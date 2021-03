Beyonce η «βασίλισσα»: 25 χρόνια στον θρόνο της μουσικής

Οι χρήστες απολαμβάνουν μία ασυναγώνιστη προσωποποιημένη εμπειρία θέασης από live πρόγραμμα & on demand περιεχόμενο σε ενιαίο περιβάλλον.

». Ηδεν είπε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο παραλαμβάνοντας την προηγούμενη Κυριακή το βραβείο Grammy για την καλύτερη R&B ερμηνεία για το «Black Parade». Ηταν το 28ο της καριέρας της, εκείνο δηλαδή που την ανέδειξε στη γυναίκα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του θεσμού. Η Queen Bey πέρασε τον πήχη που είχαν θέσει οι 27 νίκες της Αλισον Κράους, ενώ πλέον τη χωρίζουν μόλις τρία βραβεία από το απόλυτο ρεκόρ των 31 Grammy που ανήκει στον αείμνηστο Ουγγροβρετανό συνθέτη και επί χρόνια μαέστρο της Συμφωνικής του Σικάγου, σερ Γκέοργκ Σόλτι. Οι αριθμοί μπορεί να ακούγονται και να διαβάζονται εντυπωσιακοί, όμως στην πραγματικότητα ωχριούν για να περιγράψουν την απήχηση και την επίδραση της Beyonce στη μουσική βιομηχανία, αλλά κυρίως να οριοθετήσουν το αποτύπωμά της στην κοινωνία. Οχι άδικα, στις ΗΠΑ η 39χρονη Νόουλς θεωρείται μια εφεύρεση (του εαυτού της) τόσο σημαντική όσο ο ηλεκτρισμός, το αυτοκίνητο, το Διαδίκτυο, τα smartphones και τα κοινωνικά δίκτυα. Η ίδια η εμφάνισή της στη φετινή 63η απονομή των βραβείων Grammy είναι η πιο απτή απόδειξη ότι ο κόσμος χρειάζεται περισσότερα μηνύματα από εκείνα που εκπέμπει με όχημά της τη μουσική.Το «Black Parade» κυκλοφόρησε λίγες ημέρες μετά τη. Η Beyonce, διόλου τυχαία, επέλεξε ως ημερομηνία τη 19η Ιουνίου του 2020, αλλιώς την επέτειο του τερματισμού της δουλείας στις ΗΠΑ. Το τραγούδι ήταν ένας ύμνος για την κουλτούρα των μαύρων, ένα μήνυμα εμψύχωσης και ενδυνάμωσης, ένα κομμάτι με αναφορές στον Malcolm X, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αλλά και τη μητέρα της Beyonce, Τίνα Νόουλς, που ήρθε πάνω στην ώρα, ακριβώς δηλαδή τη στιγμή που η αμερικανική κοινωνία ζητούσε μέσω του κινήματοςδικαιοσύνη. Η Beyonce βραβεύτηκε γι’ αυτή ακριβώς την ερμηνεία της -τα έσοδα μάλιστα από το τραγούδι διατέθηκαν για τη στήριξη του κοινωφελούς ιδρύματος BeyGOOD Black-Owned Small Business Impact Fund που στηρίζει οικονομικά μικρές επιχειρήσεις μαύρων-, η οποία φτιάχτηκε με πρώτη ύλη την -τόσο στρεβλά viral εσχάτως- κοινωνική ενσυναίσθηση. Κι όμως, αντί πολλοί να μιλήσουν για την ταμπακιέρα, προτίμησαν να ασχοληθούν με τη σιλουέτα της τραγουδίστριας και πώς αυτή διαγραφόταν μέσα στο φόρεμα του οίκου Schiaparelli που επέλεξε για την εμφάνισή της στην απονομή των βραβείων.ς.Παρότι δέχτηκε πρόταση από τους διοργανωτές των Grammy να παρουσιάσει κάποιο act στη σκηνή που λόγωστήθηκε με σκεπή τον έναστρο ουρανό του Λος Αντζελες, η ίδια αρνήθηκε. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχει γίνει σαφές αν η απόφασή της να μην τραγουδήσει ήταν ο δικός της τρόπος να συμμετάσχει στη διαμαρτυρία άλλων καλλιτεχνών, όπως του The Weeknd, για τον τρόπο που επιλέγονται οι υποψηφιότητες και αναδεικνύονται οι νικητές, ή εάν η επιλογή της είχε να κάνει με την προ μηνών ανακοίνωσή της ότι είναι η στιγμή για μια παύση στην καριέρα της. Τον περασμένο Νοέμβριο, η Τεξανή σταρ δήλωσε σε συνέντευξή της ότι βρίσκει τη στιγμή ιδανική για να εστιάσει την προσοχή, την ενέργεια και τον χρόνο της στον σύζυγό τηςκαι στα τρία παιδιά που έχουν αποκτήσει, τα δίδυμακαικαι την 9χρονη, η οποία παρεμπιπτόντως κατέκτησε το πρώτο βραβείο Grammy της καριέρας της για το καλύτερο βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Brown Skin Girl».Από τα 15 της χρόνια όταν έπαιρνε το βάπτισμα του πυρός στη μουσική βιομηχανία με δούρειο ίππο το συγκρότημα Destiny’s Child, η Beyonce δουλεύει και παράγει ασταμάτητα:. Μόνο ως σόλο καλλιτέχνις έχει στο βιογραφικό της έξι προσωπικά άλμπουμ, δέκα ταινίες, ένα ντοκιμαντέρ (βλ. «Homecoming» στο Netflix) και πέντε τουρνέ. Η αυτοκρατορία της αθροίζεται σε 420 εκατ. δολάρια, ενώ η κοινή περιουσία της με τον Jay-Z ισοφαρίζει εκείνη του πρώην ζεύγουςστα 1,9 δισ. δολάρια. Ποιος θα μπορούσε, λοιπόν, να μην αποδεχτεί την απόφασή της να αποφορτιστεί από τις έγνοιες και το στρες και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα μελίσσια του αξίας 88 εκατ. δολαρίων σπιτιού της στο Μπελ Ερ, τα οποία φιλοξενούν 80.000 μέλισσες που παράγουν με τη σειρά τους μέλι, το οποίο η Beyonce θεωρεί ιαματικό για τις αλλεργίες που ταλαιπωρούν τα φιντάνια της;«Εχω περάσει πολύ χρόνο στην οικοδόμηση της εικόνας μου και στην εκπροσώπηση του πολιτισμού μου με τον καλύτερο τρόπο που ξέρω. Τώρα αποφάσισα να δώσω στον εαυτό μου άδεια για να επικεντρωθώ σε αυτά που με ευχαριστούν», έλεγε σε συνέντευξή της σε περιοδικό μόδας το φθινόπωρο που μας πέρασε. Παρότι πάντως διεκδικεί το υγιές δικαίωμά της στον προσωπικό χρόνο, η Queen Bey δεν αμελεί να εκφράζεται δημοσίως σε κάθε ευκαιρία, ειδικά όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Οπως μετά την πρόσφατη πολυσυζητημένη εξομολόγηση της Μέγκαν Μαρκλ στην Οπρα Γουίνφρεϊ. «Μας δίνεις δύναμη και μας εμπνέεις», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε στην προσωπική της ιστοσελίδα. Το στιγμιότυπο προερχόταν από την παλαιότερη συνάντηση της Beyonce με τη Μαρκλ στην πρεμιέρα της ταινίας «The Lion King» το 2019. Δεν ήταν η πρώτη φορά που εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στη. Την ίδια χρονιά η Beyonce και ο Jay-Z παρέλαβαν το βραβείο τους ως το καλύτερο διεθνές γκρουπ -είχαν κυκλοφορήσει το «Everything is Love» ως The Carters και είχαν κάνει απόβαση στο Λούβρο για τα γυρίσματα του εξάλεπτου θρυλικού «Apeshit»- στα Brit Awards μέσω ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζονταν μπροστά από ένα πορτρέτο τηςμε επιτηδευμένα βασιλική αμφίεση.. Η Beyonce έχει πολλές φορές μιλήσει για τους σκοπέλους που αντιμετώπισε στα πρώτα χρόνια της στη σόουμπιζ και το θέαμα. Υπήρχαν, όπως έχει πει, πολλοί άνθρωποι που σε κάθε ευκαιρία τής τόνιζαν πως δεν είχε καμία πιθανότητα να τα καταφέρει ως μαύρη. Τα περιοδικά δεν θα χαράμιζαν ποτέ τα εξώφυλλά τους για εκείνη, πόσο μάλλον εάν δεν είχε τις ιδανικές και τέλειες αναλογίες. Τα προγνωστικά, της έλεγαν, ήταν ξεκάθαρα εις βάρος της. Η Beyonce κατάφερε όχι μόνο να διαψεύσει τις Κασσάνδρες που έσπευδαν να τις υπενθυμίσουν όσα δεν μπορούσε να πετύχει, αλλά έγινε η ίδια έμπνευση για τους άλλους. «Είναι πρωταρχικής σημασίας και για τις γυναίκες και για τους άνδρες να εκτιμήσουν τη φυσική ομορφιά τους», έλεγε σε συνέντευξή της το 2018, λίγους μήνες μετά τη γέννηση των δίδυμων παιδιών της. Υπογράμμιζε μάλιστα πως δεν είχε ούτε την πρόθεση ούτε και το κουράγιο να πειθαναγκάσει τον εαυτό της να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης, κάτι που είχε επιχειρήσει μετά τη γέννηση της πρωτότοκης κόρης της και την οδήγησε τελικά σε ψυχολογική περιδίνηση.Αν κάτι έχει μάθει από τη ζωή είναι να ακούει πρώτα και πάνω απ’ όλους τον εαυτό της. Και να επιδεικνύει υπομονή. Αυτό ήταν άλλωστε και το μυστικό της για να κάνει διατροφική στροφή 180 μοιρών. Τα τελευταία τρία χρόνια είναι αυστηρά χορτοφάγος, δεν πίνει καφέ και χυμούς φρούτων και φυσικά δεν καταναλώνει ούτε σταγόνα αλκοόλ.Ποια είναι τελικά η; Μια σύγχρονη αναγεννησιακής κοπής γυναίκα που -εκτός από το να είναι μητέρα, (το θεωρεί τον μεγαλύτερο τίτλο τιμής), σύζυγος και κόρη- τραγουδά, γράφει μουσική, σκηνοθετεί (το «Homecoming» προτάθηκε για έξι βραβεία Emmy), πρωταγωνιστεί σε ταινίες, σχεδιάζει τη δική της gender neutral σειρά ρούχων για την Adidas, διαφεντεύει την εταιρεία Parkwood Entertaiment, είναι επιστήθια φίλη της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Ομπάμα, με την οποία συμπράττουν σε φιλανθρωπικά, ακτιβιστικά και κοινωφελή έργα. Κυρίως είναι ένας άνθρωπος που δεν θα διεκδικήσει το δίκιο σου για σένα, αλλά μέσα από τη δράση της θα σου δώσει όλα τα εφόδια για να το κερδίσεις μόνος σου. Αλλωστε, η ίδια ξέρει καλύτερα απ’ όλους ότι ούτε το μέγεθος ούτε το χρώμα του δέρματος μετράει.