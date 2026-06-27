Οι αντισυμβατικοί κανόνες μιας 29χρονης εργοδότριας: «Δεν με ενδιαφέρει αν έχετε πτυχίο»

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Οι εργαζόμενοι της γενιάς των millennials και της γενιάς Ζ αποτελούν πλέον περισσότερο από το ήμισυ του εργατικού δυναμικού και διαμορφώνουν εκ νέου τους κανόνες που διέπουν τον χώρο εργασίας.Κανόνες όπως το αυστηρό ωράριο, η συγκεκριμένη ενδυμασία και οι περιορισμοί στις διακοπές εξακολουθούν να τηρούνται από πολλές εταιρείες. Ωστόσο, αυτοί οι κανόνες είναι μόνο μερικοί από όσους έχουν αρχίσει να αμφισβητούνται . Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Socialista Queen, μια μικρή εταιρεία μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων με έδρα το Λος Άντζελες, η οποία υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση.Τον Μάιο, η 29χρονη Λίατ Άχαρον, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζει ορισμένους από τους κανόνες που έχει θεσπίσει για τους τέσσερις υπαλλήλους της. Σύμφωνα με τους ίδιους, κάποιοι από αυτούς τους κανόνες θεωρούνται «διαφορετικοί» σε σχέση με ό,τι συνηθίζεται σε ένα παραδοσιακό εργασιακό περιβάλλον.Μία από τις πολιτικές της εταιρείας είναι ότι τα μέλη της ομάδας μπορούν να ξεκινούν τη δουλειά όποια ώρα θέλουν μέσα στη μέρα, αρκεί να συμπληρώσουν οκτώ ώρες εργασίας.Τα μέλη της ομάδας εργάζονται με υβριδικό ωράριο και πηγαίνουν στο γραφείο συνήθως τις Δευτέρες, τις Τρίτες και τις Πέμπτες, εκτός αν βρίσκονται σε κάποια φωτογράφηση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως.Κάθε υπάλληλος έχει περίπου 10 ημέρες διακοπών μέσα στο χρόνο. Στην περίπτωση όμως που επιθυμούν να λείψουν για περισσότερες μέρες, όπως για ένα μεγάλο ταξίδι, δικαιούνται να το κάνουν ελεύθερα, χωρίς να πληρώνονται για αυτό το διάστημα. Προϋπόθεση αποτελεί το να ενημερώνουν από νωρίς ότι θα λείπουν.Η Άχαρον λέει στο CNBC Make It ότι δημοσίευσε τους κανόνες του γραφείου της αφού είδε έναν άλλο διευθυντή της γενιάς Z να δημοσιεύει το δικό του βίντεο. «Με έκανε να γελάσω, γιατί δεν είχα ιδέα ότι αυτά τα πράγματα ήταν αμφιλεγόμενα».«Μου αρέσει να ζω μια καλή ζωή», λέει η Άχαρον. «Νομίζω ότι το να κάνεις τη δουλειά στο γραφείο διασκεδαστική πρέπει πάντα να αποτελεί προτεραιότητα. Θεωρώ ότι το γραφείο πρέπει να είναι ένα ασφαλές μέρος όπου οι άνθρωποι περνούν καλά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι τους περιμένει όταν γυρίσουν σπίτι», δήλωσε.«Οι πολιτικές που εφαρμόζω πηγάζουν από την ανάγκη για ευελιξία που θα ήθελα να είχα κατά τα εφηβικά μου χρόνια, όταν εργαζόμουν ως υπάλληλος σε εστιατόριο, τηλεφωνική πωλήτρια και σε άλλες θέσεις. Επιπλέον, επηρεάζομαι από τα σχόλια φίλων μου, οι οποίοι συχνά εκφράζουν πως νιώθουν «δυστυχισμένοι» στη δουλειά τους».«Απλά δεν καταλαβαίνω το νόημα, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσεις ένα ευχάριστο περιβάλλον αν έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους», λέει η Άχαρον, προσθέτοντας ότι «η πρόσληψη των κατάλληλων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική σε τέτοιες καταστάσεις».Η διευθύνουσα σύμβουλος συνήθως δεν αναζητά συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προσόντα για τους υπαλλήλους της. «Την πρώτη φορά που προσέλαβα προσωπικό, έγραψα ακόμη και: «Δεν με ενδιαφέρουν τα βιογραφικά σας. Το μόνο που θέλω είναι να ξέρετε να επεξεργάζεστε βίντεο και να δείχνετε υπευθυνότητα και διάθεση για δουλειά. Δεν με νοιάζει αν έχετε πτυχίο για να δουλέψετε στη διαχείριση των κοινωνικών μέσων»».Η ίδια διεξάγει τις συνεντεύξεις των υποψηφίων και τους κάνει ερωτήσεις, όπως το πώς θα χειρίζονταν ένα πρόβλημα που ίσως δημιουργηθεί με έναν πελάτη, ώστε να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν αποφάσεις και επικοινωνούν.