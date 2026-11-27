Από τον Τζακ Μα στους Αμερικανούς κροίσους – Το εξωφρενικά ακριβό χόμπι των υπερπλουσίων

Οι πλουσιότεροι συλλέκτες της Κίνας δαπανούν περιουσίες για σπάνιους διακοσμητικούς κυπρίνους κόι, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη αγορά πολυτελείας, η οποία δοκιμάζεται πλέον από την οικονομική επιβράδυνση, τους φορολογικούς ελέγχους και την εκστρατεία του Πεκίνου κατά της επίδειξης πλούτου