σκωτίας, σεβίτσε από στήρα και σφυρίδα, φρέσκο ψάρι με λαχανικά ατμού, φιλέτο με μοναδικές σος και πολλά άλλα. Υπέροχες και οι γλυκές δημιουργίες που ολοκλήρωσαν τη γαστρονομική πανδαισία., άρτι αφιχθείσα από το, έπιασε την ανθοδέσμη της νύφης. Η σύζυγος του αλησμόνητου, συνοδευόταν από τον γιο της, ενώ οικαιέκαναν παρέα στο ίδιο τραπέζι. Η γαμήλια τούρτα, μια πολυώροφη υπερπαραγωγή, κόπηκε εν μέσω χειροκροτημάτων, με τους καλεσμένους να «απαιτούν» τον πρώτο χορό των νεόνυμφων. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το γαμήλιο πάρτυ. Η ξαδέλφη της νύφης,, είχε κανονίσει ώστε στην κλειστή αυτή γαμήλια γιορτή να παραβρεθεί και η αγαπημένη τραγουδίστρια του ζευγαριού, που δεν είναι άλλη από την. Η μεγάλη τραγουδίστρια αφιέρωσε πολλά τραγούδια στηνκαι τονέχοντας για παρτενέρ της τον μικρόΣτο τέλος της αξέχαστης βραδιάς η «βασίλισσα των τάνκερ» και ο κοσμοπολίτης σύζυγός της ευχαρίστησαν έναν-έναν τους καλεσμένους για την παρουσία τους κι εκείνοι με τη σειρά τους τούς εύχονταν ολόθερμα να συνεχίσουν να ζουν ευτυχισμένοι όπως τώρα. Προσωπικά, είχα έναν λόγο παραπάνω να χαίρομαι. Η γνωριμία τουκαι τηςκρατά πολλά χρόνια, για κάποιο διάστημα όμως οι σδυο τους είχαν χαθεί. Ξαναήρθαν κοντά σε δικό μου γενέθλιο τραπέζι πριν από τέσσερα χρόνια ◆