Θραύση κάνει η συσκευή που γεμίζει το ρεζερβουάρ με 40 ευρώ - Υπόσχεται 50% οικονομία
Δεν είναι κάποιο θαυματουργό gadget που μειώνει την κατανάλωση ενός αυτοκινήτου. Η τεχνολογία υπάρχει, λειτουργεί και στη Γαλλία είναι απολύτως νόμιμη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα το σημαντικότερο οτι το συγκεκριμένο κιτ δεν κάνει το αυτοκίνητο να καίει λιγότερο. Κάνει κάτι τελείως διαφορετικό.
Επιτρέπει σε συγκεκριμένους βενζινοκινητήρες να λειτουργούν με Superethanol E85, ένα καύσιμο που περιέχει από περίπου 60% έως 85% αιθανόλη και το οποίο στη Γαλλία φορολογείται πολύ λιγότερο από τη συμβατική βενζίνη.
Το ηλεκτρονικό κιτ παρεμβάλλεται στη διαχείριση του ψεκασμού και αυξάνει τον χρόνο λειτουργίας των μπεκ, ώστε να εισέρχεται περισσότερο καύσιμο στους κυλίνδρους. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή η αιθανόλη έχει μικρότερη ενεργειακή πυκνότητα από τη βενζίνη.
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