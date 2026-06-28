Το Aristi Mountain Resort αλλάζει χέρια 20 χρόνια μετά – Ο δημιουργός του Βασίλης Ιωσηφίδης και το αποτύπωμά του στην Ηπειρο

Είκοσι χρόνια στην άκρη του φαραγγιού του Βίκου, κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλα το αποτύπωμά του στο Ζαγόρι. Ο Βασίλης Ιωσηφίδης παραδίδει το Aristi, και μαζί του ένα πρότυπο για την Ηπειρο