Η ιστορία και η δεύτερη ζωή του μυθικού Θεάτρου «Aλσος» στο Πεδίον του Aρεως
Η ιστορία και η δεύτερη ζωή του μυθικού Θεάτρου «Aλσος» στο Πεδίον του Aρεως
Μια μυθιστορηματική διαδρομή σχεδόν ενός αιώνα, για έναν καλλιτεχνικό χώρο γεμάτο διάσημα ονόματα, πρωτοπορία, λαμπερές αλλά και σκοτεινές στιγμές
Από τη «Μάντρα του Αττίκ» στη γέννηση ενός θρύλου
Η ιστορία του Θεάτρου «Άλσος» είναι σχεδόν η ίδια η ιστορία της αθηναϊκής διασκέδασης του 20ού αιώνα. Το ξεκίνημα γίνεται κάπου στην αρχή της δεκαετίας του 1930, όταν ο μουσικός συνθέτης Αττίκ εγκαινίασε τη θρυλική «Μάντρα του Αττίκ», έναν πρωτοποριακό για την εποχή υπαίθριο χώρο ψυχαγωγίας που έφερε στην πρωτεύουσα την ατμόσφαιρα των παριζιάνικων καμπαρέ. Αν και η «Μάντρα» δεν βρισκόταν ακριβώς στη θέση του σημερινού Θεάτρου «Άλσος», ανήκε στην ευρύτερη περιοχή του Πεδίου του Άρεως και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη διαμόρφωση της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η ιστορία του Θεάτρου «Άλσος» είναι σχεδόν η ίδια η ιστορία της αθηναϊκής διασκέδασης του 20ού αιώνα. Το ξεκίνημα γίνεται κάπου στην αρχή της δεκαετίας του 1930, όταν ο μουσικός συνθέτης Αττίκ εγκαινίασε τη θρυλική «Μάντρα του Αττίκ», έναν πρωτοποριακό για την εποχή υπαίθριο χώρο ψυχαγωγίας που έφερε στην πρωτεύουσα την ατμόσφαιρα των παριζιάνικων καμπαρέ. Αν και η «Μάντρα» δεν βρισκόταν ακριβώς στη θέση του σημερινού Θεάτρου «Άλσος», ανήκε στην ευρύτερη περιοχή του Πεδίου του Άρεως και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη διαμόρφωση της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα