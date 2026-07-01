Τράπεζες: Αποτελέσματα β’ τριμήνου και πού στρέφεται η προσοχή των αναλυτών
Τράπεζες: Αποτελέσματα β’ τριμήνου και πού στρέφεται η προσοχή των αναλυτών
Εκτιμήσεις για υψηλότερα έσοδα από τόκους - Πού θα στραφεί η προσοχή των αναλυτών
Την επόμενη «πίστα» της ανάπτυξής τους αναζητούν οι ελληνικές τράπεζες, έχοντας πλέον ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο της εξυγίανσης και καταγράψει ιστορικά υψηλή κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Με ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες, αυξημένη οργανική κερδοφορία και υψηλές διανομές μερισμάτων προς τους μετόχους, το ζητούμενο πλέον δεν είναι η επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής σε βάθος χρόνου.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου και του πρώτου εξαμήνου του 2026 αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναμένεται να αποτυπώσουν τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες των τραπεζικών διοικήσεων. Το ενδιαφέρον της αγοράς θα κινηθεί γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την πορεία της πιστωτικής επέκτασης και τη σύνθεση των νέων χορηγήσεων, τις εξαγορές και τις συμμετοχές που ενισχύουν τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, αλλά και τις πρωτοβουλίες που θα διαμορφώσουν ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η περίοδος ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων ξεκινά στα τέλη Ιουλίου. Πρώτη θα δημοσιεύσει αποτελέσματα η Τράπεζα Πειραιώς στις 29 Ιουλίου, θα ακολουθήσουν στις 30 Ιουλίου η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα, ενώ ο κύκλος θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου με την Alpha Bank. Οι τηλεδιασκέψεις με τους αναλυτές αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκεί θα αποτυπωθεί η στρατηγική των διοικήσεων για το υπόλοιπο του έτους και το 2027.
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Σε αυτό το πλαίσιο, τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου και του πρώτου εξαμήνου του 2026 αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναμένεται να αποτυπώσουν τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες των τραπεζικών διοικήσεων. Το ενδιαφέρον της αγοράς θα κινηθεί γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την πορεία της πιστωτικής επέκτασης και τη σύνθεση των νέων χορηγήσεων, τις εξαγορές και τις συμμετοχές που ενισχύουν τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, αλλά και τις πρωτοβουλίες που θα διαμορφώσουν ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η περίοδος ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων ξεκινά στα τέλη Ιουλίου. Πρώτη θα δημοσιεύσει αποτελέσματα η Τράπεζα Πειραιώς στις 29 Ιουλίου, θα ακολουθήσουν στις 30 Ιουλίου η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα, ενώ ο κύκλος θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου με την Alpha Bank. Οι τηλεδιασκέψεις με τους αναλυτές αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκεί θα αποτυπωθεί η στρατηγική των διοικήσεων για το υπόλοιπο του έτους και το 2027.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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