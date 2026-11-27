Από τον Τζακ Μα στους Αμερικανούς κροίσους – Το εξωφρενικά ακριβό χόμπι των υπερπλουσίων
Από τον Τζακ Μα στους Αμερικανούς κροίσους – Το εξωφρενικά ακριβό χόμπι των υπερπλουσίων
Οι πλουσιότεροι συλλέκτες της Κίνας δαπανούν περιουσίες για σπάνιους διακοσμητικούς κυπρίνους κόι, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη αγορά πολυτελείας, η οποία δοκιμάζεται πλέον από την οικονομική επιβράδυνση, τους φορολογικούς ελέγχους και την εκστρατεία του Πεκίνου κατά της επίδειξης πλούτου
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο ιδιοκτήτης εργοστασίου Παν Τζιτσένγκ πραγματοποίησε μια ημερήσια εκδρομή στην Γκουανγκτζόου για να αγοράσει ψάρια για την τσιμεντένια λίμνη του καινούργιου του σπιτιού. Οι εύποροι κάτοικοι της Καντόνας συνήθιζαν να διατηρούν διακοσμητικές λίμνες με ψάρια, μεταξύ άλλων επειδή η λέξη «ψάρι» έχει παρόμοια προφορά με τη λέξη που σημαίνει «περίσσευμα», έναν ευοίωνο συμβολισμό.
Οι ντόπιοι κυπρίνοι κόι θα αποτελούσαν την προφανή επιλογή, όμως αυτό που αντίκρισε εκεί τον συγκλόνισε, σαν την πρώτη εμπειρία με μια εθιστική ουσία.
«Από τη στιγμή που είδα τα ιαπωνικά κόι, κόλλησα», αφηγείται με ονειροπόλο ύφος στους Financial Times.
Την εποχή εκείνη, οι μέσοι μηνιαίοι μισθοί ανέρχονταν σε λίγες εκατοντάδες γουάν. Ο Παν κατέβαλε 3.000 γουάν (περίπου 550 δολάρια τότε) για να αποκτήσει τους πρώτους έξι εισαγόμενους κόι, ένα πολύχρωμο είδος κυπρίνου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οι ντόπιοι κυπρίνοι κόι θα αποτελούσαν την προφανή επιλογή, όμως αυτό που αντίκρισε εκεί τον συγκλόνισε, σαν την πρώτη εμπειρία με μια εθιστική ουσία.
«Από τη στιγμή που είδα τα ιαπωνικά κόι, κόλλησα», αφηγείται με ονειροπόλο ύφος στους Financial Times.
Την εποχή εκείνη, οι μέσοι μηνιαίοι μισθοί ανέρχονταν σε λίγες εκατοντάδες γουάν. Ο Παν κατέβαλε 3.000 γουάν (περίπου 550 δολάρια τότε) για να αποκτήσει τους πρώτους έξι εισαγόμενους κόι, ένα πολύχρωμο είδος κυπρίνου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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