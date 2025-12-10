Συμφωνία στην ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 90% ως το 2040
Μένει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κι οι κυβερνήσεις των 27 χωρών μελών της ΕΕ να εγκρίνουν και τυπικά τον στόχο αυτό ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες και να γίνει νόμος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία αργά χθες Τρίτη να τεθεί νομικά δεσμευτικός στόχος για την προστασία του κλίματος που προβλέπει μείωση των εκπομπών αερίων τα οποία προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 90% ως το 2040 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, με το 5% να προέρχεται από πιστώσεις αντιστάθμισης των εκπομπών CO2, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην πράξη, ο στόχος αυτός απαιτεί τη μείωση κατά 85% των εκπομπών από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και την αγορά πιστώσεων από τρίτες χώρες που θα μειώσουν τις εκπομπές τους για λογαριασμό της ΕΕ, ώστε να καλυφθεί το υπόλοιπο, κάτι που ελπίζεται πως θα έχει γίνει από το 2036.

Μένει το ΕΚ κι οι κυβερνήσεις των 27 χωρών μελών της ΕΕ να εγκρίνουν και τυπικά τον στόχο αυτό ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες και να γίνει νόμος, κάτι πάντως που είναι γενικά τυπική διαδικασία σε περιπτώσεις επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών.
