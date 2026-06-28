Το Aristi Mountain Resort αλλάζει χέρια 20 χρόνια μετά – Ο δημιουργός του Βασίλης Ιωσηφίδης και το αποτύπωμά του στην Ηπειρο
Το Aristi Mountain Resort αλλάζει χέρια 20 χρόνια μετά – Ο δημιουργός του Βασίλης Ιωσηφίδης και το αποτύπωμά του στην Ηπειρο
Είκοσι χρόνια στην άκρη του φαραγγιού του Βίκου, κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλα το αποτύπωμά του στο Ζαγόρι. Ο Βασίλης Ιωσηφίδης παραδίδει το Aristi, και μαζί του ένα πρότυπο για την Ηπειρο
Μετά από πάνω από είκοσι χρόνια, ο Βασίλης Ιωσηφίδης παραδίδει το Aristi Mountain Resort, το ξενοδοχείο που έχτισε στην άκρη του χωριού Αρίστη, πάνω από το φαράγγι του Βίκου. Η αλλαγή χεριών δεν σηκώνει εγκώμια, εξάλλου ούτε ο ίδιος δεν τα επιθυμεί. Σηκώνει όμως έναν ψύχραιμο απολογισμό: τι αλλάζει σε έναν τόπο όταν κάποιος τοποθετεί εκεί έναν πήχη που πριν δεν υπήρχε, και τι μένει όταν παραδίδει τα κλειδιά.
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