Η ιστορία και η δεύτερη ζωή του μυθικού Θεάτρου «Aλσος» στο Πεδίον του Aρεως
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Η ιστορία και η δεύτερη ζωή του μυθικού Θεάτρου «Aλσος» στο Πεδίον του Aρεως

Μια μυθιστορηματική διαδρομή σχεδόν ενός αιώνα, για έναν καλλιτεχνικό χώρο γεμάτο διάσημα ονόματα, πρωτοπορία, λαμπερές αλλά και σκοτεινές στιγμές

Η ιστορία και η δεύτερη ζωή του μυθικού Θεάτρου «Aλσος» στο Πεδίον του Aρεως
Από τη «Μάντρα του Αττίκ» στη γέννηση ενός θρύλου

Η ιστορία του Θεάτρου «Άλσος» είναι σχεδόν η ίδια η ιστορία της αθηναϊκής διασκέδασης του 20ού αιώνα. Το ξεκίνημα γίνεται κάπου στην αρχή της δεκαετίας του 1930, όταν ο μουσικός συνθέτης Αττίκ εγκαινίασε τη θρυλική «Μάντρα του Αττίκ», έναν πρωτοποριακό για την εποχή υπαίθριο χώρο ψυχαγωγίας που έφερε στην πρωτεύουσα την ατμόσφαιρα των παριζιάνικων καμπαρέ. Αν και η «Μάντρα» δεν βρισκόταν ακριβώς στη θέση του σημερινού Θεάτρου «Άλσος», ανήκε στην ευρύτερη περιοχή του Πεδίου του Άρεως και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη διαμόρφωση της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής.

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